Выясняем, какой из этих немецких седанов бизнес-класса лучше подходит как для водителя, так и для пассажиров

Внешний вид нового Audi A6 дизайнерам из Ингольштадта явно удался. Агрессивная передняя часть кузова с колючим взглядом диодных фар, мускулистые бока, скульптурная «корма» и отличные общие пропорции привлекают внимание. На его фоне Mercedes-Benz E-Class выглядит простовато, даже несмотря на «алмазную» решетку радиатора и наличие AMG-обвеса. Впрочем, с пропорциями и у этого «немца» все в полном порядке.

Пока Audi A6 продается в России лишь с одним силовым агрегатом – 3-литровой V-образной бензиновой «шестеркой» мощностью 340 л.с. Коробка передач тоже единственная – 7-ступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями. Привод только полный. В зависимости от комплектации начальные цены составляют от 3 995 000 до 4 375 000 руб­лей. Каждую версию, естественно, можно обширно дооснастить за соответствующую плату. Через некоторое время к нам обещают привезти и вариант с 3-литровым турбодизелем. В Европе его мощность достигает 286 л.с., но для России мотор могут дефорсировать до 249 л.с.

Среди модификаций E-Class можно заблудиться. Прежде всего из-за огромного количества силовых агрегатов – дизельных, бензиновых и гибридных. Турбодизели имеют объем 2 л (150 и 195 л.с.) и 3 л (340 л.с.), а бензиновые двигатели – 2 л (184 л.с.), 3 л (367 и 435 л.с.) и 4 л (571 и 612 л.с.). Гибридная силовая установка состоит из 2-литрового 211-сильного бензинового агрегата и 82-сильного электродвигателя. Есть электрический моторчик и у вышеописанной 435-сильной модификации, его мощность 22 л.с. Диапазон цен на начальные комплектации 3 150 000–8 180 000 рублей, а с многочисленными опциями эти цифры станут намного больше.

Для сравнения с Audi A6 мы подобрали спортивный вариант Е 53 – тот самый «мягкий» гибрид с 435-сильной рядной «шестеркой» и 22-сильным электромотором.

Писк моды

Самые современные веяния в дизайне и компоновке автомобильных салонов относятся к отказу от физических клавиш и кнопок в пользу сенсорных экранов, и по их количеству наши подопечные впереди планеты всей. Особенно Audi, где обычных кнопок раз-два и обчелся, а мониторов сразу три: на месте приборной панели, справа от нее и в нижней части центральной консоли. Разобраться со всем этим хозяйством нетрудно. Одна проблема – на ощупь виртуальными клавишами не воспользуешься. Надежда на электронных ассистентов, которые, если отвлечешься от дороги, возьмут управление на себя.

В салоне Mercedes-Benz два экрана, объединенных под общим стеклом. Вот только сенсорных функций у них нет. Зато они есть у миниатюрных тачпадов на руле, а также у более крупного на центральном тоннеле, с их помощью можно управлять практически всеми системами автомобиля. Если не нравятся сенсорные поверхности, есть вариант действовать по старинке – с помощью поворотной шайбы. Словом, на любой вкус и цвет. На наш взгляд, интерфейс E-Class более удобен, чем у соперника.

По геометрии расположения за рулем оба седана великолепны, и оба диктуют низкую спортивную посадку. Сиденья Audi имеют довольно мягкий наполнитель и широко расставленные валики боковой поддержки. У тестового E-Class стоят спортивные кресла – они жестче и крепче сжимают бока. Если не нравится, можно выбрать более мягкие мультиконтурные сиденья, но даже в этом случае они плотнее и теснее, чем у соперника, точно так же, как и стандартный вариант с минимумом регулировок. То есть Mercedes-Benz предъявляет более серьезные требования к фигуре водителя бизнес-седана – спортивная это модификация Е 53 или начальная версия Е 200.

Да и на втором ряду в E-Class будут лучше чувствовать себя стройные пассажиры, причем ростом не выше 180 см. Потому что места для ног и над головой здесь заметно меньше, чем в A6, а подушка дивана короткая. В Audi же раздолье, сравнимое с тем, что предусмотрено в короткобазном представительском седане, и диван великолепен как по размерам, так и по профилю. К тому же пассажирам доступен раздельный климат-контроль, в то время как у «штутгартца» на втором ряду он однозонный.

В технических данных для седанов E-Class заявлен объем багажника 540 л против 530 л у Audi A6, но у «шестерки» отсек лучше скомпонован (впрочем, места достаточно и там, и там). Под полом у обоих – никаких намеков на запасное колесо. Правда, в подполье Audi можно разместить опционную «докатку». Если же заказать маленькую запаску для Mercedes-Benz (в принципе подобное возможно), то она будет… лежать в багажнике, так как под полом для нее места нет.

