Очередное поколение бизнес-cедана автомобильный мир встречал еще в 2018 м, а относительно недавно до нас добралась его 249-сильная модификация с 3-литровым дизелем V6 и гигабайтами программного обеспечения

Это не преподают в институте. Приемы взаимодействия с нынешними продвинутыми автомобилями не проходят в автошколах, где только что научились отличать «ручку» от автомата. Нельзя записаться на тренинг, интенсив или нанять коуча (вот словечко-то), чтобы с их помощью познать тайны настроек той или иной автомобильной системы. Нет таких курсов! И как же быть, если базовых знаний обычного человека, чтобы полноценно использовать машину, уже не хватает?

Будем учиться! Я сел за руль A6, с опаской оглядываясь вокруг. Помню, как пристегнуться и включить двигатель (здесь он не заводится, а именно включается, как электромотор, кнопкой). Кстати, кнопочек предательски мало. Всего штук восемь. Похоже, все управление опять через планшет. Ну не впервой, селектор автомата хоть и декоративный, в смысле джойстик, но стоит на месте. А если что-то пойдет не так, машина сама объявит тревогу.

Памятка начинающего грешника

Эх, не поцарапать бы собственной неотесанностью полированный шпон в салоне. Что это? Орех, ясень? Вот и спроси у него, где твоя любимая да как включить голосовое управление и разобраться наконец в индивидуальных настройках? Я где-то читал, что их тут, на секундочку, более четырехсот…

Откуда в индексе названия модели взялась цифра 45, сказать не готов. Дизель V-образный 3-литровый 249-сильный. Возможно, 45 – своеобразный внутренний рейтинг модели в плане энерговооруженности? В любом случае суперседаном производитель торгует в России с размахом. В Audi отсекли все модификации, вмещавшиеся в рамки 3 млн рублей, и теперь наиболее доступный A6 обойдется не менее 3 730 000. А эта тестовая красавица набрала опций и дополнительного оборудования на 6,25 млн рублей. Премиум во всем своем безжалостном и беспощадном блеске. Когда сидишь в таком автомобиле, так и ждешь, что какой-нибудь умник-святоша просунется в окно и призовет к ответу вопросами из памятки начинающего грешника: «Вы когда-нибудь платили за секс? А в вену по молодости ничего такого не вводили?»

С другой стороны, цена оправданна. Расходуя на трассе чуть более 6 л топлива на 100 км, мотор поистине могуч. С ним в паре трудится не какой-нибудь S-tronic с двойным сцеплением, а надежный классический автомат, способный на передачу колоссального момента в 600 Нм. Дизельные версии A6 отличает по-прежнему постоянный полный привод quattro на основе межосевого дифференциала Torsen с начальным распределением момента 40/60 в пользу задней оси.

Электроники с избытком – одной проводки килограмм триста, не меньше. В центре композиции два планшета-гиганта, отвечающих и за космический облик, и за управление почти всем имеющимся функционалом. Еще один дисплей, третий, на панели приборов. Перед глазами упомянутый шпон, алюминий. Судя по всему, в Audi продолжают регулярно разрушать мозг поставщикам. Иначе качество отделки и технологической проработки не было бы столь безупречным.

Да что говорить, седан буквально в шаге от настоящего автопилота. Осталось лишь пробить брешь в законодательствах, чтобы А6 уже на законных основаниях смог обзавестись соответствующей кнопкой. Функционал-то уже туточки! Начиная с активного круиз-контроля и заканчивая многочисленными системами безопасности, от назойливой заботы которых иной раз нет спасения. Увольте от перечисления всего предупредительно попискивающего, тревожно помаргивающего, активно подруливающего и притормаживающего. Как мы, когда кругом опасность, без этого ездили? Зато теперь потенциал десятка камер и радаров, о необходимости которых нам так долго твердили, благополучно реализован. А вот и командир этого спецназа – лидар. Лазерный сканер прячется в толще «гриля» чуть ниже шильдика quattro. Не знаете, что это? Говорят, штуковина, на органы «чувств» которой в основном и будут опираться все автопилоты будущего.

Германский вопрос

В глубине бокса подлокотника удалось обнаружить слот USB. Думал, хоть здесь уличу компоновщиков А6 в некомпетентности. Не вышло: еще два USB-порта нашлись на передней панели в самом удобном для ниx месте.

