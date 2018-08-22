Автомобили Aston Martin неоднократно становились одним из главных героев в бондиане, знаменитой кинофраншизе про агента 007. Британская компания решила сделать спецсерию классического купе DB5, точной копии автомобиля, на котором в фильме ездил Джеймс Бонд

Постройкой автомобилей займется отделение Q, которое создает эксклюзивные модели Aston Martin. Помогать инженерам будет Крис Корбулд, который отвечает в бондиане за спецэффекты и различные гаджеты для суперагента.

Машина не будет иметь допуска на дороги общего пользования, зато сможет похвастать переворачивающимися номерами, бутафорскими пулеметами и другими устройствами, которые присутствовали в автомобиле Джеймса Бонда.

Каждый экземпляр будет стоить 2,75 миллиона фунтов стерлингов, то есть более 3,5 миллионов долларов. Помимо автомобилей, которые будут выпущены для продажи, отделение Q сделает три автомобиля, один из которых останется в Aston Martin, второй будет передан киностудии Eon (ей принадлежат права на франшизу), а один будет продан с благотворительного аукциона.