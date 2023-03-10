Взгляните на уникальный Aston Martin в стиле "неоретро"

Лондонский дилер редких автомобилей DD Classics выставил на продажу гран-турер BAE Vantare выпуска 2021 года. Это Aston Martin DB9, который ателье BAE (British Automotive Engineering) оснастило новым кузовом, стиль которого является оммажем на классический Aston Martin DB5 из шестидесятых годов

Эксперты говорят, что новинка существует лишь в единственном экземпляре, что лишь повышает ценность машины. Поговорим же о ней поподробнее. Итак, техническая "начинка" здесь не подверглась никаким изменениям, то есть перед нами обычный DB9 - с 456-сильным мотором V12. До 100 км/ч купе ускорится за 4,9 секунды.

Дизайн же заслуживает отдельных слов. Судите сами - гран-турер получил полностью новую переднюю часть с характерными решёткой радиатора, оптикой и капотом, альтернативные задние фонари и бампер, а также иные крылья.