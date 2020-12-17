Наметанный глаз мгновенно выхватывает из потока автомобилей новый кроссовер Audi. Похожий на Q8, побывавший на тесте Motorpage.ru летом прошлого года, но контуры немного другие, более округлые, сглаженные. Хотя есть и обращающие на себя внимание острые грани, заметные на передних и задних крыльях. Нет, не Q8. И не Q5. Обновленный Q3? Ну, конечно!

А ведь мне предстоит получить его на тест буквально на следующий же день. Надо будет обратить внимание на эти интересные грани, словно росчерки, подчеркивающие рельеф «мускулатуры», то есть, крыльев. И вот я перед тестовым автомобилем — но почему-то не вижу их при вечернем освещении. Замечаю их только днем, но опять же, в глаза они не бросаются. Кузов новинки словно сообщает, что не прокламирует своим абрисом никакой агрессии, даже азарта. Наоборот, несет миро- и дружелюбие.

Home, sweet home

На дороге я обратил внимание не только на новые черты свежего поколения Q3. Дело в том, что я еще и не заметил внутри… водителя. Нет, конечно, это не было испытанием «автопилота», просто водитель сидел за рулем как-то излишне расслабленно, далеко откинувшись назад. Так ли стоит сидеть в Audi, «заточенной» на динамичное вождение?

Естественно, перед началом теста я именно так и настраиваю по-немецки плотно набитое кресло. Но для спортивной посадки недостает ощущения затылком подголовника. Нет, грешить на недостаток кресла не приходится: подголовник тоже регулируется. Да всё хорошо с посадкой, и попутно отмечаю, что в Q3, который всегда казался мне компактным, очень даже просторно. Даже неожиданно просторно! По ширине и спереди и сзади — как в седане бизнес-класса, в ходе тестов Motorpage, мы всегда измеряем салон рулеткой. Да плюс «воздух» над головой… Давно не вспоминалась фраза «автомобиль внутри больше, чем снаружи», так вот, здесь она очень точно обрисовывает ситуацию.

Грани-росчерки на панелях кузова не очень заметны? Зато интерьерная подсветка так и сияет. Яркие желтые линии видны и на передних, и на задних дверях, свет просачивается и сквозь шильдик QUATTRO на торпедо перед передним пассажиром. Интересная деталь! Еще интереснее тот факт, что цвет подсветки можно менять, выбирая из трех десятков оттенков. Перебрав их все, останавливаюсь на зеленом, однако идеальный — все-таки теплый желтый. Потому что он удачно добавляет салону Q3 миролюбия и просто-таки домашнего уюта. Как и замшевые вставки на торпедо, внутренних панелях дверей и боковых валиках сидений.

С началом движения мне все еще хочется огонька и азарта — все-таки это Audi. В Q3 такая же тщательно прорисованная «компьютерная» панель приборов, как в A5 Sportback, который журналисты Motorpage.ru тестировали летом 2020-го. Такой же — классический — рычажок системы круиз-контроля, при этом тоже адаптивного, с регулировкой расстояния до препятствия. Но заметны и отличия. Например, в кроссовере совершенно иной рычаг коробки передач. А также гораздо более современная панель управления приборами наружного освещения. «Механический» переключатель, похоже, собирается на пенсию, ему на смену идет кнопочный. Режимы освещения меняются последовательным нажатием левой кнопки. Наблюдение, сделанное в ходе теста: как ни парадоксально, мне пришлось пару раз принудительно включать дальний свет, хотя, вроде бы, система автопереключения с дальнего на ближний при разъездах со встречными автомобилями работала безупречно. А вот в темноте на второстепенной дороге она как-то странно сомневалась: «лупить» ли вдаль или освещать не лучшее дорожное покрытие прямо перед колесами? В этот раз пригодились и «противотуманки»: часть тестового маршрута была наглухо затянута серой влажной пеленой.

И еще одно необычное открытие. Модный ныне выступающий экран в центре над торпедо в обновленном Q3… отсутствует. Но ведь он был даже в предыдущем варианте кроссовера? Да — а теперь его нет. Сенсорный 10,25-дюймовый экран «вписан» в торпедо и смотрится в нем весьма неплохо. Словно согласен с теми, кто считает, что «выдающиеся» модерновые мультимедиасистемы отвлекают водителя от дороги.

