«Тише! Слышите?». В радиоэфире возникает таинственная пауза. Да, именно так звучит модель Voyah Free, представленная в виде полностью электрической версии. Ноль вредных выбросов – и практически ноль звуков

Электромобиль практически всё делает бесшумно. Подходишь к нему – выдвигает ручки дверей. Садишься за руль, закрываешь дверь – и полностью изолируешь себя от окружающего мира. Активируешь силовой агрегат тоже в полной тишине. Беззвучно, мягко поднимается козырёк торпедо, увеличивая размеры чёрной полосы под ним. Это не просто полоса – на ней вспыхивают картинки трёх электронных дисплеев. Во всю ширину салона.

Роскошь без предубеждений

Кажется, эта модель вобрала в себя все достижения автомобиле- и электромобилестроения. И не только вобрала, но и подаёт их потребителю с особой роскошью, шиком. Во всём чувствуется благородство, демонстрация высоты вашего положения. В широких и комфортных креслах, отделанных нежной светлой кожей. В металлических кнопках управления бортовыми системами. Этих кнопок – минимум, интересно, что их даже больше на рулевом колесе, чем на торпедо. Ну, конечно, основное управление происходит с помощью сенсорных экранов. В них таится столько программ и настроек, что, наверное, и за всю жизнь их не освоить. На самом же деле, это легче лёгкого. Даже несмотря на то, что меню модели для российского рынка пока не переведено на русский язык.

Единственная деталь, которая выглядит здесь легковесной и какой-то игрушечной – это ключ-брелок. Пластмассовое изделие стоило выполнить из металла, пусть даже не драгоценного. Просто для солидности. А так его и потерять легко.

Примечательно, что «пустить двигатель» можно даже тогда, когда батарейка в брелоке разряжена. Логично было бы, если бы электромобиль умел и самостоятельно заряжать свой собственный ключ. Но до этого конструкторская мысль пока не дошла.

О готовности к движению сообщает маленькая зелёная надпись Ready на цифровой панели приборов. Опять же, сообщает беззвучно, точно так же и катится эта роскошная махина по двору в полной тишине. Voyah не «воет» электромотором и не предупреждает пешеходов о своём приближении. Видимо, предполагается, что модель трудно не заметить, не уделить ей внимание. Примечательно, что роскошную и высокотехнологичную «начинку» китайцы разместили в кузове типа «универсал», а не в седане. Здесь огромный багажник и пятая дверь с электроприводом. Название Free – недвусмысленный намёк на свободу передвижения, длительные вояжи – пожалуй, более подошло бы гибридному варианту, а чисто электрический я бы назвал, скорее, каким-нибудь драгоценным камнем. Или чем-то из мира роскоши, а может быть, термином из области сверхвысоких технологий.

Технологии устремляют Voyah Free вперёд не только беззвучно, но и очень напористо. При этом в разгоне нет спортивного азарта, но есть ощущение невероятной внутренней силы. Как говорили в прошлые времена про «Роллс Ройсы» - мощность достаточная? Вот это как раз про современную китайскую «электричку». Она не только солидна и благородна – ещё и ездит быстро. Независимо от выбранного режима движения. Выбирать их вы научитесь в скором времени, только делать этого, скорее всего, не будете. Ведь мощность достаточна в любом из них. Если интересны цифры, то первая сотня километров в час разменивается менее чем за 5 секунд. А всего доступны две сотни. И пять сотен километров пробега на одной полной зарядке.

Мне уже приходилось общаться с электромобилями, и вот что скажу: Voyah Free в наименьшей степени требует привыкания, каких-то особых навыков. Как говорится, сел и поехал. С многочисленными настройками можно разобраться и на ходу, специального образования не требуется. Значимые функции в меню дублируются, найти их можно разными способами. Не говорю уже о таких мелочах, как настройка радиопрограмм. Хотя, возможно, вам, как и мне, покажется странным, что иконка «Радио» оказывается на третьем экране, дальнем от водителя. Нет, тянуться к нему не нужно: достаточно просто… поменять второй и третий экраны местами. Лёгким и непринуждённым движением руки.

