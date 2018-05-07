Этот автомобиль сейчас является самым продвинутым и технически изощренным в мире. Его способности нас удивили, воодушевили и даже... немного напугали

Автопилот третьего поколения в новом Audi A8 может самостоятельно вести машину на скорости до 60 км/ч, активная подвеска с электромеханическими актуаторами по информации от камеры приподнимает колеса на кочках, чтобы не потревожить седоков, 48-вольтовая электрическая сеть заботится об экономии топлива, а в салоне – сплошь сенсорные экраны, которые в других моделях меня раздражали. Главная претензия к ним состояла в том, что, когда целишься пальцем в пиктограмму, приходится отвлекаться от дороги, а это небезопасно. В Audi проблему решили радикально.

Нет, когда я нажимаю виртуальную клавишу, хоть и с тактильной обратной связью, от дороги я по-прежнему отвлекаюсь, просто в новом A8 это больше не является проблемой. Потому что за дорогой автомобиль следит и без моего участия. Причем независимо от того, включен автопилот или нет. Напичканный огромным количеством радаров, сонаров, камер и датчиков, седан следит за дорожной обстановкой не хуже, а может, даже лучше водителя. Когда я бросил педали и руль, имитируя сон или потерю сознания, через несколько секунд автомобиль «заверещал» и начал резкими короткими тормозными импульсами будить меня, после чего включил аварийную сигнализацию и остановился. Будущее уже наступило!

Технологическое лидерство

И не беда, что автопилот начнет работать только с 2019 года (законодательство пока не позволяет), а активная подвеска станет пользоваться камерой с середины 2018-го – это лишь верхушка айсберга. Все основные вещи этот автомобиль умеет делать уже сейчас. Он самостоятельно рулит в малых углах (только просит периодически подержаться за руль), тормозит и разгоняется, следит за разметкой, другими машинами, мертвыми зонами и пешеходами и даже самостоятельно паркуется. А при приближении к повороту педаль акселератора издает легкую вибрацию, словно током бьет, рекомендуя сбросить «газ». Если же водитель или пассажир при выходе из машины случайно не увидит следующего мимо велосипедиста или пешехода, Audi A8 придержит дверь на некоторое время с помощью электрического замка.

При этом внешность новинки, вопреки ожиданиям, вышла эволюционной, хотя решетка радиатора выросла до огромных размеров, а на боковинах кузова появились рельефные выштамповки. Большинство обновлений – в задней части седана. Речь идет о задних фонарях с перемычкой, которые устраивают световое представление при отпирании и запирании автомобиля. И по габаритам новинка не сильно отличается от модели предыдущего поколения. Так, длина кузова увеличилась на 37 мм, ширина уменьшилась на 4 мм, а высота стала больше на 13 мм у модификации со стандартной колесной базой и на 17 мм – с удлиненной. Колесная база выросла на 6 мм.

В России поначалу будет продаваться только одна модификация – с 3-литровым бензиновым турбомотором мощностью 340 л.с., полным приводом и 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Затем появятся версии с 3-литровым 286-сильным турбодизелем, 4-литровой бензиновой турбированной «восьмеркой», развивающей 460 л.с., а также с наиболее мощным наддувным 6-литровым 585-сильным 12-цилиндровым агрегатом, который сейчас устанавливается на Bentley Bentayga.

Виртуальное царство

Первый сенсор при посадке в автомобиль обнаруживаю в дверной ручке. Стоит ее коснуться изнутри, как срабатывает электромоторчик и дверь приоткрывается. В салоне – геометрически выверенные линии и монолитные глянцевые поверхности во всю ширину передней панели, заходящие на центральную консоль и двери. При запуске двигателя (с помощью одной из немногих «живых» кнопок) глянец в центре передней панели и на центральной консоли превращается в экраны. Чуть выше мониторов начинают едва слышно шуршать электромоторчики, открывающие дефлекторы системы вентиляции… Техноуют!

Приборы, естественно, тоже виртуальные, с разными режимами отображения информации. Хочешь – нормальные циферблаты будут, а хочешь – карта навигации. Центральный дисплей на передней панели отвечает за все основные функции, а нижний монитор – за настройки климатической системы. Графика великолепная! Настоящие кнопки поддерживают только «Старт-стоп» двигателя, парковочные ассистенты, электрический стояночный тормоз и салонное освещение. Есть еще поворотный регулятор громкости. И все! Даже клавиша «аварийки» – и та сенсорная.

Общий язык с интерфейсом седана я нашел сразу. Все функции интуитивно понятны и привычны владельцам смартфонов. Вот только в базовую комплектацию обязательно нужно включить тряпочку – для протирки экранов, которые быстро теряют лоск из-за отпечатков пальцев. И хотя представители марки говорят, что мониторы покрыты специальным «противопальцевым» покрытием, это не помогает.

Посадка за рулем геометрически идеальная, кресла шикарные, особенно продвинутый мультиконтурный вариант с «ломающейся» спинкой и множеством других настроек. Их набивка, по ощущениям, стала мягче, чем у модели предыдущего поколения.

