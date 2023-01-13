Aston Martin отметит свой юбилей особым спорткаром

Легендарной английской марке в нынешнем году исполняется 110 лет. В честь такого знаменательного события компания собирается выпустить несколько новинок. К слову, в этом же году 75 лет исполняется серии DB, 60 лет культовому «бондовскому» спорткару DB5

На текущий момент мы знаем лишь о двух новинках. Первая – некий «ультимативный» спорткар, тираж которого будет строго ограничен. Производитель заявляет лишь, что машина станет символом роскоши и великолепных технических характеристик.

Кроме того речь может идти о первом гибриде марки — среднемоторном суперкаре Valhalla, первые экземпляры которого могут добраться до клиентов в конце 2023 года.