Комфортный спорт

У тестового Е 53 при запуске двигателя не слышно привычного звука стартера – он начинает работать сразу, так сказать, без прелюдий. Первые пару минут звук выхлопа разгоняет окрестных птиц, но потом становится тихо. Педаль акселератора в Mercedes-Benz настроена немного резковато даже в «комфортном» режиме – надо привыкать. Тяги более чем достаточно всегда, на любых оборотах и скоростях. Никаких турбопауз не наблюдается. Автоматическая коробка передач словно предугадывает желания. А если включить режим «спорт+», начинается сущая вакханалия с нервными откликами на подачу топлива, ревом выхлопа и «отстрелами» при сбросе «газа». Идеальный силовой агрегат, имеющий две совершенно разные ипостаси, каждая из которых по-своему хороша.

Впрочем, и младший «брат» этого двигателя, развивающий 367 л.с. вместо 435, который мы не так давно опробовали на купеобразном седане CLS, ничуть не хуже, просто в «спортивном» режиме он не столь экстремален и при прогреве ведет себя цивилизованно. Именно этот мотор является прямым конкурентом агрегату Audi A6, но он появится на седане только в следующем году – после рестайлинга. Сейчас же на E-Class стоит старый V-образный двигатель (развивающий те же 367 л.с.). Он тоже хорош, но по своевременности реакций уступает и своему «потомку», и мотору конкурента.

Когда мы несколько месяцев назад тестировали 340-сильный двигатель на Audi A7 (такой же, как и на нынешнем тестовом седане А6), то отмечали заметные задержки откликов при нажатии педали акселератора. Так вот, теперь этого нет и в помине. Силовой агрегат реагирует на педаль «газа» без пауз, а роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями работает плавно даже в трудном для нее «пробочном» режиме. Словом, и мотор, и трансмиссия ведут себя отлично, причем настолько, что ничуть не теряются даже на фоне 435-сильного агрегата соперника, если только тот не использует «спортивный» режим.

Управляется Audi A6 легко и непринужденно, с живостью ныряя даже в очень крутые виражи. Благодарить за это нужно активное рулевое управление (на парковке всего 2,2 оборота от упора до упора) и управляемые задние колеса. Причем доворот задней оси ощущается явственно и поначалу воспринимается непривычно. Впоследствии же начинаешь наслаждаться великолепной маневренностью на низких скоростях и устойчивостью при высоком темпе.

Mercedes-Benz совсем другой. В отличие от легкого и воздушного Audi он воспринимается будто тяжелый утюг – ничто не способно сбить его с курса. Но стоит повернуть баранку, и он молниеносно меняет направление движения. Такое же по остроте, как у конкурента, рулевое управление налито нешуточной тяжестью, а крены в поворотах практически отсутствуют. Впечатление такое, что он весь состоит из туго накачанных мышц! Вот уж не думали, что Mercedes-Benz может стать генератором адреналина.

Да и его многокамерная пневмоподвеска настроена, словно туго натянутый батут. Седоки Е 53 чувствуют нюансы микропрофиля (особенно задние пассажиры), хотя всякие стыки-заплатки-трещинки седан проезжает на удивление благородно, не доставляя дискомфорта. На его фоне Audi поначалу воспринимается как пуховая перина, но при проезде неровностей становятся заметны «взбрыкивания» неподрессоренных масс, нарушающие идиллию. По шумоизоляции в лидерах представитель Ингольштадта, потому что его шин почти не слышно в отличие от гудящих покрышек уроженца Штутгарта.

Какой из этих автомобилей выбрать? Сложный вопрос, на который, по большому счету, нет однозначного ответа. Наиболее сбалансирован в этом тесте Audi A6 – практически во всех дисциплинах он великолепен. Но харизмы и притягательности больше в Mercedes-AMG Е 53. Однако мы предпочли бы не его, а более подходящий для нашего случая Е 450, пусть и со старым V-образным мотором, потому что он не такой резкий, руль у него не столь тяжелый, пневмоподвеска мягче, а резина не гудит. Да и по цене он гораздо привлекательнее. Что же касается Е 53, то его купят не многие. Но тот, кто все же это сделает, не пожалеет!

Технические характеристики Audi A6 55 TFSI quattro Габариты, мм 4939х1886х1457 Колесная база, мм 2924 Диаметр разворота, м 11,1 Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 530 Снаряженная масса, кг 1770 Тип двигателя V6, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 2995 Макс. мощность, л.с./об/мин 340/5000–6400 Макс. момент, Нм/об/мин 500/1370–4500 Привод полный Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Шины спереди/сзади 225/55 R18 Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,1 Расход топлива (средний), л/100 км 6,8 Объем бака, л 73

Технические характеристики Mercedes-AMG E 53 4Matic+ Габариты, мм 4959х1860х1447 Колесная база, мм 2939 Диаметр разворота, м 12,5 Дорожный просвет, мм 114 Объем багажника, л 540 Снаряженная масса, кг 1945 Тип двигателя L6, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 2999 Макс. мощность, л.с./об/мин 435/6100 Макс. момент, Нм/об/мин 520/1800–5800 Привод полный Трансмиссия 9-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 245/40 R19–275/35 R19 Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 4,5 Расход топлива (средний), л/100 км 8,7 Объем бака, л 66