Электромобиль не только готов исполнять ваши прихоти, но порой предвосхищает их. Если вы перед началом движения вдруг испытали головокружение, не спешите обратиться к врачу. Это Voyah Free — вновь бесшумно — подстраивает дорожный просвет, используя пневмоподвеску. Хотите массаж уставшей спины? И он здесь есть. А вот чего нет, так это ручного выбора передач в трансмиссии. Вообще ни в каком виде нет. Если желание «зажечь» на шоссе непреодолимо, используйте спортрежим. Благо, «физическая» кнопка выбора под рукой. А рядом с ней — кнопка управления экранами на торпедо. По умолчанию при активации силового агрегата козырёк торпедо вместе с экранами поднимается, но можно зафиксировать его и в нижнем положении, как вам будет удобно. К сожалению, это не улучшит читаемость приборов ярким солнечным днём: в это время они бледноваты.

И ещё данная модель полностью дистанцирует водителя от какого-либо технического самообслуживания. Можно только долить жидкость в бачок омывателя, и всё. Ну и, конечно, сама Voyah Free не встанет на зарядку, подключать её необходимо вручную. Доступны как быстрая зарядка, когда батарея наполняется энергией на 80 процентов всего за несколько минут, так и самая медленная – от обычной бытовой розетки. Провода хранятся в ёмкости под капотом. А где силовой агрегат? Где многочисленные бачки с разноцветными техническими жидкостями? Не ищите – потому что не найдёте. Хотя двигателей здесь два, а привод полный. Но это для специалистов сервиса.

Вам как владельцу остаётся только наслаждаться. Тишиной и комфортом салона, богатством электронных развлечений, премиальным качеством аудио, напористостью электтомотора и, главное, высочайшей плавностью хода. Лучшей и желать не стоит. Желать остаётся разве что полного «автопилота», ну и волшебной клавиши, обеспечивающей вертикальный взлёт и мягкую посадку.

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Всё написанное выше можно принять за рекламную агитку. Но это не агитка – это правда. И роскошь, и комфорт, и динамика, и плавность хода — всё описано без преувеличений. Несколько осенних дней мне довелось поистине наслаждаться обладанием этим электрокаром. Именно наслаждаться – потому что ничто не омрачало этих дней и испытаний. Если не считать такой мелочи, как севшая батарейка в брелоке «зажигания». В принципе, было нетрудно доехать до фирменного сервиса и заменить батарейку там. Электромобиль позволил бы это сделать, он способен «заводиться» в такой ситуации. Однако мне показалось, что я могу самостоятельно заменить батарейку. Это было не трудно. И гораздо быстрее, чем если бы я отправился с визитом на сервис.

Расходуем и экономим

Что более всего интересно потенциальным покупателям в «электричках»? Уверен, что не киловатты мощности и ёмкости батареи, и даже не разгон с места до сотни. На первом месте — конечно, пробег. На полной и неполной зарядке батареи. Пока в плане автономности электромобили заметно уступают автомобилям с ДВС. При экономном движении вторые могут преодолеть до 1000 км на полном баке топлива. Полностью заряженный электромобиль — в лучшем случае вдвое меньше, а в худшем… Зимой потенциальный пробег сокращался вдвое по отношению к заявленному. Что-то будет в тёплое время…

По умолчанию при активации силового агрегата козырёк торпедо вместе с экранами поднимается, но можно зафиксировать его и в нижнем положении, как вам будет удобно. К сожалению, это не улучшит читаемость приборов ярким солнечным днём: в это время они бледноваты.

