Во-первых, не будете давить на «газ», во-вторых, в этом автомобиле вам просто не нужно торопиться, в-третьих, с распространением подобных машин изменятся ПДД, в-четвертых... Впрочем, все-таки лучше чуть подробнее

Две шеренги серебристых, черных и белых новеньких «шестерок», выстроившихся в ожидании журналистов, как будто нарочно подтверждают главный упрек в адрес дизайнеров марки Audi: у вас все машины – как сосиски в упаковке, не отличишь. Действительно, глядя на два десятка одинаковых седанов, на вопрос, чем новый автомобиль отличается от старого, ответить можно двояко: и всем, и ничем. Первое верно по сути, второе – по первому впечатлению. Но только до поры.

Ну чем не самолет!

Если вам приходится более-менее регулярно летать, вы наверняка обращали внимание на звуковой сигнал почти сразу после взлета – это пилот воздушного судна включает автопилот. С появлением и развитием устройств адаптивного круиз-контроля я тоже все чаще играю в летчика: выруливаю со стоянки и включаю «круиз», особенно если путь не близкий и дорога хорошая. Надо лишь правильно задать скорость и дистанцию до едущих впереди машин, а дальше автомобиль сам будет их поддерживать. Главное – не пропустить знак или объект, у которого пора изменить скорость. Например, в городе или перед серпантином.

Только отъехав (не отлетев) от аэропорта на приличное расстояние, я осознал, что единожды нажал на рычажок, а дальше мой «лайнер» А6 уверенно влился в поток и помчался по автомагистрали. Минутку, а какая здесь скорость разрешена? Вот она, на экране системы MMI Navigation Plus – «90» в красном кружке. И ровно столько держит автомобиль, притормаживая и разгоняясь вместе с потоком. Знак сменился на «110» – и он ускорился. Появился временный «70» – сам же и притормозил.

Позже, на местных дорожках между и внутри португальских городков, я не раз восхищался этим симбиозом адаптивного круиз-контроля и навигации: А6 не первая модель Audi, где это реализовано, но именно она позволила подробно изучить автоматику. Временный знак машина видит, причем в буквальном смысле. Закрытые повороты знает, так что если перед первым-вторым я заранее нажимал на тормоз, то потом доверял снижать скорость самому автомобилю. Использует Интернет (оплачен на три года вперед), а при необходимости переходит в офлайн. Карты, кстати, автоматически обновляются четыре раза в год. Учитывая, что автомобиль еще обучен самостоятельно втискиваться в бутылочное горлышко ремонтов и останавливаться и трогаться в пробках, водителю действительно не приходится (ну почти не приходится) задействовать педали.

Зато баранка, красиво подрезанная снизу (опция), – другое дело. Новая «шестерка» подруливает лишь до некоторого предела, потом надо крутить «штурвал» самостоятельно. Жаль только, что момент, когда необходимо брать управление на себя, никак не обозначен… А еще жаль, что такой уверенный, я бы даже сказал, местами самоуверенный автопилот панически боится велосипедистов. И машин, уходящих с моей траектории. Я-то уже просчитал, что путь вот-вот будет свободен, а мой электронный напарник бьет по тормозам. Хорошо хоть, не ставит седан колом.

Понятно, что такое объединение систем – пока еще новация, есть что дорабатывать, но в целом этому ассистенту я готов доверять, пожалуй, на 90%. Не говорю об автономном движении, упаси господи, а именно о помощнике. Водитель остается водителем, но утомительная задача скрупулезно выдерживать скорость с него снята. И штрафы больше не страшны. Отлично!

Я даже подумал, что с такой точной системой можно будет разрешить кое-где ездить и быстрее, учитывая, что знаки установлены с запасом (у нас иногда даже с двукратным). Прогресс меняет ПДД? Возможно.

А был ли дизельгейт?

Чем еще хорош такой ассистент, он дотошно повторяет режимы на одном и том же маршруте, не «газуя» и не тормозя понапрасну. А значит, позволяет сравнить эффективность и экономичность машин с разными силовыми агрегатами. И вот я по очереди отправляюсь на один и тот же круговой маршрут на трех седанах.

