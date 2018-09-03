Во-первых, не будете давить на «газ», во-вторых, в этом автомобиле вам просто не нужно торопиться, в-третьих, с распространением подобных машин изменятся ПДД, в-четвертых... Впрочем, все-таки лучше чуть подробнее
Две шеренги серебристых, черных и белых новеньких «шестерок», выстроившихся в ожидании журналистов, как будто нарочно подтверждают главный упрек в адрес дизайнеров марки Audi: у вас все машины – как сосиски в упаковке, не отличишь. Действительно, глядя на два десятка одинаковых седанов, на вопрос, чем новый автомобиль отличается от старого, ответить можно двояко: и всем, и ничем. Первое верно по сути, второе – по первому впечатлению. Но только до поры.
Если вам приходится более-менее регулярно летать, вы наверняка обращали внимание на звуковой сигнал почти сразу после взлета – это пилот воздушного судна включает автопилот. С появлением и развитием устройств адаптивного круиз-контроля я тоже все чаще играю в летчика: выруливаю со стоянки и включаю «круиз», особенно если путь не близкий и дорога хорошая. Надо лишь правильно задать скорость и дистанцию до едущих впереди машин, а дальше автомобиль сам будет их поддерживать. Главное – не пропустить знак или объект, у которого пора изменить скорость. Например, в городе или перед серпантином.
Только отъехав (не отлетев) от аэропорта на приличное расстояние, я осознал, что единожды нажал на рычажок, а дальше мой «лайнер» А6 уверенно влился в поток и помчался по автомагистрали. Минутку, а какая здесь скорость разрешена? Вот она, на экране системы MMI Navigation Plus – «90» в красном кружке. И ровно столько держит автомобиль, притормаживая и разгоняясь вместе с потоком. Знак сменился на «110» – и он ускорился. Появился временный «70» – сам же и притормозил.
Позже, на местных дорожках между и внутри португальских городков, я не раз восхищался этим симбиозом адаптивного круиз-контроля и навигации: А6 не первая модель Audi, где это реализовано, но именно она позволила подробно изучить автоматику. Временный знак машина видит, причем в буквальном смысле. Закрытые повороты знает, так что если перед первым-вторым я заранее нажимал на тормоз, то потом доверял снижать скорость самому автомобилю. Использует Интернет (оплачен на три года вперед), а при необходимости переходит в офлайн. Карты, кстати, автоматически обновляются четыре раза в год. Учитывая, что автомобиль еще обучен самостоятельно втискиваться в бутылочное горлышко ремонтов и останавливаться и трогаться в пробках, водителю действительно не приходится (ну почти не приходится) задействовать педали.
Зато баранка, красиво подрезанная снизу (опция), – другое дело. Новая «шестерка» подруливает лишь до некоторого предела, потом надо крутить «штурвал» самостоятельно. Жаль только, что момент, когда необходимо брать управление на себя, никак не обозначен… А еще жаль, что такой уверенный, я бы даже сказал, местами самоуверенный автопилот панически боится велосипедистов. И машин, уходящих с моей траектории. Я-то уже просчитал, что путь вот-вот будет свободен, а мой электронный напарник бьет по тормозам. Хорошо хоть, не ставит седан колом.
Понятно, что такое объединение систем – пока еще новация, есть что дорабатывать, но в целом этому ассистенту я готов доверять, пожалуй, на 90%. Не говорю об автономном движении, упаси господи, а именно о помощнике. Водитель остается водителем, но утомительная задача скрупулезно выдерживать скорость с него снята. И штрафы больше не страшны. Отлично!
Я даже подумал, что с такой точной системой можно будет разрешить кое-где ездить и быстрее, учитывая, что знаки установлены с запасом (у нас иногда даже с двукратным). Прогресс меняет ПДД? Возможно.
Чем еще хорош такой ассистент, он дотошно повторяет режимы на одном и том же маршруте, не «газуя» и не тормозя понапрасну. А значит, позволяет сравнить эффективность и экономичность машин с разными силовыми агрегатами. И вот я по очереди отправляюсь на один и тот же круговой маршрут на трех седанах.
