Если эффектная внешность первого массового купе-кроссовера неоспорима, то к его потребительским и ходовым качествам вопросов было много. Теперь, испытав новинку в окрестностях Санкт-Петербурга, большинство из них мы снимаем

Приготовленные для теста «ку-третьи» прячутся в южной зелени, как диковинные нарядные фрукты: оранжевые, красные, синие, нет, даже лазоревые. После серо-черного с вкраплениями белого однообразия московских машин на этих взгляд просто отдыхает. Хорошее начало теста: яркий автомобиль.

Вы знали, что у Audi есть линия Tornado? Такой элемент дизайна, кажется, на боковине. Я тоже не знал. Но это не мешает мне любоваться кроссовером – ладным и приятным. И неважно, сколько углов у решетки радиатора и как она называется (кстати, Singleframe), как на самом деле несущественно количество бурлаков у Репина и стогов у Моне. Впечатление, эмоция! Мне нравится. Покупаю!

Кстати, о цене. Не буду томить до конца статьи, где принято приводить суммы: уже сейчас можете готовить 2 253 000 рублей за базовую версию Q3, специальное исполнение Start Edition стоит 2 370 000, дальнейший же простор для творчества ограничен только длиной списка опций и глубиной кошелька.

Кроссовер без… quattro

Как, правда без quattro? Да, но временно. Первые Q3 приехали в Россию из венгерского Дьера на переднем приводе, с мотором 1,4 л. Более мощная полноприводная версия доступна для заказа с конца осени, а сами машины прибудут в начале 2020-го.

А что удивительного, если для покупателей такого рода машин определяющим фактором отнюдь не всегда является проходимость? Многие рачительно выбирают моноприводную модель – высокую, удобную, практичную, модную… Действительно, не по проселкам же на ней лазить. Не агитирую за формулу 4х2 и даже сам отчасти скучаю по «торсенам», но если они не нужны, стоит ли переплачивать?! Тем более что современная электроника умеет некоторым образом перенастраивать автомобиль, приспосабливая его к тем или иным дорожным (и немножко внедорожным) условиям.

Давайте-ка понажимаем кнопочку Audi Drive Select на центральной консоли. Она предполагает шесть режимов, в которых главное не запутаться, пытаясь отличить Dynamic от Efficiency. Смысл таков: машина становится немного быстрее или спокойнее (меняется чувствительность педали «газа» и алгоритм коробки); жестче или мягче (управление адаптивными амортизаторами); резче или вальяжнее (нагрузка на руле). По крайней мере, на внезапной «гребенке» разница оказалась весьма ощутимой, причем и по рулю, и по подвеске. И ускорения отличаются заметно – всего-то кнопку нажимая, как будто добавляешь или отрезаешь по цилиндру.

На бездорожье, когда можно еще и перенастроить систему курсовой устойчивости, разрешить колесам небольшую пробуксовку, эффект будет заметнее. Впрочем, понятие «бездорожье» при клиренсе 140 мм я бы не советовал понимать буквально. Как все его «одноклассники», Q3 – для дорог. Неважных, неровных, но дорог. Это я к тому, что современный кроссовер без полного привода вполне возможен. Пример перед глазами.

Как мы любим

Честно говоря, этот Audi оказалось интереснее не водить, а… готовить под перевозку груза. Нет, едет он хорошо, очень ровно, особо ничем не удивляя. Мы уже привыкли, что невеликие 1,4 л рабочего объема «везут» вполне себе здорово, выдавая на-гора 150 л.с. и неслабые 250 Нм уже с полутора тысяч оборотов. Еще не жужжит, но уже отлично тянет, дай бог здоровья турбонаддуву. И робот с двумя сцеплениями, споро реагирующий на дорогу и ваши пожелания, тоже стал обыденностью.

