Модель нового поколения недавно появилась в России с двигателем V8. Ее владельцу каждый раз придется делать трудный выбор между водительским местом и задним сиденьем

Вам когда-нибудь делали массаж ступней? А в автомобиле? А делал ли вам массаж ступней не человек, а автомобиль? Мне – да! Для этого всего лишь нужно разместиться на правом заднем кресле длиннобазной версии Audi A8, сдвинуть как можно дальше от себя переднее сиденье, откинуть из его спинки специальную подставку для ног и упереться в нее (спинку) ногами. Конечно же, не забыв снять обувь и включив функцию массажа. Да, чуть не забыл: следует еще сообщить машине… размер ступни. А дальше лишь расслабиться и получать удовольствие. Чтоб я так жил!..

Прикладная арифметика

Дабы разобраться в индексах современных моделей Audi, надо выучить, что они означают, потому что логику понять невозможно. Собственно, с нового Audi A8 все это и началось. Как думаете, какой мотор у модификации с цифрой «45» на крышке багажника? Не буду томить, в данном случае мощность силового агрегата находится в диапазоне от 230 до 252 л.с. Двигатель версии «55» развивает от 333 до 374 л.с., а вариант с цифрой «60» – от 435 до 460 л.с. Пока у нас продаются модификации с тремя этими индексами, так что запоминать придется не так много.

Если быть более конкретным, то версия А8 45 TDI имеет под капотом 3-литровый 6-цилиндровый турбо­дизель мощностью 249 л.с. Затем следует версия 55 TFSI, 3-литровый бензиновый турбоагрегат (тоже 6-цилиндровый) которой развивает 340 л.с. Наконец, на вершине российской модельной линейки сейчас стоит модификация 60 TFSI с 4-литровой турбированной «восьмеркой» отдачей 460 л.с., которая и оказалась у меня на тест-драйве, причем в длиннобазном варианте – с увеличенным на 130 мм пространством для ног задних пассажиров. Цены на эту версию (длиннобазную 8-цилиндровую) начинаются с 8 950 000 руб­лей, что, между прочим, более чем на миллион дешевле, чем у основных конкурентов со звездой и пропеллером на эмблемах.

Прежде чем хвастаться, как я балдел от массажа ступней, несколько слов о конструкции этого представительского седана. Если кратко, то достаточно знать, что это – технически самый совершенный автомобиль в мире. Если чуть подробнее, то новый Audi A8 оснащен множеством радаров, лидаров, сонаров, а также прочих камер и датчиков, следящих за всем и вся. Собственно, это первый автомобиль в мире с автопилотом так называемого 3-го уровня, вот только активировать его до сих пор не позволяет законодательство ни одной страны. Но это не мешает седану следить за разметкой, машинами и пешеходами, самостоятельно парковаться и делать множество других вещей, превращающих жизнь водителя и пассажиров похожей на отдых в 7-звездочном отеле.

Кажется, этот A8 умеет все. Например, когда он приближается к перекрестку или крутому повороту, водитель ощущает, как по педали акселератора пробегает легкая дрожь, при этом на проекционном экране загорается стилизованное изображение ботинка со стрелочкой «вверх», мол, «убери ногу с педали «газа», хозяин». А если при попытке выхода из салона мимо будет проезжать автомобиль или велосипедист, дверь не откроется, потому что ее удержит электрический замок. И это лишь малая часть способностей «немца», о которых можно написать целую книгу.

Современная роскошь

Без больших сенсорных экранов в автомобиле нынче никак, особенно если это нашпигованный под завязку электроникой Audi A8. Экран на месте «приборки», экран в центре передней панели, экран на приливе центральной консоли… Причем два последних – сенсорные. Но если кто-то ностальгирует по обычным кнопкам, можно включить специальную «хаптическую» функцию, и тогда виртуальные клавиши придется по настоящему нажимать, причем они будут в ответ вздрагивать и щелкать. Но лично мне больше понравился обычный сенсорный алгоритм, так как касаться проще, чем давить, к тому же звуковое сопровождение в виде щелчков остается. Кстати, информация для максимально «самоизолированных», не снимающих средств защиты даже внутри машины, – сенсорный экран прекрасно работает даже через перчатки.