Первый – дизельный Audi A6 50 TDI quattro, за невнятным новым обозначением которого скрывается 3-литровая «шестерка» мощностью 286 л.с. Трансмиссия – классическая схема quattro с механическим самоблокирующимся Torsen, распределяющим момент от обычного дорожного соотношения 40/60 до 70/30 и до 15/85 (вперед/назад). С удовольствием еду (просто рулю) по городкам и соединяющим их местным дорожкам, на которых виражей значительно больше, чем прямых участков. Автопилот справляется сам почти со всеми 28 км тестового участка, лишь пару раз мне приходится вмешаться: притормозить перед особенно крутым поворотом, куда машина собралась как-то чересчур прытко занырнуть, и нажать на «газ», когда помощник испугался велосипедиста. Наверное, сам я где-то ехал бы быстрее, где-то медленнее… Итог: маршрут пройден со средней скоростью 36 км/ч, расход топлива – 7,9 л/100 км.

Следующий – Audi A6 55 TFSI quattro, который вместе с предыдущей версией составит пару на российском рынке. Под капотом – бензиновая 3-литровая «шестерка» мощностью 340 л.с. Привод полный, выполнен по технологии Ultra, то есть в обычных режимах ведут преимущественно передние колеса («Торсену» здесь дали отставку, зато применили 7-ступенчатый робот S-tronic с двумя сцеплениями). Те же 28 км, но реверсивный светофор был зеленый, поэтому средняя скорость выше – 39 км/ч. На расходе это едва ли сказалось, поскольку на остановках и даже раньше, при накате, мотор выключается. Экономичность (точнее, неэкономичность) – 9,5 л на «сотню».

В принципе уже все понятно, но для чистоты эксперимента иду на третий круг на модификации с 2-литровым 4-цилиндровым дизелем мощностью 204 л.с. (будет представлен на европейском рынке). В условиях местных сельских дорог и улочек его хватает с избытком, и я бы не поручился с завязанными глазами определить, на какой машине сейчас ехал. Потерь в динамике нет, странный непрестижный шильдик «40» (что бы это значило?) можно снять и торжествовать на финише: те же 28, те же 39 (спасибо, зеленый свет) и 6,8 л/100 км.

Стоит ли после такого спрашивать, почему вся Европа тарахтит дизелями? Кого там испугаешь дизельгейтом?

О главном

Марка Audi была для меня всегда воплощением высоких, иногда даже изощренных технологий. Вот лишь некоторые примеры из истории: 5-цилиндровый мотор, полный привод quattro, алюминиевый кузов… И куда прикатилось это царство чистой техники! Пресс-релиз начинается и большей частью посвящен электронике вообще и системе MMI – развлекательно-вспомогательной игрушке – в частности. А эти экраны, на которых можно по своему вкусу размещать кнопки-иконки? Даже включение аварийной сигнализации сделали сенсорным! Красиво, конечно, но вслепую ее теперь не найдешь. А подключение к Интернету, а коммуникация со смартфоном?

Впрочем, в цифровом мире именно такая техника и правит бал. И вот уже мне, как потребителю неважно, сколько там цилиндров и из чего сделан подрамник, как машина ввинчивается в повороты, сколько у нее сцеплений (на самом деле – два) и какое напряжение в бортовой сети; главное – автомобиль раздает Wi-Fi и умеет сам выбирать скорость. Когда эта мысль пришла мне в голову, я по-новому посмотрел на всю «умную» электронную начинку Audi A6 и согласился с актуальным слоганом бренда: «Воплощение безупречности».

И кстати, насчет напряжения: на новой «шестерке» реализована схема так называемого умеренного гибрида. Это когда двигатель выключается еще при движении накатом, но все усилители действуют, а топливо экономится (до 0,7 л/100 км, по данным фирмы). Мощный стартер-генератор работает при напряжении 48 В и соединен с собственной литий-ионной батареей. Так что, как видим, и чистая техника никуда не делась…

Дело за малым – проверить, как это великолепие станет работать в России. Что-то мне подсказывает: все будет в порядке. И с навигацией, и с умеренным гибридом, и, надеюсь, с ценами. Подождем российской премьеры, осталось уже немного.

Технические характеристики Audi A6 50 TDI quattro Габаритные, размеры, мм 4939х1886х1457 Колесная база, мм 2924 Диаметр разворота, м 11,1 Дорожный просвет, мм н.д. Объем багажника, л 530 Снаряженная масса, кг 1825–1900 Тип двигателя дизельный V6 Рабочий объем, куб. см 2967 Макс. мощность, л.с./об/мин 286/3500–4000 Макс. момент, Нм/об/мин 620/2250–3000 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,5 Расход топлива (средний), л/100 км 5,5–5,8 Объем бака, л 63