Может ли Япония навязать Германии правила игры в представительском классе? Теперь мы знаем ответ на этот вопрос

Хочешь, я расскажу тебе сказку? Впрочем, все равно расскажу, даже если не хочешь. Жил-был немец. Был у него сосед японец, и очень они друг друга недолюбливали. Японец не любил немца за то, что тот был слишком правильный и занудный, а немец не любил японца за то, что тот был скрытный, странно выглядел и говорил на непонятном языке. И вообще, сад камней какой-то вместо лужайки развел, а временами неподвижно сидел, уставившись в эти камни, – медитировал. В общем, что японцу хорошо, то немцу, мягко говоря, не очень. И решили они друг друга со свету сжить, сцепившись не на жизнь, а на смерть…

Они сошлись как лед и пламень

Вот и в нашем сравнительном тесте, как в той сказке, соперники подобрались с совершенно разным менталитетом. Причем их «умственные» способности явно отражаются на внешности. Японский седан по имени Lexus LS, прямо как настоящий самурай, внушает чуть ли не благоговейный ужас своей веретенообразной радиаторной решеткой и нахмуренным, колючим взглядом диодных фар. Для представительского класса дизайн явно нестандартный: представьте самурая с длиннющим мечом-катаной в деловом офисе среди людей в костюмах – будет примерно то же впечатление.

А вот немецкий Audi A8 в этом бизнес-центре будет смотреться очень даже органично, причем в роли генерального директора. Заметим, кстати, что светлый костюм ему больше идет, чем черный, – так стала заметна атлетичная фигура, на которую раньше никто не обращал внимания. В матричных фарах с лазерным наведением читается немой вопрос: «А ты, самурай, что здесь забыл?» Но азиат не отвечает, только щурится недобро. Не иначе свергнуть руководство решил…

Lexus LS продается у нас с двумя двигателями. Оба бензиновые, 6-цилиндровые, объемом 3,5 л, только один атмосферный, а другой – с турбонаддувом. Следовательно, и мощность отличается: 316 и 422 л.с. Причем, что интересно, «атмосферник» сочетается только с задним приводом, а турбированный мотор – с полным. Цены этих двух модификаций различаются значительно. Если безнаддувный седан можно приобрести за 6 245 000 рублей, то к наддувному без 8 564 000 не подступишься. А наш тестовый экземпляр (с турбоагрегатом) в комплектации Luxury+ и вовсе 10 369 000 рублей стоит – не иначе эксклюзивная катана в багажнике припрятана.

Под капотом Audi A8 может находиться один из трех двигателей. Начальный – 3-литровый турбодизель мощностью 249 л.с. За такую модификацию дилеры просят от 6 547 000 руб­лей. Версия с 3-литровым бензиновым мотором, развивающая 340 л.с., оценивается минимум в 6 662 000 рублей. На вершине гаммы расположился 8-цилиндровый 460-сильный седан, доступный от 8 424 000 рублей. Привод – исключительно полный.

Длиннобазные модификации, которых у Lexus LS нет в принципе, в зависимости от мотора оцениваются на 500–800 тыс. рублей дороже стандартных. Но на эти цены ориентироваться особо не стоит, так как приличные комплектации с легкостью переваливают за 10 млн, как наш тестовый экземпляр, оснащенный 340-сильным силовым агрегатом.

Национальные особенности

В салоне «европейца», как и следовало ожидать, царит немецкий порядок. Преобладающие в интерьере прямые линии и углы идеально сочетаются с самыми современными технологиями. Даже вентиляционные дефлекторы на центральной консоли здесь электрические! И конечно, всюду экраны при минимуме кнопок. Перед глазами водителя красуется виртуальная «приборка», правее расположился сенсорный экран, а под ним – еще один. Про качество отделочных материалов достаточно знать только то, что оно лучшее в сегменте.

При проектировании интерьера Lexus LS дизайнеры задались целью создать интерьер, абсолютно отличающийся от салонов других автомобилей представительского класса. И им это удалось. После «офисного помещения» Audi A8 в японском автомобиле ощущаешь буквально домашний уют. В отличие от геометрически выверенного салона «немца» здесь буйство изогнутых линий, которые тем не менее выстроены в стройную и гармоничную композицию.

Интерьер японского седана буквально обволакивает водителя и пассажиров. Дверные панели обиты бархатным материалом в стиле оригами со вставками японского стеклянного орнамента кирико, а валики боковой поддержки сдуваются для облегчения посадки-высадки. Не автомобиль, а передвижная комната для релаксации. Качество отделочных материалов на высоте, хотя кнопки-рычажки здесь выполнены не столь скрупулезно на фоне педантичного немецкого соперника.

Меню интерфейса в Lexus достаточно логичное, чтобы разобраться с ним без инструкции, но графика по современным меркам простоватая. Надеемся, этот досадный недостаток исправят в рестайлинговой версии, которая уже представлена, но появится в России только в 2021 году. А вот гиперчувствительный тачпад, с помощью которого управляется интерфейс, фейслифтинг вряд ли исправит. В Audi вместо него используются сенсорные экраны, которые не только щелкают, но и вибрируют при нажатии. Меню у «немца» логичнее, а графика выше даже не на голову, а на две. То есть, как «самурай» ни медитировал, эргономического просветления он не достиг.

Геометрия посадки за рулем в немецком седане эталонная, причем для водителей самого разного роста и комплекции. Кресло регулируется как душе угодно, включая наклон верхней части спинки. Но в Lexus, на наш взгляд, сиденье ничем не уступает, а благодаря более мягкой набивке оно больше похоже на домашнее кресло, что опять-таки соответствует общей концепции интерьера. Только почему здесь так нависает потолок? Настолько, что даже при опущенном до предела сиденье рослый водитель вынужден наклонять спинку сильнее обычного. Намек на то, что надо расслабиться и заняться медитацией? Прямо во время движения?