Итак, стартую от дома с зарядом батареи на 75 процентов, что обещает 357 километров пробега. Моя цель — страусовая ферма, находящаяся в 90 км от столицы. По странному совпадению, так и выходит: я преодолеваю 91 км, на столько увеличивается суммарный пробег Voyah Free. А запас хода при этом уменьшается на 120 км. Как я ехал? Большую часть пути – по автомагистрали М2, со скоростями до 120 км/ч, редко больше. Использовал экономичный и комфортный режимы, резко не ускорялся и не тормозил, «круиз» не включал. Из бортовых систем задействовал музыку, кондиционер и вентиляцию водительского кресла (недолго).

Для чистоты экспериментов автомобильные испытания проводятся на одном и том же участке шоссе в двух противоположных направлениях, чтобы исключить влияние ветра и рельефа местности. Проверяю свои замеры на обратном пути — от фермы до столицы. Результат более оптимистичный: 80 реальных километров стоили мне 66-ти потенциальных. Вроде, и дорога та же, и ритм движения практически аналогичный. Хочется спросить: что я делал не так на пути туда? Или действительно сыграли свои роли ветер и наклон земной плоскости?

Суммировав поездки нескольких дней, подвёл такой итог: в общих случаях реальный километр пробега на электромобиле в летнее (ну, скажем, тёплое) время соответствует потенциальному километру с четвертью. Или четыре реальных километра «равны» пяти виртуальным. Повторюсь – при НОРМАЛЬНОМ движении, без лишних ускорений и состязаний с коллегами по потоку в максимальной скорости. Помните: водители электромобилей в плане нарушений скоростного режима никаких льгот не имеют, штрафуют их так же, как всех. Так что боевой задор Voyah Free следует использовать с оглядкой на камеры.

Что делать, если вы всё-таки переоценили запас хода? Или израсходовали лишку, от души погоняв по шоссе? Попытайтесь сэкономить, сберечь драгоценные километры. Для этого перейдите в экономичный режим. После использования других настроек вы сразу почувствуете, что боевой задор пропал, но некоторый тонус всё же остался. Поддерживайте минимальный расход энергии по шкале-прибору, который демонстрирует степень нагрузки на батарею. 8 процентов – хороший показатель, хотя нетрудно добиться и четырёх-пяти (максимум, который мне удалось выжать — 28). Чаще сбрасывайте «газ», добиваясь показателей ниже нуля – в такие моменты происходит пусть минимальное, но накопление энергии. В этом плане выгодно использовать рельеф местности, двигаясь на спусках «накатом» и максимально сдержанно взбираясь на подъёмы (на десяти — четырнадцати процентах).

Сколько километров можно таким образом «сэкономить», сказать не могу. Подсчитать это сложно, нужны очень точные измерения, а лучше парные заезды с участием второго электромобиля, водитель которого не экономит. И всё-таки чисто психологически такие действия помогают. Ведь вас подсознательно сопровождает мысль, что, двигаясь иначе, вы израсходовали бы больше «запасных» километров. А так хоть сколько-то да сберегли.

Заряжайтесь, где придётся

В один из тестовых дней посещаю большой торговый центр. По логике, здесь давно бы должна была появиться зарядная станция, но с первого взгляда на стоянку её обнаружить не удаётся. Интересуюсь в справочной ТЦ — да, оказывается, зарядка есть, однако точное её местоположение девушка-администратор подсказать не может. «Где-то там, как выйдете на улицу – направо», сообщает она мне, показывая при этом рукой налево…

Зарядная станция нашлась. Три «колонки» предлагали три зарядных провода с различными разъёмами, то есть, свой провод доставать не пришлось. Я быстро загрузил на смартфон соответствующее приложение и подключился к нужному проводу. Здесь надо отметить, что крышка-лючок зарядного разъёма на Voyah Free открывается только через меню мультимедиа, просто так до разъёма не доберёшься. Наконец, всё подключено, активирую зарядку – но она не начинается. Оказывается, я всё же подключил не тот провод. Со следующей попытки зарядка пошла.

