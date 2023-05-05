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5 май 2023

Aston Martin готовится представить новый суперкар

Aston Martin готовится представить новый суперкар
Автор фото: фирма-производитель

24 мая британская марка организовывает масштабный ивент, в рамках которого произойдет презентация флагманского суперкара – преемника модели DB11

К сожалению, информации о машине крайне мало – благодаря шпионским фотографиям, можно сказать, что в дизайне между новинкой и предшественником сохранится преемственность- Aston Martin DB12 внешне будет отличаться от DB11 главным образом переработанной передней частью. Здесь появятся новая оптика, другой бампер, развитый сплиттер.

Что касается двигателей, то моторная гамма будет состоять из восьмицилиндровых V-образных моторов, которые предоставит спортивное подразделение концерна Mercedes-Benz – Mercedes AMG.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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