Скажу больше: новый A8 – это первый автомобиль, который примирил меня с сенсорными экранами. Такие мониторы часто ругают за то, что ими нельзя пользоваться на ощупь, из-за чего водитель надолго отвлекается от дороги. Но интерфейс «ингольштадтца» спроектирован так, что во время движения всем этим хозяйством пользоваться фактически не нужно, поскольку основными функциями можно управлять с руля или же голосом. Все остальное легко настраивается на стоянке. К тому же, как я уже отметил, автомобиль сам следит за окружающей обстановкой и в случае чего возьмет управление на себя.

Про качество отделочных материа­лов надо знать только одно – оно лучшее в представительском классе. Мягкая кожа, нежная алькантара, пористое дерево и фрезерованный металл вызывают приятнейшие визуальные и тактильные ощущения. Геометрия посадки идеальна. Профиль передних кресел совершенен. Впрочем, как и задних. При этом на втором ряду пространства столько, что человек среднего роста может вытянуть ноги. Про такие вещи, как раздельный «климат», электрические шторки, мониторы, подогревы и вентиляция, можно было бы и не упоминать. Управляются эти атрибуты комфорта с помощью съемного планшета, расположенного на центральной консоли.

Дилемма

Соблазнившись массажем ступней, решаю начать тест с заднего кресла. Надо только уточнить размер ноги. Нет, конкретных цифр в сантиметрах автомобиль не требует – достаточно определиться между маленьким, средним и большим. А дальше выемка в спинке переднего сиденья, в которую упираются мои ступни, начинает шевелиться, причем это видно даже невооруженным глазом. До чего же дошел технический прогресс! Глядишь, скоро профессия массажиста отомрет. Погрузившись в процесс, я и не заметил, как коллега за рулем начал движение.

Разгон для пассажира фактически незаметен. Подвеска великолепно гасит неровности самого разного размера и формы. Даже жуткие выступаю­щие температурные швы на мостах Третьего транспортного кольца седан проходит отлично, а такие «мелочи», как «лежачие полицейские», едва замечает. И шумоизоляция близка к идеалу: на втором ряду не слышно ни ветра, ни шин, ни мотора. В общем, кайф! Поэтому покидать заднее кресло мне вообще не хотелось. Но выбора нет: коллега уже доехал до места своей самоизоляции, и дальше мне придется управляться одному.

Двигатель, хотя и 8-цилиндровый да с турбонаддувом, поражает покладистостью. В «комфортном» режиме педаль акселератора настолько плавно реагирует на нажатие, что разгон получается совсем неспешным. И мне это нравится, потому что под маской покладистости скрывается хоть и ласковый, но очень сильный «зверь» – надо только надавить на «газ» посильнее. В этом случае седан срывается как ужаленный, но при этом, что удивительно, не теряет плавности. Теперь понятно, почему активно «педалировавший» коллега так и не смог нарушить мой покой, когда я находился сзади.

Управлять этим большим автомобилем – одно удовольствие. Помимо обволакивающего комфорта и развращающе легкого набора скорости он отличается «рельсовым» удержанием траектории. Но вместе с тем, несмотря на 5,3-метровую длину, умудряется быть юрким на загородном извилис­том шоссе даже при отсутствии у тес­тового экземпляра опции подруливающих задних колес. Словом, кайф! И покидать водительское кресло мне вообще не хотелось…

Что? Я уже говорил это про заднее сиденье? Да, так и есть. И ведь в обоих случаях я сказал правду. Так и до раздвоения личности недалеко…

Технические характеристики Audi A8 60 L TFSI quattro Габариты, мм 5302х1945х1485 Колесная база, мм 3128 Диаметр разворота, м 12,9 Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 505 Снаряженная масса, кг 2020 Тип двигателя V8, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 3996 Макс. мощность, л.с./об/мин 460/5500–6800 Макс. момент, Нм/об/мин 660/1800–4500 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 4,5 Расход топлива (средний), л/100 км 10,1 Объем бака, л 82

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.