А потому давайте тормознем вот на этой площадке и пересядем назад. Очень хорошо! Даже отлично – места неожиданно много, не зря новый Q3 называют самым большим в классе: дополнительные 97 мм к длине, из которых 77 пришлись на увеличение базы, самым благотворным образом сказались на удобстве. Важно, что удобно не только сидеть, но и входить-выходить. Как не вспомнить одного из прямых конкурентов, в котором приходится буквально переваливаться через колесную арку, не высаживаясь, а десантируясь из салона.

Хотя и минус отмечу: довольно высокий центральный тоннель. У пятого пассажира есть, разумеется, и подголовник, и ремень, а вот места в ногах, увы, мало. Может, высадим его? Тогда у двух соседей сзади появится отличный подлокотник, да и рaзъемов USB, непременных атрибутов комфорта, здесь тоже ровно пара.

У дивана не просто складывается спинка в пропорции 40:20:40, она еще имеет семь фиксируемых положений, а само сиденье можно сдвигать вперед-назад на 150 мм. Отличная возможность увеличить и без того немалый багажник – с 530 до 675 л. Замечу по ходу, что инженеры расположили по отдельности пружины и амортизаторы задней подвески, что позволило сделать узлы более компактными, а грузовой отсек – просторным. Кстати, в нем можно переставить пол, выигрывая дополнительный объем для большого груза или необходимых мелочей. И, наконец, вишенкой на торте практичности станет у нас полка багажника, которая отлично помещается в тот самый подпол: не надо думать, где ее оставить, если требуется перевезти фикус, например, или еще что-то высокое.

Не только просторный, но и очень продуманный автомобиль. Не будем заблуждаться насчет владельцев Audi, которым якобы чужды грузоперевозки. Вернемся к этому вопросу в начале мая, под открытие дачного сезона!

Автомат не только под рукой

Свет, линии разметки, скорость – включать и следить за этим и многим другим новый Q3, конечно, обучен. В списке опций есть ассистент парковки и адаптивный круиз-контроль, которые я бы настоятельно рекомендовал покупателям этой удобной и ладной машинки. Которую, как принято, многие сочтут… женской.

Будучи противником такого разделения, утверждаю: исторически мы называем женскими автомобили удобные, красивые, практичные, яркие. Простите, но чем мужчинам-то они не угодили? «Автоматом» парковки? Или тем, что перебирать 30 (тридцать!) вариантов фоновой подсветки салона нам лень? Оставьте детям, они этим с удовольствием поиграют.

По современной моде инженеры отправили в отставку переключатели, которые надо вращать и перещелкивать. Один мне до сих пор жалко – классический немецкий переключатель света. Такая удобная «крутилка» уступила место трем невнятным кнопкам. Привыкайте.

А вот еще прикольные «детские» функции. По тачскрину теперь можно, как и на более дорогих моделях, писать пальцем. А голосовое управление понимает все больше команд. Например, самую главную (серьезно): «Я хочу есть!» Так что, услышав этот возглас с просторного заднего сиденья, не кипятитесь: машина и ответит сама, и путь проложит куда надо. Следите за навигацией (благо, графика и «приборки», и центрального монитора великолепна) и вас покормят.

…Сейчас, вспоминая этот тест, немного пожалел, что Audi недосыпала «перчику». Хороший, приятный Q3, но иногда хочется яркости не только во внешности, но и на дороге. И потом, всего два мотора – маловато для такой-то фирмы. Впрочем, это пока. Если вы тоже любите «погорячее», подождите чуть-чуть: как и в предыдущем поколении модели, нам обещаны полноприводные RS и RS Sportback с 400-сильными моторами. Зажжем?

Технические характеристики Audi Q3 35 TFSI Габариты, мм 4484х1849х1585 Колесная база, мм 2680 Диаметр разворота, м 11,8 Дорожный просвет, мм 140 Объем багажника, л 530–1525 Снаряженная масса, кг 1535–1570 Тип двигателя бензиновый L4, турбо Рабочий объем, см³ 1395 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5000–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 250/1500–3500 Привод передний Трансмиссия 6-ступенчатая роботизированная Макс. скорость, км/ч 207 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,2 Расход топлива (средний), л/100 км 5,7–5,9 Объем бака, л 60