Тормозами по одному месту

О всякой милой мишуре вроде контурной и фоновой подсветки салона и не говорю. Все это можно настраивать, словно продвинутую новогоднюю гирлянду, выбирая из нескольких десятков цветов и уровней интенсивности света. Для чего, правда, сначала придется поискать хорошего настройщика – сисадмина. Победить эту парочку планшетов удастся далеко не всем.

Да, и не вздумайте на ходу водить пальцем по сенсорным экранам. Только на парковке! Согласен, взаимодействовать с дисплеями приятно: на нажатие они отвечают трогательной вибрацией – дают обратную связь. Но, если прозеваете препятствие, лидар, прочистив чакры с помощью персонального обогрева и омывателя, сам отправит сигнал могучим тормозам. После чего передние 6-поршеньковые суппорты-гиганты так припечатают исполинские 375-миллиметровые тормозные диски, что будете еще долго заикаться, а заодно перестанете заигрывать с электроникой на ходу.

Повезло, что тестовые Audi лишены предустановленной SIM-карты, которая в России привязывается исключительно к владельцу. В противном случае не исключаю, что заполучив выход в Сеть, A6 сама вляпается в ипотеку, неудачно выйдет замуж по Интернету или начнет третью мировую войну. Да и вообще, вам надо, чтобы жена, помимо телефона, могла звонить вам еще и «на машину»? Тут не отмажешься, что батарейка села.

Для понимания сути этого автомобиля лучше не обращать внимания на суетное – интерфейс дисплеев, медиавозможности или вездесущие сенсоры управления «музыкой» да «климатом», россыпь которых можно обнаружить даже на втором ряду. Приятнее покопаться в «мануале», где перед вами откроется удивительное. Например, я долго изучал устройство «дворников», где омывающая жидкость подается прямо к чистящим кромкам. В изящно скрытом от глаз «трубкопроводе» обнаружились провода – он с обогревом!

Диванное настроение

При помощи планшета легко сконфигурировать тип и интенсивность массажа. В навигации задать цель можно не только с крупной сенсорной клавиатуры – есть и голосовой ввод. На худой конец, в режиме графического ввода чертить по экрану пальцем: 3-я улица Строителей, дом 6, квартира 12…

Сорокапятка – огонь!

Езда – как самый тяжкий грех. Делаешь почти все, что хочешь, а тебе за это ничего. «Сорокапятка» с таким моментом выстреливает практически с любых оборотов. В дни, когда проходил тест, регион беспощадно заметало снегом. Однако седан ни его, ни лед будто не замечал. В основном справлялся за счет своей природной устойчивости к заносам (тяжесть машины зимой ей только на руку). Но махнешь рулем больше, чем следует, или переборщишь с газом, получай корректировку. Автомобиль в самом зародыше заноса едва заметно направляет на путь истинный комплекс из нескольких систем, объединенных аббревиатурой ESC. Хотя его можно отключить.

В снежной каше A6 предельно четко слушается руля, который делает менее 2,5 оборота от упора до упора. Тут можно смело выбирать даже опасные на вид траектории – машина в случае чего сама подскажет и поправит. Кроме того, в ее арсенале подруливающие задние колеса – платная опция и заметная помощь при маневре.

Многим нравятся уже предустановленные режимы работы руля, трансмиссии и подвески. Мне же не по душе зажимать все в бескомпромиссный Dynamic. Лучше воспользоваться индивидуальными гурманскими настройками. Ослабить усилие на руле, подвеску – в «Комфорт» (она и так жестковата и порой чувствительно реагирует на особенно ребристый дорожный брак). Зато скорость переключения передач выкручиваем на полную. Но все это еще нужно найти в недрах компьютера. Может, все-таки уже пора возить с собой отличника из физтеха?

Словом, прокатился я славно. Узнал много нового. Понял, что расти до такого автомобиля мне еще долго. Причем не только в финансовом, но и в сугубо интеллектуальном плане. A6 на сегодня элементарно умнее и ловчее меня, отчего встает резонный вопрос: кто из нас кем должен в итоге управлять?

Технические характеристики Audi A6 45 TDI Габариты, мм 4939x2110x1457 Колесная база, мм 2924 Дорожный просвет, мм 130 Объем багажника, л 530 Снаряженная масса, кг 1785 Тип двигателя дизельный V6 Рабочий объем, см³ 2967 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/3000–4500 Макс. момент, Нм/об/мин 600/1500–2750 Привод полный Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,1 Расход топлива (средний), л/100 км 6,4 Объем бака, л ≈73

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.