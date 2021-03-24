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Audi A6 45 TDI ищет продвинутого сисадмина
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Audi A6 45 TDI (2020) вид спередиAudi A6 45 TDI (2020) вид сбокуAudi A6 45 TDI (2020) вид сзади
Audi A6 45 TDI (2020) салон
Тот случай, когда изобилие опций, сенсоров и дисплеев нисколько не умаляет выдающихся ездовых качеств
Audi A6 45 TDI (2020) приборная панель
Дисплей приборной панели Full HD c диагональю 12,3 дюйма можно конфигурировать по-своему
Audi A6 45 TDI (2020) мониторAudi A6 45 TDI (2020) управление климатом
Audi A6 45 TDI (2020) 8АКПП
Электронный селектор автомата слишком массивен, а кнопка Parking сверху него не вполне удобна – единственный эргономический просчет в салоне А6
Audi A6 45 TDI (2020) передние кресла
Audi A6 45 TDI (2020) переднее кресло
Из-за множества настроек и массажных режимов сиденье водителя кажется живым
Audi A6 45 TDI (2020) задний диван
Люк в спинке дивана для длинномеров – безусловно плюс, но тоннель на полу по центру салона – все еще минус
Audi A6 45 TDI (2020) «климат» для второго ряда
Задние седоки при помощи сенсорных кнопок могут сами сконфигурировать «климат»
Audi A6 45 TDI (2020) багажное отделение
Заполнить багажник объемом 530 л будет непросто
Audi A6 45 TDI (2020) вид сзади
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Audi A6 45 TDI 2020
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Audi A6 45 TDI 2020

Очередное поколение бизнес-cедана автомобильный мир встречал еще в 2018 м, а относительно недавно до нас добралась его 249-сильная модификация с 3-литровым дизелем V6 и гигабайтами программного обеспечения

Это не преподают в институте. Приемы взаимодействия с нынешними продвинутыми автомобилями не проходят в автошколах, где только что научились отличать «ручку» от автомата. Нельзя записаться на тренинг, интенсив или нанять коуча (вот словечко-то), чтобы с их помощью познать тайны настроек той или иной автомобильной системы. Нет таких курсов! И как же быть, если базовых знаний обычного человека, чтобы полноценно использовать машину, уже не хватает?

Будем учиться! Я сел за руль A6, с опаской оглядываясь вокруг. Помню, как пристегнуться и включить двигатель (здесь он не заводится, а именно включается, как электромотор, кнопкой). Кстати, кнопочек предательски мало. Всего штук восемь. Похоже, все управление опять через планшет. Ну не впервой, селектор автомата хоть и декоративный, в смысле джойстик, но стоит на месте. А если что-то пойдет не так, машина сама объявит тревогу.

Памятка начинающего грешника

Эх, не поцарапать бы собственной неотесанностью полированный шпон в салоне. Что это? Орех, ясень? Вот и спроси у него, где твоя любимая да как включить голосовое управление и разобраться наконец в индивидуальных настройках? Я где-то читал, что их тут, на секундочку, более четырехсот…

Откуда в индексе названия модели взялась цифра 45, сказать не готов. Дизель V-образный 3-литровый 249-сильный. Возможно, 45 – своеобразный внутренний рейтинг модели в плане энерговооруженности? В любом случае суперседаном производитель торгует в России с размахом. В Audi отсекли все модификации, вмещавшиеся в рамки 3 млн рублей, и теперь наиболее доступный A6 обойдется не менее 3 730 000. А эта тестовая красавица набрала опций и дополнительного оборудования на 6,25 млн рублей. Премиум во всем своем безжалостном и беспощадном блеске. Когда сидишь в таком автомобиле, так и ждешь, что какой-нибудь умник-святоша просунется в окно и призовет к ответу вопросами из памятки начинающего грешника: «Вы когда-нибудь платили за секс? А в вену по молодости ничего такого не вводили?»

С другой стороны, цена оправданна. Расходуя на трассе чуть более 6 л топлива на 100 км, мотор поистине могуч. С ним в паре трудится не какой-нибудь S-tronic с двойным сцеплением, а надежный классический автомат, способный на передачу колоссального момента в 600 Нм. Дизельные версии A6 отличает по-прежнему постоянный полный привод quattro на основе межосевого дифференциала Torsen с начальным распределением момента 40/60 в пользу задней оси.

Электроники с избытком – одной проводки килограмм триста, не меньше. В центре композиции два планшета-гиганта, отвечающих и за космический облик, и за управление почти всем имеющимся функционалом. Еще один дисплей, третий, на панели приборов. Перед глазами упомянутый шпон, алюминий. Судя по всему, в Audi продолжают регулярно разрушать мозг поставщикам. Иначе качество отделки и технологической проработки не было бы столь безупречным.

Да что говорить, седан буквально в шаге от настоящего автопилота. Осталось лишь пробить брешь в законодательствах, чтобы А6 уже на законных основаниях смог обзавестись соответствующей кнопкой. Функционал-то уже туточки! Начиная с активного круиз-контроля и заканчивая многочисленными системами безопасности, от назойливой заботы которых иной раз нет спасения. Увольте от перечисления всего предупредительно попискивающего, тревожно помаргивающего, активно подруливающего и притормаживающего. Как мы, когда кругом опасность, без этого ездили? Зато теперь потенциал десятка камер и радаров, о необходимости которых нам так долго твердили, благополучно реализован. А вот и командир этого спецназа – лидар. Лазерный сканер прячется в толще «гриля» чуть ниже шильдика quattro. Не знаете, что это? Говорят, штуковина, на органы «чувств» которой в основном и будут опираться все автопилоты будущего.

