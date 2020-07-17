Автомобильный портал Motorpage
Audi A8 и раздвоение личности
Логотип Audi

О Audi A8

По-русски

Ауди А8

Тест-драйвов
17 (все тесты)
Двигателей
2 (открыть)
Комлектаций
2 (открыть)
Последнее поколение
D5 (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Audi A8 2018 вид спереди
Audi A8 2018 вид сбоку
Этот представительский седан способен доставить водителю немало приятных минут благодаря отточенной управляемости
Audi A8 2018 вид сзадиAudi A8 2018 салон
Audi A8 2018 приборная панель
Электронные приборы могут менять конфигурацию
Audi A8 2018 аудиосистема
Аудиосистему Bang & Olufsen надо заказывать обязательно
Audi A8 2018 салон
В дверных подлокотниках имеются потайные кармашки под крышками
Audi A8 2018 передние кресла
Передние сиденья оснащены огромным количеством регулировок
Audi A8 2018 заднее кресло
Клавиши управления массажем передних кресел находятся на основании подушки
Audi A8 2018 планшет
Задним пассажирам предлагается съемный планшет для управления функциями комфорта
Audi A8 2018 спинка переднего сиденья
Спинка переднего сиденья умеет делать массаж ступней
Audi A8 2018 задние кресла
Пространство для ног длиннобазного Audi A8 рекордное в классе
Audi A8 2018 пульт управления
Седокам второго ряда положен персональный пульт управления
Audi A8 2018 колесо
Даже на опционных 20-дюймовых колесах плавность хода великолепна
Audi A8 2018 фара
Синие элементы в фарах означают наличие лазерного света
Audi A8 2018 задний фонарь
Диодные фонари при запирании автомобиля устраивают световое шоу
Audi A8 2018 моторный отсек
Audi A8 2018 вид сзади
Правый задний пассажир окружен таким комфортом, что после поездки ему не захочется идти в свой шикарный особняк
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Audi A8 60 L TFSI quattro 2018
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Audi A8 60 L TFSI quattro 2018

Модель нового поколения недавно появилась в России с двигателем V8. Ее владельцу каждый раз придется делать трудный выбор между водительским местом и задним сиденьем

Вам когда-нибудь делали массаж ступней? А в автомобиле? А делал ли вам массаж ступней не человек, а автомобиль? Мне – да! Для этого всего лишь нужно разместиться на правом заднем кресле длиннобазной версии Audi A8, сдвинуть как можно дальше от себя переднее сиденье, откинуть из его спинки специальную подставку для ног и упереться в нее (спинку) ногами. Конечно же, не забыв снять обувь и включив функцию массажа. Да, чуть не забыл: следует еще сообщить машине… размер ступни. А дальше лишь расслабиться и получать удовольствие. Чтоб я так жил!..

Прикладная арифметика

Дабы разобраться в индексах современных моделей Audi, надо выучить, что они означают, потому что логику понять невозможно. Собственно, с нового Audi A8 все это и началось. Как думаете, какой мотор у модификации с цифрой «45» на крышке багажника? Не буду томить, в данном случае мощность силового агрегата находится в диапазоне от 230 до 252 л.с. Двигатель версии «55» развивает от 333 до 374 л.с., а вариант с цифрой «60» – от 435 до 460 л.с. Пока у нас продаются модификации с тремя этими индексами, так что запоминать придется не так много.

Если быть более конкретным, то версия А8 45 TDI имеет под капотом 3-литровый 6-цилиндровый турбо­дизель мощностью 249 л.с. Затем следует версия 55 TFSI, 3-литровый бензиновый турбоагрегат (тоже 6-цилиндровый) которой развивает 340 л.с. Наконец, на вершине российской модельной линейки сейчас стоит модификация 60 TFSI с 4-литровой турбированной «восьмеркой» отдачей 460 л.с., которая и оказалась у меня на тест-драйве, причем в длиннобазном варианте – с увеличенным на 130 мм пространством для ног задних пассажиров. Цены на эту версию (длиннобазную 8-цилиндровую) начинаются с 8 950 000 руб­лей, что, между прочим, более чем на миллион дешевле, чем у основных конкурентов со звездой и пропеллером на эмблемах.

