Представлен новый Aston Martin Vantage

Компания Aston Martin представила обновленный спорт-купе Vantage. Теперь это самый быстрый Vantage в истории. Продажи автомобиля начнутся в 2025 году

Vantage 2025 оснащен модернизированным 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом. Мощность составляет 656 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Это на 153 л.с. и 115 Нм больше, чем в предыдущей версии. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF, которая передает крутящий момент на задние колеса. Разгон до “сотни” теперь занимает 3,4 с. Максимальная скорость - 325 км/ч. Улучшенная динамика была достигнута благодаря модернизированной системе старта launch control и отрегулированной системе контроля тяги. Также автомобиль получил интеллектуальные адаптивные амортизаторы, которые, как говорят в компании, позволят получить более спортивные ощущения от управления автомобилем.

Каких-то коренных изменений в дизайне нет. Передние блоки фар такие же, как на DB12. Нижний бампер с решеткой радиатора практически не изменился, за исключением того, что рисунок решетки поменялся на крупную сетку вместо горизонтальных прорезей. Задние фонари оформлены в той же стилистике, как и на актуальной версии. В стандартную комплектацию входят 21-дюймовые кованными колесные диски с шинами размерностью 275/35 спереди и 325/30 сзади. Карбон-керамические тормозные суппорты доступны как опция.

В большей степени изменилась эргономика салона. Визуально он стал менее спортивным, однако изобилие различных кнопок создают ощущение, что ты находишься в кабине пилота самолета. По закону современного жанра обновилась и мультимедийная система. Новый 10,25-дюймовый сенсорных экран теперь распологается на одной горизонтали с рулевой колонкой и фактически служит дополнительным блоком управления различными системами управления автомобилем. Штатно автомобиль оборудован аудиосистемой с 11 динамиками. Система Bowers & Wilkins с 15 динамиками доступна как опция.