Германский вопрос
В глубине бокса подлокотника удалось обнаружить слот USB. Думал, хоть здесь уличу компоновщиков А6 в некомпетентности. Не вышло: еще два USB-порта нашлись на передней панели в самом удобном для ниx месте.

Тормозами по одному месту

О всякой милой мишуре вроде контурной и фоновой подсветки салона и не говорю. Все это можно настраивать, словно продвинутую новогоднюю гирлянду, выбирая из нескольких десятков цветов и уровней интенсивности света. Для чего, правда, сначала придется поискать хорошего настройщика – сисадмина. Победить эту парочку планшетов удастся далеко не всем.

Да, и не вздумайте на ходу водить пальцем по сенсорным экранам. Только на парковке! Согласен, взаимодействовать с дисплеями приятно: на нажатие они отвечают трогательной вибрацией – дают обратную связь. Но, если прозеваете препятствие, лидар, прочистив чакры с помощью персонального обогрева и омывателя, сам отправит сигнал могучим тормозам. После чего передние 6-поршеньковые суппорты-гиганты так припечатают исполинские 375-миллиметровые тормозные диски, что будете еще долго заикаться, а заодно перестанете заигрывать с электроникой на ходу.

Повезло, что тестовые Audi лишены предустановленной SIM-карты, которая в России привязывается исключительно к владельцу. В противном случае не исключаю, что заполучив выход в Сеть, A6 сама вляпается в ипотеку, неудачно выйдет замуж по Интернету или начнет третью мировую войну. Да и вообще, вам надо, чтобы жена, помимо телефона, могла звонить вам еще и «на машину»? Тут не отмажешься, что батарейка села.

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Для понимания сути этого автомобиля лучше не обращать внимания на суетное – интерфейс дисплеев, медиавозможности или вездесущие сенсоры управления «музыкой» да «климатом», россыпь которых можно обнаружить даже на втором ряду. Приятнее покопаться в «мануале», где перед вами откроется удивительное. Например, я долго изучал устройство «дворников», где омывающая жидкость подается прямо к чистящим кромкам. В изящно скрытом от глаз «трубкопроводе» обнаружились провода – он с обогревом!

Диванное настроение
При помощи планшета легко сконфигурировать тип и интенсивность массажа. В навигации задать цель можно не только с крупной сенсорной клавиатуры – есть и голосовой ввод. На худой конец, в режиме графического ввода чертить по экрану пальцем: 3-я улица Строителей, дом 6, квартира 12…

Сорокапятка – огонь!

Езда – как самый тяжкий грех. Делаешь почти все, что хочешь, а тебе за это ничего. «Сорокапятка» с таким моментом выстреливает практически с любых оборотов. В дни, когда проходил тест, регион беспощадно заметало снегом. Однако седан ни его, ни лед будто не замечал. В основном справлялся за счет своей природной устойчивости к заносам (тяжесть машины зимой ей только на руку). Но махнешь рулем больше, чем следует, или переборщишь с газом, получай корректировку. Автомобиль в самом зародыше заноса едва заметно направляет на путь истинный комплекс из нескольких систем, объединенных аббревиатурой ESC. Хотя его можно отключить.

В снежной каше A6 предельно четко слушается руля, который делает менее 2,5 оборота от упора до упора. Тут можно смело выбирать даже опасные на вид траектории – машина в случае чего сама подскажет и поправит. Кроме того, в ее арсенале подруливающие задние колеса – платная опция и заметная помощь при маневре.

Многим нравятся уже предустановленные режимы работы руля, трансмиссии и подвески. Мне же не по душе зажимать все в бескомпромиссный Dynamic. Лучше воспользоваться индивидуальными гурманскими настройками. Ослабить усилие на руле, подвеску – в «Комфорт» (она и так жестковата и порой чувствительно реагирует на особенно ребристый дорожный брак). Зато скорость переключения передач выкручиваем на полную. Но все это еще нужно найти в недрах компьютера. Может, все-таки уже пора возить с собой отличника из физтеха?

Словом, прокатился я славно. Узнал много нового. Понял, что расти до такого автомобиля мне еще долго. Причем не только в финансовом, но и в сугубо интеллектуальном плане. A6 на сегодня элементарно умнее и ловчее меня, отчего встает резонный вопрос: кто из нас кем должен в итоге управлять?

      

Технические характеристики Audi A6 45 TDI

Габариты, мм

4939x2110x1457

Колесная база, мм

2924

Дорожный просвет, мм

130

Объем багажника, л

530

Снаряженная масса, кг

1785

Тип двигателя

дизельный V6

Рабочий объем, см³

2967

Макс. мощность, л.с./об/мин

249/3000–4500

Макс. момент, Нм/об/мин

600/1500–2750

Привод

полный

Трансмиссия

автоматическая 8-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

250

Время разгона 0–100 км/ч, с

6,1

Расход топлива (средний), л/100 км

6,4

Объем бака, л

≈73

      

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества 4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

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