Прежде чем хвастаться, как я балдел от массажа ступней, несколько слов о конструкции этого представительского седана. Если кратко, то достаточно знать, что это – технически самый совершенный автомобиль в мире. Если чуть подробнее, то новый Audi A8 оснащен множеством радаров, лидаров, сонаров, а также прочих камер и датчиков, следящих за всем и вся. Собственно, это первый автомобиль в мире с автопилотом так называемого 3-го уровня, вот только активировать его до сих пор не позволяет законодательство ни одной страны. Но это не мешает седану следить за разметкой, машинами и пешеходами, самостоятельно парковаться и делать множество других вещей, превращающих жизнь водителя и пассажиров похожей на отдых в 7-звездочном отеле.

Кажется, этот A8 умеет все. Например, когда он приближается к перекрестку или крутому повороту, водитель ощущает, как по педали акселератора пробегает легкая дрожь, при этом на проекционном экране загорается стилизованное изображение ботинка со стрелочкой «вверх», мол, «убери ногу с педали «газа», хозяин». А если при попытке выхода из салона мимо будет проезжать автомобиль или велосипедист, дверь не откроется, потому что ее удержит электрический замок. И это лишь малая часть способностей «немца», о которых можно написать целую книгу.

Современная роскошь

Без больших сенсорных экранов в автомобиле нынче никак, особенно если это нашпигованный под завязку электроникой Audi A8. Экран на месте «приборки», экран в центре передней панели, экран на приливе центральной консоли… Причем два последних – сенсорные. Но если кто-то ностальгирует по обычным кнопкам, можно включить специальную «хаптическую» функцию, и тогда виртуальные клавиши придется по настоящему нажимать, причем они будут в ответ вздрагивать и щелкать. Но лично мне больше понравился обычный сенсорный алгоритм, так как касаться проще, чем давить, к тому же звуковое сопровождение в виде щелчков остается. Кстати, информация для максимально «самоизолированных», не снимающих средств защиты даже внутри машины, – сенсорный экран прекрасно работает даже через перчатки.

Скажу больше: новый A8 – это первый автомобиль, который примирил меня с сенсорными экранами. Такие мониторы часто ругают за то, что ими нельзя пользоваться на ощупь, из-за чего водитель надолго отвлекается от дороги. Но интерфейс «ингольштадтца» спроектирован так, что во время движения всем этим хозяйством пользоваться фактически не нужно, поскольку основными функциями можно управлять с руля или же голосом. Все остальное легко настраивается на стоянке. К тому же, как я уже отметил, автомобиль сам следит за окружающей обстановкой и в случае чего возьмет управление на себя.

Про качество отделочных материа­лов надо знать только одно – оно лучшее в представительском классе. Мягкая кожа, нежная алькантара, пористое дерево и фрезерованный металл вызывают приятнейшие визуальные и тактильные ощущения. Геометрия посадки идеальна. Профиль передних кресел совершенен. Впрочем, как и задних. При этом на втором ряду пространства столько, что человек среднего роста может вытянуть ноги. Про такие вещи, как раздельный «климат», электрические шторки, мониторы, подогревы и вентиляция, можно было бы и не упоминать. Управляются эти атрибуты комфорта с помощью съемного планшета, расположенного на центральной консоли.

Дилемма

Соблазнившись массажем ступней, решаю начать тест с заднего кресла. Надо только уточнить размер ноги. Нет, конкретных цифр в сантиметрах автомобиль не требует – достаточно определиться между маленьким, средним и большим. А дальше выемка в спинке переднего сиденья, в которую упираются мои ступни, начинает шевелиться, причем это видно даже невооруженным глазом. До чего же дошел технический прогресс! Глядишь, скоро профессия массажиста отомрет. Погрузившись в процесс, я и не заметил, как коллега за рулем начал движение.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Toyota Camry
(седан 4-дв.)

Toyota Camry (седан 4-дв.)
Поколение
VIII
Тест-драйвов
12

BMW 5 series GT
(хэтчбек 5-дв.)

