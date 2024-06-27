Aston Martin показал трековый суперкар Valiant мощностью 745 л.с.

Компания Aston Martin представила спортивный суперкар Valiant, созданный на базе модели Valour. Автомобиль будет выпущен ограниченной серией в 38 экземпляров

Вживую новинку должны показать на фестивале в Гудвуде в следующем месяце. Отмечается, что идея создания Valiant принадлежит гонщику Формулы 1 Фернандо Алонсо, которому недоставало мощности у собственного Valour. Автомобилю достался тот же 5,2-литровый V12, только форсированный до 745 л.с. Крутящий момент остался прежним - 753 Нм. Подробностей о динамике к сожалению нет, но вероятно, она улучшилась в определенной степени, поскольку помимо добавочной мощности, Valiant облегчили кузов и при этом оснастили улучшенным аэродинамическим обвесом.

Сзади установили антикрыло, а спереди добавили развитый сплиттер. Решетка радиатора стала заметно крупнее до такой степени, что в нее интегрировали фары. Панели кузова сделали из композитных материалов. Внутри появился каркас безопасности, намекающий на трековое предназначение автомобиля, а также новые сиденья Recaro Podium.