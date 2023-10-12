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12 окт 2023

12 октября 1976 года состоялся дебют Aston Martin Lagonda

12 октября 1976 года состоялся дебют Aston Martin Lagonda

12 октября 1976 года стал знаменательным днем для британской марки Aston Martin, так как в этот день состоялась презентация Lagonda - одной из самых эксклюзивных и уникальных моделей в истории этого автомобильного бренда

Aston Martin Lagonda выделился инновационным дизайном и передовыми технологиями. Его низкий, вытянутый кузов и угловатые формы придавали автомобилю уникальный внешний вид, который привлекал внимание.

Однако то, что делало Aston Martin Lagonda еще более впечатляющим - это технические характеристики. В то время эта модель была одной из первых, которая оснащалась цифровой электроникой. К примеру, на месте приборной панели устанавливался крупный монохромный экран. В более поздних вариациях модели разработчики решили заменить массивный дисплей, отдав каждому показателю свой собственный экранчик. Перед водителем устанавливался отдельный бортовой пульт управления, который включал кнопки управления радио, кондиционером, стеклоочистителями и т.д. Интерьер автомобиля был роскошным и современным. Все это делало Lagonda достаточно футуристичным автомобилем для своего времени.

Автомобиль оснащался бензиновым V8 объемом 5,3 л. Мощность - 310 л.с. и 434 Нм крутящего момента. Разгон до “сотни” - 8,8 с. Максимальная скорость - 230 км/ч. Мотор комплектовался 5-ступенчатой “механикой”. Привод - задний.

Хотя производство Aston Martin Lagonda было ограниченным (всего 645 экземпляров), он стал символом роскоши и стиля, и привлек внимание богатых и знаменитых личностей того времени. Инновационный дизайн и технологические решения сделали Lagonda настоящей иконой в автомобильной индустрии.

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drive2

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