Британский производитель суперкаров заявил о планах на создание линейки автомобилей под новым брендом Lagonda

Название это историческое – одноименная компания, выпускавшая свои собственные автомобили, в состав Aston Martin вошла почти сразу после Второй мировой войны и уже к 1964 году прекратила выпуск роскошных седанов

Имя Lagonda вернулось в автомобильный мир лишь в 1976 году, но в качестве названия новой модели Aston Martin. Потом легендарное имя вновь начали забывать. Однако, не так давно имя Lagonda присвоили ультрадорогой ограниченной серии седанов Aston Martin, построенных на базе Rapide всего в 200 экземплярах и проданных за цену, которую производитель так и не раскрыл, поделившись лишь тем, что цифра была семизначной.

Успех новой Lagonda так вдохновил топ-менеджеров компании, что они собираются выделить название в отдельный бренд, эдакий еще более премиальный Aston, в рамках которого появится целое семейство новых роскошных автомобилей. Пока речь идет лишь о двух моделях, которые составят конкуренцию седанам Bentley и Rolls-Royce, но в будущем в британской компании не исключают и расширения бренда Lagonda за счет среднемоторных суперкаров и кроссоверов.

В любом случае, автомобили под брендом Lagonda увидят свет не раньше 2020 года, и «похоронят» выпускающийся ныне 4-дверный седан Aston Martin Rapide – единственная модель британского бренда, замену которой не готовят и планируют снять с производства, заменив ее либо Lagonda, либо кроссовером DBX.