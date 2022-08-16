Взгляните на суперкар Aston Martin – только избранные смогут его заполучить

В этом году у компании Aston Martin будет важная дата – десять лет исполняется «продворному» подразделению «Q by Aston Martin», которое занимается созданием уникальных автомобилей по спецзаказам. В честь такого события автопроизводитель решил выпустить новый спидстер DBR22, тираж которого будет ограничен десятью экземплярами

Машину, построили практически с нуля, хотя и использовали уже имеющиеся агрегаты, в частности пятилитровый 700-сильный мотор V12, который используется на модели DB11, правда, в дефорсированном варианте на 600 лошадиных сил. Сообщается, что родстер сможет разогнаться до сотни менее чем за три с половиной секунды, а его максимальная скорость составляет 319 километров в час.

Зато кузов здесь полностью оригинальный, вплоть до самой последней лампочки, и художники проявили все свое мастерство, сумев оформить в современной композиции дух спорткаров пятидесятых годов.