На втором ряду в длиннобазной версии есть все, чего душа пожелает. Сиденья не менее удобны, чем впереди, и регулируются по всем направлениям. Можно заказать вариант с подставкой для ног, откидывающейся из спинки переднего кресла. Располагаешь на ней ноги, упираешься в спинку и включаешь массаж… ступней. Что еще нужно для райской жизни? В центральном подлокотнике имеется съемный планшет, с помощью которого можно включить тот самый массаж, выбрать цвет, конфигурацию и интенсивность салонной подсветки, а также управлять многими другими функциями. Регулировка кресел кнопочная, расположена там же, на подлокотнике. Внутренние дверные ручки, как и наружные, сенсорные, достаточно коснуться пальцем (с внутренней стороны) – и дверь приоткроется. Если, конечно, мимо не проезжает велосипедист…

Драйверские ценности

Начинаю тест с 340-сильной бензиновой модификации, которая первой появится на российском рынке. Двигатель идеально плавен на стоянке и в любых режимах движения, мягко реагирует на подачу топлива и практически не слышен даже на высоких оборотах. Автоматическая коробка всегда выбирает требуемую передачу и делает это совершенно незаметно. Словом, тяги хватает всегда и везде. Как и тормозов, которые тоже настроены идеально.

Рулевое управление у моего тестового экземпляра активное – на парковке совершает всего 2,2 оборота от упора до упора. Чем выше скорость, тем сильнее «распускается» руль, уменьшая чувствительность реакций. Плюс к этому – задние колеса поворачиваются на угол до 5 градусов. До 60 км/ч в час они делают это в противофазе, улучшая маневренность, а на более высокой скорости поворачиваются в ту же сторону, что и передние колеса, способствуя устойчивости. В результате на узких улочках представительский седан ощущается юрким и компактным, словно машина на пару классов меньше. Усилие на баранке выверено идеально.

Стабильность на автобане – выше всяческих похвал. Рулевое колесо наливается тяжестью и отличается очень точными реакциями. Но еще больше впечатляет седан на извилистых дорогах, где полноуправляемое шасси показывает себя во всей красе. Автомобиль с проворством компактного хэтчбека ныряет в виражи, практически не проявляя недостаточной поворачиваемости. Но что любопытно: сидящий на заднем кресле пассажир не возмущается даже тогда, когда я в поворотах начинаю «пищать» резиной.

По части комфорта новая модель значительно превзошла предшественника. Даже на опционных 20-дюймовых дисках седан мягко проходит неровности, «спотыкаясь» лишь на острых стыках и утопленных канализационных люках, что немудрено при таком размере колес. А на «волнах» машина плавно покачивается, убаюкивая пассажиров. Шумоизоляция тестового экземпляра, оснащенного двойными стеклами, позволяет спокойно переговариваться водителю и заднему пассажиру даже на высокой скорости.

Но еще интереснее 4-литровая 8-цилиндровая модификация мощностью 460 л.с., оснащенная активной подвеской. Притом что камера, сканирующая неровности, пока не действует, работа шасси более чем заметна. Так, автомобиль совершенно не раскачивается на волнистом покрытии, практически не кренится в виражах, а его реакции на повороты рулевого колеса еще быстрее и точнее, чем у предыдущего тестового экземпляра. Мощности же здесь – в избытке.

С превентивной работой активной подвески я все же смог познакомиться – на закрытой площадке. Седан заранее «приподнимается на цыпочки» перед пологим холмиком, а при наезде на него поджимает колеса, и в результате проезд холмика в салоне остается незамеченным. Правда, сканирование дорожного покрытия действует только до 80 км/ч, а подвеска успевает отрабатывать неровности не более шести раз в секунду. Это чуть быстрее, чем у аналогичного шасси Mercedes-Benz S-Class с системой Magic Body Control, реагирующего до пяти раз в секунду. В любом случае эта подвеска нейтрализует только длинные неровности, а с обычными кочками и выбоинами справляются амортизаторы и пневмоэлементы.

Еще одна важная функция шасси – седан моментально поднимается на 4 см при открытии двери для удобства посадки или высадки. А если на перекрестке новому A8 в бок «прилетит» какой-нибудь лихач, автомобиль приподнимет этот бок на 8 см, чтобы удар пришелся на более прочные элементы кузова.

Словом, новый Audi A8 – автомобиль настолько умный, что во многих ситуациях может превзойти водителя по быстроте реагирования. Но главное, что, несмотря на всю роботизацию, он по-прежнему интересен для водителя, по всем параметрам превосходя модель предыдущего поколения. Осталось проверить, как новинка выступит на фоне конкурентов – Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-й серии. Мы выясним это совсем скоро. Ведь новинка уже появилась в салонах дилеров, и оценивается она минимум в 5 935 000 рублей

Технические характеристики Audi A8 L 55 TFSI (3.0) quattro Габаритные, размеры, мм 5302х1945х1488 Колесная база, мм 3128 Диаметр разворота, м 12,9 Дорожный просвет, мм 120 Объем багажника, л 505 Снаряженная масса, кг 2020 Тип двигателя V6 бензиновый с турбонаддувом Рабочий объем, куб. см 2995 Макс. мощность, л.с./об/мин 340/5000–6400 Макс. момент, Нм/об/мин 500/1370–4500 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,7 Расход топлива (средний), л/100 км 7,5 Объем бака, л 72