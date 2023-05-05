Aston Martin готовится представить новый суперкар

24 мая британская марка организовывает масштабный ивент, в рамках которого произойдет презентация флагманского суперкара – преемника модели DB11

К сожалению, информации о машине крайне мало – благодаря шпионским фотографиям, можно сказать, что в дизайне между новинкой и предшественником сохранится преемственность- Aston Martin DB12 внешне будет отличаться от DB11 главным образом переработанной передней частью. Здесь появятся новая оптика, другой бампер, развитый сплиттер.

Что касается двигателей, то моторная гамма будет состоять из восьмицилиндровых V-образных моторов, которые предоставит спортивное подразделение концерна Mercedes-Benz – Mercedes AMG.