BMW 5 series GT (хэтчбек 5-дв.)
Поколение
F07 рест.
Тест-драйвов
0

Hyundai Genesis G90
(седан 4-дв.)

Hyundai Genesis G90 (седан 4-дв.)
Поколение
I рестайлинг
Тест-драйвов
2

Разгон для пассажира фактически незаметен. Подвеска великолепно гасит неровности самого разного размера и формы. Даже жуткие выступаю­щие температурные швы на мостах Третьего транспортного кольца седан проходит отлично, а такие «мелочи», как «лежачие полицейские», едва замечает. И шумоизоляция близка к идеалу: на втором ряду не слышно ни ветра, ни шин, ни мотора. В общем, кайф! Поэтому покидать заднее кресло мне вообще не хотелось. Но выбора нет: коллега уже доехал до места своей самоизоляции, и дальше мне придется управляться одному.

Двигатель, хотя и 8-цилиндровый да с турбонаддувом, поражает покладистостью. В «комфортном» режиме педаль акселератора настолько плавно реагирует на нажатие, что разгон получается совсем неспешным. И мне это нравится, потому что под маской покладистости скрывается хоть и ласковый, но очень сильный «зверь» – надо только надавить на «газ» посильнее. В этом случае седан срывается как ужаленный, но при этом, что удивительно, не теряет плавности. Теперь понятно, почему активно «педалировавший» коллега так и не смог нарушить мой покой, когда я находился сзади.

Управлять этим большим автомобилем – одно удовольствие. Помимо обволакивающего комфорта и развращающе легкого набора скорости он отличается «рельсовым» удержанием траектории. Но вместе с тем, несмотря на 5,3-метровую длину, умудряется быть юрким на загородном извилис­том шоссе даже при отсутствии у тес­тового экземпляра опции подруливающих задних колес. Словом, кайф! И покидать водительское кресло мне вообще не хотелось…

Что? Я уже говорил это про заднее сиденье? Да, так и есть. И ведь в обоих случаях я сказал правду. Так и до раздвоения личности недалеко…

   

Технические характеристики Audi A8 60 L TFSI quattro

Габариты, мм

5302х1945х1485

Колесная база, мм

3128

Диаметр разворота, м

12,9

Дорожный просвет, мм

нет данных

Объем багажника, л

505

Снаряженная масса, кг

2020

Тип двигателя

V8, бензин, турбо

Рабочий объем, см³

3996

Макс. мощность, л.с./об/мин

460/5500–6800

Макс. момент, Нм/об/мин

660/1800–4500

Привод

полный

Трансмиссия

8-диапазонная автоматическая

Макс. скорость, км/ч

250

Время разгона 0–100 км/ч, с

4,5

Расход топлива (средний), л/100 км

10,1

Объем бака, л

82
Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества
4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Audi A8:

Audi A8 - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi (3.0) quattro 2018, bmw m760li xdrive 2017, mercedes-benz s 560 4matic 2018
Сравнительный тест
18 июля 2018

Audi A8
"Сравнение нового Audi A8 с Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 series позволило нам определить психотип каждого из них"
Audi A8 - audi a8 2018 научился ездить без водителя
Тест драйв
07 мая 2018

Audi A8
"Audi A8 научился ездить без водителя"
Все тест-драйвы Audi A8

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Audi A8:

Toyota Camry
(седан 4-дв.)

Toyota Camry (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
12
Двигателей
3
Комлектаций
3
Поколение
VIII
Цены
от 1 407 000
до 2 003 000

BMW 5 series GT
(хэтчбек 5-дв.)

BMW 5 series GT (хэтчбек 5-дв.)
Тест-драйвов
0
Двигателей
5
Комлектаций
5
Поколение
F07 рест.

Hyundai Genesis G90
(седан 4-дв.)

Hyundai Genesis G90 (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
2
Двигателей
3
Комлектаций
3
Поколение
I рестайлинг

Lexus ES
(седан 4-дв.)

Lexus ES (седан 4-дв.)
Тест-драйвов
10
Двигателей
4
Комлектаций
4
Поколение
VII
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 6 2 2