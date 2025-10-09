Aston Martin вывел на трассу 691-сильный купе DB12 S

Aston Martin представил флагманскую версию купе DB12, получившую индекс S. Это самый мощный и быстрый DB12 в истории

Под капотом расположился прежний 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, чья мощность возросла до 691 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» занимает 3,4 с. у купе и 3,5 с. у версии Volante. Максимальная скорость ограничена на 325 км/ч.

DB12 S получил карбон-керамические тормоза, адаптивные амортизаторы Bilstein DTX, а также новую подвеску и перенастроенное рулевое управление. Внешне новинку можно узнать по иному сплиттеру, заднему спойлеру и другим патрубкам выхлопной системы. Отделка интерьера выполнена из кожи и алькантары.