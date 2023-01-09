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9 янв 2023

Взгляните на уникальный Aston Martin Lagonda Rapide

Взгляните на уникальный Aston Martin Lagonda Rapide

Говорить про «Лагонду» можно долго. В основном, негативные вещи – слишком специфичной получилась машина. Судите сами – четырехдверный седан с угловатым кузовом явно не вписывался в общую концепцию марки, да и частые поломки электронных приборов (той же цифровой панели) тоже не добавили автомобилю преимуществ.  Впрочем, есть один нюанс у Aston Martin была еще одна Lagonda, которая была и остается желанным автомобилем для всех ценителей

Итак, перед вами Aston Martin Lagonda Rapide образца 1963 года. Да, это седан, но взгляните насколько гармоничным получился облик – стремительные пропорции, приземистый силуэт. Любопытно, но седан построен на удлиненной базе спорткара DB4.

На Lagonda Rapide применялся шестицилиндровый двигатель объёмом 4,0 литра, развивавший 236 л.с., который позже начнут устанавливать на знаменитое купе DB5. Роскошный седан мог разгоняться до 200 км/ч и новым стоил 5000 фунтов — на четверть дороже соплатформенного купе. Сейчас аукционный дом Bonhams, который выставил машину на торги оценил ее в 35 тысяч фунтов. Не самая высокая сумма за настоящую реликвию, ибо в мире осталось не более 35 «Лагонд». Впрочем, ставки могут и возрасти.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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