Два часа я гулял по торговому центру. Посидел в кафе, купил продукты для дома. Стало скучно: я не большой любитель шопинга. Возвращаюсь к «электричке» — ну, что же, за два часа «накопилось» энергии на сто километров пробега (при «медленной» зарядке). Но прервать процесс и отключиться от станции не получается: сначала надо оплатить зарядку, а у меня сел смартфон. Цугцванг какой-то. Приходится активировать электромотор (это безопасно: при подсоединённом проводе электромобиль не сможет тронуться с места) и минимально подзарядить свой девайс. Только после этого зарядка была прервана. Два часа накопления энергии и запас в 100 километров пробега обошлись мне в 378 рублей.

Это, конечно, меньше, чем стоила бы заправка полного бака 95-м бензином, однако, если прикинуть, немало. Полный «бак» обойдётся почти в 1500 рублей при доступном пробеге 400 км. С другой стороны, бесплатные зарядные станции есть далеко не везде и не всегда они свободны. Так что в критическом случае хорошо, если вам попадётся платная, и она будет работать. Сейчас часто случается, что станция построена, но ещё не активирована. Или она работает, но не корректно: зарядка почему-то не идёт. А может, приложение «глючит». Так что мне, считайте, повезло.

Первую сотню километров в час Voyah Free разменивает менее чем за 5 секунд. А всего владельцу доступны две сотни. И пять сотен километров пробега на одной полной зарядке. По крайней мере, согласно паспортным данным.

В моём случае везение сопровождает меня и дома: на моей улице установлена бесплатная зарядка. Но она частенько бывает занята. Как и в данном конкретном случае. Причём, случается, что вот, всего пару минут назад приложение показывало, что станция свободна, однако, пока я всего лишь объезжал свой дом, кто-то успел её занять. И теперь она освободится только глубокой ночью. Нет уж, спасибо. Встаю утром, с рассветом, в 6 часов. Открываю приложение — станция свободна. Пулей долетаю до неё, благо, электромобиль после пуска прогрева не требует, готов сорваться с места и на холодную. Подключаюсь, возвращаюсь домой, чтобы позавтракать (кстати, так и тянуло совершить если не пробежку, то хотя бы прогулку на свежем воздухе) — и через три часа, в девять, к моменту старта в офис у меня накоплено 150 потенциальных километров. На день без дополнительных маршрутов этого точно хватит.

Эффективность платных и бесплатных «медленных» зарядок, как видим, примерно одинакова: за час «набегает» порядка 50-ти километров. При этом следует помнить, что зарядок по Москве так или иначе ещё не много, поэтому по окончании процесса желательно побыстрее освободить место у станции и не занимать её вхолостую. Если что, приложение напомнит вам и о том, что у вас есть электромобиль, и о том, что надо честь знать.

По итогу теста могу сказать, что начинаю привыкать к пользованию электромобилями. Не так уж всё это сложно — следить за степенью заряда, «беречь» километры, просчитывать свои маршруты, заряжаться на разных станциях, пользоваться мобильными приложениями. Но пока всё же считаю, что пересадка всех москвичей на «электрички», что нам обещает мэр столицы — дело далеко не близкого будущего. Инфраструктура совершенствуется, но «зелёный переход» не совершён. И наверняка на этом пути нас ждут проблемы, которые мы даже не в состоянии предвидеть.

Но электромобиль Voyah Free, как мне кажется, вполне заслуживает того, чтобы в нынешнем своём исполнении дожить до этого перехода, когда бы он ни состоялся. Пусть к тому времени модель технически устареет — она достойна остаться роскошной классикой, которую будут ценить любители-коллекционеры — как ценят сегодня «Роллс-Ройсы», «Бугатти» и «Испано-Сюизы» далёких прошлых лет.

Технические характеристики Voyah Free ГАБАРИТЫ, ММ 4905 х 1950 х 1645 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2950 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 113 – 213 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 560 / 1320 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2340 ТИП ДВИГАТЕЛЯ два электродвигателя на передней и задней оси МАКС. МОЩНОСТЬ, кВт 160 + 200 ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ, кВт 160 ЗАПАС ХОДА, КМ 500 ТРАНСМИССИЯ редуктор ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 4,7