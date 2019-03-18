Получать радость от жизни и от всего того, что нас окружает, – в каком-то роде искусство, особенно когда это удается в обычных повседневных делах. Но, если путешествовать на новом Audi A6 по Испании, стать гедонистом легко – автомобиль и страна просто созданы для удовольствий

Признаюсь, тестировать автомобиль в условиях прекрасных дорог, а таковые в Испании вообще и в Каталонии в частности пре­обладают, непросто. Почему? От идеального перемещения из точки А в точку Б журналистское чутье притупляется. И трудно удержаться от того, чтобы не погрузиться с головой в гедонизм, пусть и на короткое время. Особенно если для теста седана Audi A6 выбрать нестандартный маршрут по Каталонии.

Лови момент!

Автопутешественники в Испании почти всегда имеют выбор: ехать по платной дороге или по ее бесплатному дублеру. На платных трассах максимальная разрешенная скорость 120 км/ч, на дублерах – 90, но и те, и другие шоссе в прекрасном состоянии. Для первого участка, от Барселоны до Лериды, выбираю платную дорогу А-2 –150 км превосходного дорожного полотна и... скучных видов. Впрочем, это даже хорошо: не отвлекаясь на пейзажи, просто наслаждаюсь скоростью, филигранной управляемостью и устойчивостью седана на немногочисленных поворотах – не отпуская педаль «газа». Потом времени на это может и не быть, ведь дальше по программе – старинные деревушки, не остановиться в которых невозможно, оливковые фермы и дегустации сыров и устриц.

На моем в прямом смысле железном коне (кузов А6 почти полностью стальной, из алюминия выполнены лишь двери, капот и крышка багажника) установлены 20-дюймовые покрышки. В России такие колеса я бы не стал рекомендовать –19 дюймов для нас оптимальны как с точки зрения комфорта, так и стоимости. В Испании же можно смело ставить и максимально разрешенный для этой модели «спортивный» 21 дюйм, даже в этом случае езда на трассе будет мягкой, без какого-либо дискомфорта.

Укомплектованный по высшему разряду электронными помощниками, Audi А6 феноменально ориентируется в тесных пространствах старинных деревушек. Дюжина ультразвуковых датчиков, лазерный сканер, несколько радаров и камер разработаны в первую очередь для автопилота третьего поколения, но и для маневров посреди каменных домов «пуэбло» Сьюрана-де-Прадес, приютившегося на краю каменной скалы, вся электронная начинка пришлась к месту. Брусчатые улочки этой деревушки помнят еще мавров, а церковь Девы Марии, построенная в XII веке, практически не изменилась за 800 лет.

Одно к одному

«Мускулистый» Audi А6 выглядит в средневековых декорациях, словно гость из будущего. Большинство функций и ключевых элементов управления автомобилем немецкие инженеры перевели в электронный формат. Даже дверные ручки снаружи и внутри уже не механические – нажатие кнопки активирует электронный механизм открытия двери. Ощущение футуристичности усиливает 12,3-дюймовый дисплей центральной консоли мультимедийной системы MMI touch response.

Через долину Приорат, известную производством оливкового масла по традиционной, не менявшейся столетиями технологии направляюсь в прибрежный городок Сан-Карлос-де-ла-Рапита. Еду нарочито не спеша – время позволяет совершать незапланированные остановки, наслаждаться видами горных ущелий и предвкушать гастрономические открытия: расположенный рядом с местом, где река Эбро впадает в Средиземное море, Сан-Карлос-де-ла-Рапита славится на всю Испанию своими устрицами – уникальный состав здешней «пресно-соленой» воды придает морскому деликатесу своеобразный вкус.

Когда же спустился к побережью, чувства были обострены до предела. Я даже не мог представить, насколько невероятным может оказаться горячий хлеб с оливковым маслом, или какие вкусы таит в себе туррон, который варят с добавлением горного меда в небольшой придорожной таверне городка Корнуделья-де-Монсан! На этом тест-драйве все сложилось идеально: время, место и выбор компаньона – представителя нового поколения A6 с 3-литровым бензиновым турбомотором мощностью 340 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Его характер – сдержанный, почти нордический, но, если нужно, Audi А6 без труда станет душой компании – задорным сангвиником, которого приключения находят сами.