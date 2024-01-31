Трековый Aston Martin Vantage GT3 показали до премьеры дорожной версии

Компания Aston Martin представила новый Vantage GT3 для участия в гоночных соревнованиях на выносливость. Автомобиль уже успел поучаствовать в заезде в Дейтоне на прошлой неделе. Официальная премьера дорожной версии запланирована на 12 февраля

Судя по спортивному купе, новый Vantage будет отличается иной формой передних фар и решетки радиатора. Также можно заметить, что колесные арки значительно расширены. Конечно, дорожная версия не получит такого крупного антикрыла, как на трековом автомобиле. Более того, можно предположить, что и бампера будут более аккуратными.

Vantage GT3 получил 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Точная мощность не известно, но предполагается, что она составляет от 500 до 600 л.с., в соответствии с регламентом соревнования. Ну и этим показатели могут не ограничиваться. К примеру, на самой мощной модификации Aston Martin DB12 данный агрегат выдает 671 л.с.