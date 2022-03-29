Автомобильный портал Motorpage
29 мар 2022

Aston Martin Vantage сможет спасти вам жизнь

Aston Martin Vantage сможет спасти вам жизнь
Автор фото: фирма-производитель

Компания AddArmor, известная постройкой экзотических броневиков, представила свой новый проект — защищённый по классу B4 суперкар Aston Martin Vantage

Весь кузов затянут в слой кевлара – этот материал был выбран неслучайно, так как он сравнительно легок, а излишний вес для спорткара (пусть и бронированного) – зло. 

Разумеется, не потяжелеть автомобиль не мог, но прибавка сравнительно скромная – всего 150 килограммов. AddArmor также дорабатывают ходовую часть Vantage, чтобы компенсировать увеличившийся вес. При этом снаружи наличие защиты в облике купе ничего не выдаёт. Доработки силового агрегата не осуществляются.  Бронированный Vantage оснащается стандартным 4,0-литровым V8, развивающим 510 л.с. и 685 Нм крутящего момента в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом».

Теперь про само бронирование. Четвертый класс предполагает, что машина сможет защитить вас от пистолетных выстрелов, начиная двадцать вторым калибром и заканчивая 44 «Магнумом».  Есть и интересные фишки вроде электрического шокера , который встроен в дверные ручки.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
AddArmor Aston Martin Vantage

Aston Martin Vantage сможет спасти вам жизнь

29 марта 2022

Супербайк Aston Martin показали широкой публике

23 марта 2022

Представлен последний Aston Martin с мотором V12

16 марта 2022

Aston Martin откажется от ДВС уже в 2026 году

04 февраля 2022
Aston Martin DBX707 (2023)

Новый внедорожник Aston Martin получил 697-сильный мотор и ещё один громкий титул

01 февраля 2022
Aston Martin DBX S

Опубликованы фотографии заряженного кроссовера Aston Martin

24 января 2022

 Новости Aston Martin Vantage

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac XT4 - cadillac xt4 (2019) прикроет геральдическим щитом Тест драйв
28 марта 2022

Cadillac XT4
"Прикроет геральдическим щитом"
Suzuki Vitara - suzuki vitara (2019) «запомнить всё»
Тест драйв
25 марта 2022

Suzuki Vitara
"«Запомнить всё»"
Lada Niva Legend - lada niva legend bronto (2021) свой в… колее от грузовиков
Тест драйв
23 марта 2022

Lada Niva Legend
"Свой в… колее от грузовиков"
Volkswagen Taos, KIA Seltos - сравнительный тест kia seltos и volkswagen taos толкотня в проулке
Сравнительный тест
15 марта 2022

Volkswagen Taos, KIA Seltos
"Толкотня в проулке"

Написано новостей:

3 0 3 1 8