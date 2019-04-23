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23 апр 2019

Суперкар Aston Martin Zagato возродится сразу в двух форматах

Суперкар Aston Martin Zagato возродится сразу в двух форматах
Автор фото: фирма-производитель

Фирма R-Reforged, созданная швейцарской инжиниринговой компанией AF Racing, которая является партнером Aston Martin по проекту Valkyrie , выпустит ограниченную серию автомобиля V12 Vantage, посвященную 100-летнему юбилею ателье Zagato. Автомобиль будет выпущен в двух типах кузова - купе и спидстер

За основу новинки будет взято купе Aston Martin V12 Zagato, которое было впервые представлено в 2011 году и выпущено в количестве 101 экземпляр. В свою очередь  версию Vantage V12 Zagato Heritage TWINS by R-Reforged выпустят в количестве 38 экземпляров: 19 купе и 19 спидстеров.  Главной фишкой автомобилей станет дизайн, выполненный в стиле ретро с фирменными решениями Zagato: крышей double-buble и короткими свесами.

Ни цена, ни технические характеристики новинок не раскрываются. Предшественник модели оснащался 5,9-литровым двигателем V12 мощностью 517 л.с., который работал в паре с шестиступенчатой механикой. Разгон до сотни занимал 4,2 секунды, а максимальная скорость достигала 305 километров в час.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, motor

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