В новом Q3 система действительно может и отвлечь. Нахожу карту системы навигации — и поражаюсь ее достоверности. На ней видны даже дорожки в глухих лесах вокруг нашего дома в деревне. Ведь это снимки Landsat. Надо будет поинтересоваться ими более прицельно. Хочется исследовать окружающую местность, посетить дорожки и лесные просеки, большая часть которых недоступна для автомобилей, по ним можно пробраться только пешком.

К картам-картинкам я обратился не сразу, но с первых метров пути хотел убедиться: это все-таки Audi или нет? Что насчет динамики, азарта, огонька? И как ведет себя фирменная система Quattro, которая в этом году отмечает сорокалетний юбилей?

Делим климат с пассажиром

Динамика безоговорочно радует. 180 сил, предлагаемых мотором, рвутся в бой со всей готовностью. Кажется, они доступны при любых оборотах коленвала. А задняя ось то и дело напоминает о себе при разгонах, это отчетливо чувствуется на снежной каше, которой впервые за зиму покрыты улицы Москвы. Вернее, так: помощь задней оси чувствуется, а собственно каша — практически нет. Слежу за другими автомобилями поблизости: заднеприводные так и подыгрывают ведущим мостом, переднеприводные осторожничают даже больше, ведь улица идет не только по непростому рельефу, но еще и изобилует светофорами, на которых, хочешь не хочешь, надо периодически тормозить. Попутно отмечаю, что тормоза у Q3 мощные, очень «цепкие», однако при этом дозировать усилие на педали легче легкого. Как это говорят — если на скользком покрытии срабатывает ABS, значит, вы тормозите неправильно? У меня получается правильно. Но возникает вопрос: а зачем эта система тогда вообще нужна? То же касается и системы стабилизации и контроля тяги. Что-то подозрительно уверенно кроссовер обходится без ее поддержки даже в такую непростую погоду.

Мокрый снег залепляет стекло. На боковых окнах оседает и высыхает грязь, интересно, как скоро они затянутся серой пленкой до полной невидимости? На самом деле, ситуация еще интереснее: грязь оседает в основном на задних частях передних боковых окон, а там, где это нужнее всего водителю, в том числе, для обзора через зеркала, стекла практически чистые. Очень продуманная аэродинамика.

Подтверждение тому нахожу ранним-ранним утром, когда выпавший ночью снег слегка примерз к кузову. Скрести его щеткой совсем не хочется — неизбежно поцарапаешь лакокрасочное покрытие. Поэтому очищаю только стекла и фары, а с крыши толща снега на скорости слетает даже как-то незаметно. На какое-то время белый сгусток зависает на «дворнике» пятой двери, но размеры его небольшие, обзору он не мешает и вскоре тоже соскакивает на асфальт.

В тепле и уюте хочется расслабиться. Вспоминаю «невидимого» водителя на встреченной на дороге Q3, похоже, ему тоже было комфортно в кроссовере. Только, каким бы удобным ни было водительское кресло, вразвалку я сидеть не умею. В любом случае устанавливаю спинку максимально близко к вертикали, а само кресло на минимальной высоте, поднимаю до верха руль, а в плане вылета выбираю обычно среднее его положение. Класс премиум предполагает не столько какую-то особую, сверхудобную посадку, сколько широту регулировок и кресла, и руля. В других моделях вы можете столкнуться с «нехваткой» той или иной настройки. Например, когда мы тестировали для Motorpage.ru кроссоверы и внедорожники Mitsubishi, было отмечено, что во всех них спинка кресла упорно не хочет приближаться к вертикали. В Audi такое немыслимо.

Что реально напрягает, так это туман за окнами. Добрую сотню километров продолжается эта обстановка с видимостью около нуля. И температура за бортом около нуля, и в воздухе висит то ли морось, то ли мокрый снег. Двухзонный «климат» внутри Q3 помогает создать «зону комфорта», и важную роль играют именно две зоны. Потому что, выбрав для себя значение температуры «+22», я вскоре «запотеваю» под одеждой, но, понизив ее до «+21», чувствую прохладу. Золотую середину поймать не удается, поэтому оставляю прохладные «+21» для себя, а теплые «+22» пусть поступают ко мне от переднего пассажира. Вот это удачный вариант… правда, в правом переднем кресле никого нет.