Первый – дизельный Audi A6 50 TDI quattro, за невнятным новым обозначением которого скрывается 3-литровая «шестерка» мощностью 286 л.с. Трансмиссия – классическая схема quattro с механическим самоблокирующимся Torsen, распределяющим момент от обычного дорожного соотношения 40/60 до 70/30 и до 15/85 (вперед/назад). С удовольствием еду (просто рулю) по городкам и соединяющим их местным дорожкам, на которых виражей значительно больше, чем прямых участков. Автопилот справляется сам почти со всеми 28 км тестового участка, лишь пару раз мне приходится вмешаться: притормозить перед особенно крутым поворотом, куда машина собралась как-то чересчур прытко занырнуть, и нажать на «газ», когда помощник испугался велосипедиста. Наверное, сам я где-то ехал бы быстрее, где-то медленнее… Итог: маршрут пройден со средней скоростью 36 км/ч, расход топлива – 7,9 л/100 км.
Следующий – Audi A6 55 TFSI quattro, который вместе с предыдущей версией составит пару на российском рынке. Под капотом – бензиновая 3-литровая «шестерка» мощностью 340 л.с. Привод полный, выполнен по технологии Ultra, то есть в обычных режимах ведут преимущественно передние колеса («Торсену» здесь дали отставку, зато применили 7-ступенчатый робот S-tronic с двумя сцеплениями). Те же 28 км, но реверсивный светофор был зеленый, поэтому средняя скорость выше – 39 км/ч. На расходе это едва ли сказалось, поскольку на остановках и даже раньше, при накате, мотор выключается. Экономичность (точнее, неэкономичность) – 9,5 л на «сотню».
В принципе уже все понятно, но для чистоты эксперимента иду на третий круг на модификации с 2-литровым 4-цилиндровым дизелем мощностью 204 л.с. (будет представлен на европейском рынке). В условиях местных сельских дорог и улочек его хватает с избытком, и я бы не поручился с завязанными глазами определить, на какой машине сейчас ехал. Потерь в динамике нет, странный непрестижный шильдик «40» (что бы это значило?) можно снять и торжествовать на финише: те же 28, те же 39 (спасибо, зеленый свет) и 6,8 л/100 км.
Стоит ли после такого спрашивать, почему вся Европа тарахтит дизелями? Кого там испугаешь дизельгейтом?
Марка Audi была для меня всегда воплощением высоких, иногда даже изощренных технологий. Вот лишь некоторые примеры из истории: 5-цилиндровый мотор, полный привод quattro, алюминиевый кузов… И куда прикатилось это царство чистой техники! Пресс-релиз начинается и большей частью посвящен электронике вообще и системе MMI – развлекательно-вспомогательной игрушке – в частности. А эти экраны, на которых можно по своему вкусу размещать кнопки-иконки? Даже включение аварийной сигнализации сделали сенсорным! Красиво, конечно, но вслепую ее теперь не найдешь. А подключение к Интернету, а коммуникация со смартфоном?
Впрочем, в цифровом мире именно такая техника и правит бал. И вот уже мне, как потребителю неважно, сколько там цилиндров и из чего сделан подрамник, как машина ввинчивается в повороты, сколько у нее сцеплений (на самом деле – два) и какое напряжение в бортовой сети; главное – автомобиль раздает Wi-Fi и умеет сам выбирать скорость. Когда эта мысль пришла мне в голову, я по-новому посмотрел на всю «умную» электронную начинку Audi A6 и согласился с актуальным слоганом бренда: «Воплощение безупречности».
И кстати, насчет напряжения: на новой «шестерке» реализована схема так называемого умеренного гибрида. Это когда двигатель выключается еще при движении накатом, но все усилители действуют, а топливо экономится (до 0,7 л/100 км, по данным фирмы). Мощный стартер-генератор работает при напряжении 48 В и соединен с собственной литий-ионной батареей. Так что, как видим, и чистая техника никуда не делась…
Дело за малым – проверить, как это великолепие станет работать в России. Что-то мне подсказывает: все будет в порядке. И с навигацией, и с умеренным гибридом, и, надеюсь, с ценами. Подождем российской премьеры, осталось уже немного.
|
Технические характеристики Audi A6 50 TDI quattro
|
Габаритные, размеры, мм
|
4939х1886х1457
|
Колесная база, мм
|
2924
|
Диаметр разворота, м
|
11,1
|
Дорожный просвет, мм
|
н.д.
|
Объем багажника, л
|
530
|
Снаряженная масса, кг
|
1825–1900
|
Тип двигателя
|
дизельный V6
|
Рабочий объем, куб. см
|
2967
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
286/3500–4000
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
620/2250–3000
|
Привод
|
полный
|
Трансмиссия
|
8-диапазонная автоматическая
|
Макс. скорость, км/ч
|
250
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
5,5
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
5,5–5,8
|
Объем бака, л
|
63
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