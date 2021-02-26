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26 фев 2021

Aston Martin DBX получит двигатель от Mercedes AMG

Aston Martin DBX получит двигатель от Mercedes AMG
Автор фото: фирма-производитель

Английский кроссовер вскоре получит три новые версии. Все они будут гибридными и получат немецкие «сердца» от Mercedes.

Собственно, обычный DBX тоже приводится в движение мотором от AMG. Речь идет о двигателе  V8 c двумя компрессорами. Мощность такой силовой установки -550 лошадиных сил. Что касается новых версий, то здесь пока подробностей мало. В распоряжении СМИ есть только слова гендиректора Aston Martin Тобиаса Мёрса о том, что работы над гибридом ведутся.

Впрочем, западные СМИ уже предположили, что силовая установка будет состоять из мотора V8 и электродвигателя. Итоговая мощность силовой установки – более семисот лошадиных сил.  Дебют таких машин состоится в 2024 году.

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