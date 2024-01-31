Автомобильный портал Motorpage
31 янв 2024

Трековый Aston Martin Vantage GT3 показали до премьеры дорожной версии

Трековый Aston Martin Vantage GT3 показали до премьеры дорожной версии
Автор фото: фирма-производитель

Компания Aston Martin представила новый Vantage GT3 для участия в гоночных соревнованиях на выносливость. Автомобиль уже успел поучаствовать в заезде в Дейтоне на прошлой неделе. Официальная премьера дорожной версии запланирована на 12 февраля

Судя по спортивному купе, новый Vantage будет отличается иной формой передних фар и решетки радиатора. Также можно заметить, что колесные арки значительно расширены. Конечно, дорожная версия не получит такого крупного антикрыла, как на трековом автомобиле. Более того, можно предположить, что и бампера будут более аккуратными.

Vantage GT3 получил 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Точная мощность не известно, но предполагается, что она составляет от 500 до 600 л.с., в соответствии с регламентом соревнования. Ну и этим показатели могут не ограничиваться. К примеру, на самой мощной модификации Aston Martin DB12 данный агрегат выдает 671 л.с. 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Aston Martin Vantage GT3

Трековый Aston Martin Vantage GT3 показали до премьеры дорожной версии

31 января 2024
Aston Martin Valhalla

Aston Martin Valhalla наконец вывели на тест

22 декабря 2023
Aston Martin Lagonda (1976)

12 октября 1976 года состоялся дебют Aston Martin Lagonda

12 октября 2023
Aston Martin

Уникальную оранжевую коллекцию Aston Martin выставят на продажу

20 сентября 2023
Aston Martin DB12 Volante (2024)

Представлен Aston Martin DB12 Volante

15 августа 2023
AddArmor Aston Martin Vantage

Aston Martin Vantage сможет спасти вам жизнь

29 марта 2022

 Новости Aston Martin Vantage

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Emgrand - geely emgrand (2023) нелинейное уравнение Тест драйв
28 января 2024

Geely Emgrand
"Нелинейное уравнение"
Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid - chery tiggo 8 pro hybrid (2023) вид спереди
Тест драйв
21 января 2024

Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid
"«Если больше, значит, лучше»"
Geely Monjaro - geely monjaro (2022) окно в европу
Тест драйв
14 января 2024

Geely Monjaro
"Окно в Европу"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 3 1 4