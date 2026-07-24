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24 июл 2026

На грани банкротства: Aston Martin удалось найти финансирование на 735 млн долларов

На грани банкротства: Aston Martin удалось найти финансирование на 735 млн долларов
Автор фото: фирма-производитель

Британская компания Aston Martin объявила о привлечении нового долгового финансирования в размере 550 млн фунтов стерлингов (735 млн долларов). Средства должны помочь производителю преодолеть очередной финансовый кризис и обеспечить реализацию будущих продуктовых планов

Финансирование организовано инвестиционной компанией HPS Investment Partners. В сделку вошли кредит на 450 млн фунтов стерлингов, дополнительный кредит на 100 млн фунтов и возможность привлечения еще 100 млн фунтов долгового финансирования. Сообщается, что значительная часть полученных средств будет направлена на погашение уже существующих долгов в размере 190 млн фунтов.

Финансовый директор Aston Martin Даг Лафферти заявил, что новое финансирование заметно укрепит ликвидность компании, повысит финансовую устойчивость и обеспечит большую гибкость при реализации текущих и будущих проектов. Сейчас главная задача перед брендом стоит полностью обновить свой модельный ряд.

При этом стоит отметить, что за свою историю Aston Martin уже семь раз проходила через процедуру банкротства, а несколько месяцев назад появились сообщения о возможной продажи британского бренда китайскому концерну Geely, который уже владеет марками Lotus и London Electric Vehicle Company.
 

При написании новости использовалась информация:
reuters

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