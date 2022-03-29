Aston Martin Vantage сможет спасти вам жизнь

Компания AddArmor, известная постройкой экзотических броневиков, представила свой новый проект — защищённый по классу B4 суперкар Aston Martin Vantage

Весь кузов затянут в слой кевлара – этот материал был выбран неслучайно, так как он сравнительно легок, а излишний вес для спорткара (пусть и бронированного) – зло.

Разумеется, не потяжелеть автомобиль не мог, но прибавка сравнительно скромная – всего 150 килограммов. AddArmor также дорабатывают ходовую часть Vantage, чтобы компенсировать увеличившийся вес. При этом снаружи наличие защиты в облике купе ничего не выдаёт. Доработки силового агрегата не осуществляются. Бронированный Vantage оснащается стандартным 4,0-литровым V8, развивающим 510 л.с. и 685 Нм крутящего момента в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом».

Теперь про само бронирование. Четвертый класс предполагает, что машина сможет защитить вас от пистолетных выстрелов, начиная двадцать вторым калибром и заканчивая 44 «Магнумом». Есть и интересные фишки вроде электрического шокера , который встроен в дверные ручки.