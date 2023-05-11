Aston Martin выпустил уникальный виски

Алкогольные напитки - это важная часть аксессуаров у премиальных автомобильных марок. Неважно, Jaguar, Bentley, Ferrari – все они в свое время выпускали вина, или шампанское

Разумеется, крепкие напитки тоже не обходятся без внимания. К примеру, компания Aston Martin на днях представила свой фирменный виски. Сам напиток произведен партнером компании – винокурней Bowmore. Обе фирмы сотрудничают уже давно – в шестидесятых годах Bowmore выпустила виски, который был посвящен премьере модели DB5.

А что сделал сам Aston Martin? Отвечаем – бутылку, точнее специальный сосуд-декантер, который выполнен из стекла и углепластика. Последний материал используется в изготовлении монокока для спорткара Valkyrie и болида AMR23 команды Aston Martin Cognizant Formula One Team.