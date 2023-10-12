12 октября 1976 года состоялся дебют Aston Martin Lagonda

12 октября 1976 года стал знаменательным днем для британской марки Aston Martin, так как в этот день состоялась презентация Lagonda - одной из самых эксклюзивных и уникальных моделей в истории этого автомобильного бренда

Aston Martin Lagonda выделился инновационным дизайном и передовыми технологиями. Его низкий, вытянутый кузов и угловатые формы придавали автомобилю уникальный внешний вид, который привлекал внимание.

Однако то, что делало Aston Martin Lagonda еще более впечатляющим - это технические характеристики. В то время эта модель была одной из первых, которая оснащалась цифровой электроникой. К примеру, на месте приборной панели устанавливался крупный монохромный экран. В более поздних вариациях модели разработчики решили заменить массивный дисплей, отдав каждому показателю свой собственный экранчик. Перед водителем устанавливался отдельный бортовой пульт управления, который включал кнопки управления радио, кондиционером, стеклоочистителями и т.д. Интерьер автомобиля был роскошным и современным. Все это делало Lagonda достаточно футуристичным автомобилем для своего времени.

Автомобиль оснащался бензиновым V8 объемом 5,3 л. Мощность - 310 л.с. и 434 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” - 8,8 с. Максимальная скорость - 230 км/ч. Мотор комплектовался 5-ступенчатой “механикой”. Привод - задний.

Хотя производство Aston Martin Lagonda было ограниченным (всего 645 экземпляров), он стал символом роскоши и стиля, и привлек внимание богатых и знаменитых личностей того времени. Инновационный дизайн и технологические решения сделали Lagonda настоящей иконой в автомобильной индустрии.