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13 янв 2023

Aston Martin отметит свой юбилей особым спорткаром

Aston Martin отметит свой юбилей особым спорткаром
Автор фото: фирма-производитель

Легендарной английской марке в нынешнем году исполняется 110 лет. В честь такого знаменательного события компания собирается выпустить несколько новинок. К слову, в этом же году 75 лет исполняется серии DB, 60 лет культовому «бондовскому» спорткару DB5

На текущий момент мы знаем лишь о двух новинках. Первая – некий «ультимативный» спорткар, тираж которого будет строго ограничен. Производитель заявляет лишь, что машина станет символом роскоши и великолепных технических характеристик.

Кроме того речь может идти о первом гибриде марки — среднемоторном суперкаре Valhalla, первые экземпляры которого могут добраться до клиентов в конце 2023 года.

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