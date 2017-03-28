Компания David Brown Automotive, прославившаяся своим ремейком классического Aston Martin DB5, построенного на шасси купе Jaguar 2000 годов, объявила о приготовлениях к запуску новой модели под рабочим названием David Brown Automotive Project 2

Известно, что, как и предшественник Aston Martin DB5, новинка будет отличаться аутентичным дизайном с элементами неоклассики и полным набором современных электронных помощников, систем стабилизации и безопасности. Помимо этого Дэвид Браун подчеркнул, что основой для его новинки станет новое купе Speedback GT, а облик будет повторять классическую модель Aston Martin 50-х годов.

Известно, что кузов у автомобиля будет всего один, в то время, как внутри будет предлагаться различный уровень оснащения и характеристик, название с Project 2 сменится более лаконичным, а производство новинки начнется уже осенью нынешнего года. Точная цена пока не названа, но по словам представителей компании из Сильверстоуна, она будет выше полумиллиона фунтов.