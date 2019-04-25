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25 апр 2019

Aston Martin представил свой самый быстрый кабриолет

Aston Martin представил свой самый быстрый кабриолет
Автор фото: фирма-производитель

Британский автопроизводитель Aston Martin представил новый кабриолет DBS Superleggera Volante. Продажи модели на европейском рынке начнутся в третьем квартале 2019 года

Новинка построена на базе купе DBS и от последнего отличается лишь складывающейся мягкой крышей, которую можно сложить за 14 секунд и поднять за 16 секунд при помощи сервоприводов, которые управляются как из салона, так и с помощью кнопки на брелоке. Некоторые  кузовные детали новинки изготовлены из углепластика.

Самое интересное скрывается под капотом. В качестве силовой установки здесь используется 5,2-литровый битурбированный мотор V12, мощностью в 725 лошадиных сил. Работает он с 8-скоростным «автоматом» ZF. Что касается скоростных характеристик, то максимальная скорость автомобиля составляет 340 км/ч.  Шасси кабриолета существенно переработали: лишенный крыши автомобиль потребовал усиления платформы, в результате чего кабриолет на 170 кг тяжелее купе. К слову, изменения сказались на динамике разгона - до сотни кабриолет «добирается» за 3,6 секунды против 3,4 секунд, которые требуются купе

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Известия

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