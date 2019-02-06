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6 фев 2019

Женевская Лагонда

Женевская Лагонда

Еще один именитый автопроизводитель готовит презентацию своего электромобиля. Речь идет об Aston Martin, который запускает линейку «зеленых» автомобилей под суббрендом Lagonda. Дебютантом линейки должен стать, как ни странно, кроссовер

Точнее сказать, Lagonda All-Terrain Concept - предвестник серийного автомобиля, производство которого должно начаться уже в 2021 году. Интересно, что во многом автомобиль будет повторять, представленный годом ранее, концепт стандартного седана Lagonda Vision. Уже сейчас известно, что серийные автомобили будут построены на общей платформе.

Что касается силовой установки, то ее параметры на данный момент не раскрываются. Есть крупицы подробностей, например, относительно типа батарей. По всей вероятности ими станут  экспериментальные твердотельные аккумуляторные накопители. Ожидается, что кроссовер также получит систему контроля момента на каждом из колес и поддержку высокоскоростной зарядки.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Коммерсант

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