По пространству для ног на втором ряду с Audi соперничать бессмысленно, потому что A8 у нас в длиннобазной модификации, в то время как для Lexus, как мы уже отметили, такой вариант не предлагается. В результате места для ног в LS сантиметров на десять меньше. Впрочем, и «японец» может кое-что предложить. Например, правое заднее кресло-оттоманку с выдвижной подставкой под голени. В случае отсутствия переднего пассажира его сиденье задвигается далеко вперед, и босс на втором ряду получает шикарное место для отдыха. Вот только, как и спереди, здесь очень низкий потолок.

В немецком автомобиле подставка для ног выдвигается из спинки правого переднего кресла, при этом, если упереть ноги в эту самую спинку (предварительно сняв обувь), можно включить... массаж ступней. В центральном подлокотнике имеется небольшой планшет, который можно взять в руки и управлять различными функциями комфорта. Впрочем, по части всевозможных массажей, подогревов и вентиляций, шторок, «телевизоров» и прочего японский соперник ничуть не хуже. Причем на заднем ряду Lexus, как и на переднем, уютнее. Но если начальник, который ездит сзади-справа, выше среднего роста, то ему из этих двоих следует выбирать Audi – однозначно.

Правила игры

Судя по техническим характеристикам, двигатель «японца» на 82 л.с. мощнее, но в повседневном режиме этого не замечаешь. Даже наоборот, Lexus ощущается более медленным из-за задемпфированных реакций педали акселератора. Японский седан настолько степенно отзывается на подачу топлива, что кажется, будто он раза в полтора тяжелее соперника. И даже спортивный режим, хотя и делает реакции на «газ» острее, не нарушает хладнокровного спокойствия этого «самурая». Чтобы почувствовать остроту его катаны, надо рубануть со всей силы, вдавив правую педаль в пол. Вот теперь отдача что надо!

«Немец» после японского конкурента – словно пушинка. Его отклик на нажатие педали акселератора тоже не сказать чтоб очень резвый, но явно быстрее, чем у соперника. В результате Audi кажется более легким на подъем, а в динамичном режиме даже демонстрирует спортивные повадки. Если устроить между этими двумя дрэг-рейсинг, Lexus уедет вперед, но лишь в том случае, если его владелец знает о таких способностях машины.

Рулевое управление в Audi острее и легче, чем у Lexus, что опять же работает на имидж более подвижного автомобиля. Мчать по извилистой трассе на A8 можно без малейшего напряжения: реакции предельно точны, а шасси идеально сбалансировано. И водителю это нравится настолько, что можно даже говорить об азарте. Впрочем, и Lexus не промах, только его тяжеловатая и неострая баранка диктует спокойную манеру езды. LS тоже точно следует траектории, но, как истинный самурай, делает это столь невозмутимо, что ни водитель, ни пассажиры ничего не замечают.

Подвеска японского седана очень мягкая. Плавно и даже замедленно покачиваясь, Lexus великолепно сглаживает волны дорожного покрытия. Audi так не умеет – он качается вполне обыденно. Но сказанное справедливо лишь на относительно ровной дороге и только на передних сиденьях. Стоит попасть под колеса люку или неровному стыку, как тяжеленные колеса Lexus с дубовыми шинами runflat взбрыкивают, грубо встряхивая кузов и находящихся в нем седоков.

Немецкий автомобиль тоже не жалует резкие неровности, но реагирует на них спокойнее. А если пересесть на второй ряд, разница в пользу Audi станет рази­тельной. Все потому, что задняя подвеска «японца» заметно жестче передней (это особенно заметно при проезде «лежачих полицейских»). «Немец» же, наоборот, сзади воспринимается более мягким автомобилем, нежели при передвижении на передних сиденьях. Шумоизоляция в Audi A8 тоже лучше, особенно по части гула от шин. И при проезде глубоких луж этот автомобиль тише.

Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец! «Японец» все-таки проигрывает схватку, потому что самурайским мечом против технического прогресса не повоюешь – все-таки XXI век на дворе. Зато уважения заработаешь выше крыши. Возможно, даже легенды об этом «самурае» кто-то сложит – о той беспредельной смелости, с которой он лез под пули. И нам очень жаль, что объективно Lexus проиграл, потому что харизмы и души в нем гораздо больше, чем в расчетливом и педантичном Audi A8.

Увы, правила игры в представительском классе таковы, что эксперименты с дизайном могут выйти боком. Об этом говорит тот факт, что Lexus LS предыдущего поколения, имевший более привычные внешность и салон, продавался гораздо лучше. Так что исход этой битвы, как это ни прискорбно, был закономерен.

Технические характеристики Audi A8 L 55 TFSI quattro Габариты, мм 5302х1945х1485 Колесная база, мм 3128 Диаметр разворота, м 12,9 Дорожный просвет, мм 120 Объем багажника, л 505 Снаряженная масса, кг 2020 Тип двигателя V6, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 2995 Макс. мощность, л. с./об/мин 340/5000-6400 Макс. момент, Нм/об/мин 500/1370-4500 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,7 Расход топлива (средний), л/100 км 7,7 Объем бака, л 82

Технические характеристики Lexus LS 500 AWD Luxury+ Габариты, мм 5235х1900х1460 Колесная база, мм 3125 Диаметр разворота, м 12 Дорожный просвет, мм 137 Объем багажника, л 480 Снаряженная масса, кг 2320 Тип двигателя V6, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 3445 Макс. мощность, л. с./об/мин 422/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 600/1600-4800 Привод полный Трансмиссия 10-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 4,9 Расход топлива (средний), л/100 км 9,9 Объем бака, л 82

Автомобили тестируются по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.