Aston Martin DBX получит двигатель от Mercedes AMG

Английский кроссовер вскоре получит три новые версии. Все они будут гибридными и получат немецкие «сердца» от Mercedes.

Собственно, обычный DBX тоже приводится в движение мотором от AMG. Речь идет о двигателе V8 c двумя компрессорами. Мощность такой силовой установки -550 лошадиных сил. Что касается новых версий, то здесь пока подробностей мало. В распоряжении СМИ есть только слова гендиректора Aston Martin Тобиаса Мёрса о том, что работы над гибридом ведутся.

Впрочем, западные СМИ уже предположили, что силовая установка будет состоять из мотора V8 и электродвигателя. Итоговая мощность силовой установки – более семисот лошадиных сил. Дебют таких машин состоится в 2024 году.