Ощущая тепло и уют, не забываю о динамике. Когда туман наконец рассеивается, возникает желание «притопить». Но, кажется, кроссовер не особенно стремится покинуть «зону комфорта». Разгоняется с готовностью (с места до сотни — 7,4 с, скоростной «потолок» — 220 км/ч), однако на прямой держится не идеально. Обычно тесты Motorpage.ru включают замер с секундомером разгона с 80 до 120 км/ч, но в данном случае это испытание не имеет смысла: темп разгона невероятен. Но где столь желанная немецкая жёсткость подвески? Догоняю тюнинговый Subaru с гигантской выхлопной трубой и вижу — даже со стороны, — как этот автомобиль «пересчитывает» малейшие неровности полотна. А сам я при этом чувствую, что асфальт под колесами идеально гладкий. Подвеска Q3 явно настроена на комфорт, а не на спорт.

Но почему же? Ведь здесь есть несколько стандартных для Audi режимов системы Drive select. Однако эта программа здесь чуть-чуть «усечена»: выбора жёсткости подвески нет, режим Individual предлагает настройки только привода и рулевого механизма. Естественно, выбираю наиболее жёсткий руль — но, честно говоря, ощущаю едва заметное его отличие от «мягкого». Меняю режим Individual на Dynamic – ситуация чуть улучшается, кроссовер слегка «напрягается». Но число оборотов руля от упора до упора остается прежним — два оборота. Немного? Уникально мало! Однако ощущения от такой «краткости» руля со «спортбэком» А5 все равно не сравнить.

Заявленный тип топлива для двухлитрового турбомотора мощностью 180 л. с. — 95-й бензин. Результаты расхода на трассе — впечатляющие: при скоростях в пределах дозволенных кроссовер потребляет до семи литров на сотню. При «круизе» со скоростью 120 км/ч — 7,6 л на 100 км. В городе обстановка похуже: на чистых сухих улицах расход достиг 9,6 л, а на заснеженных увеличился аж до 12-ти литров. Не исключено влияние полного привода. Как и в других Audi, в Q3 водитель может оценить кратковременный и долговременный расход топлива. По традиции Motorpage.ru, мы не применяем для замера топливного «аппетита» никаких специальных приборов, фиксируя лишь показатели бортового компьютера в различных условиях движения.

Нет, понятно, что сказывается разница в «лошадках», у кроссовера их 180, у «спортбэка» 249. Но как доказать неверующим, что спортивность определяется сначала настройками шасси, а потом уже мощностью двигателя? Гипотетически поменяем местами моторы — и, я уверен, разность моделей останется прежней. Для Q3, честно говоря, нынешние 180 сил — разумный максимум. Лично мне с запасом хватило бы и «младшего» мотора, 1,4Т, о 150-ти силах (разгон до сотни — 9,2 с, максималка — 205 км/ч). Правда, в этом случае пришлось бы пожертвовать полным приводом.

Расширение пространства

Список бортовых систем активной и всякой другой безопасности занимает весь экран мультимедиа. Кое-где «галочки» сняты — восстанавливаю их все. И начинаю по очереди опробовать каждый из пунктов. Вот активный «круиз». К замедлению кроссовера перед движущимся впереди препятствием претензий нет: и «видит» он отлично, и притормаживает уверенно, и скорость «оппонента» поддерживает строго. Но смещаюсь на свободную полосу движения — и Q3 устремляется вперед настолько рьяно, что просто уходит из-под ног. А скорость-то установлена на отметке «120», вроде, не так уж много. Сменить режим с Dynamic на Auto? Но шасси же так или иначе не сменишь. Добавим, что при показании спидометра «120 км/ч» сторонний навигатор индицирует от 113-ти до 116-ти.

А с другими системами — как на тестовой «Шкоде», тест которой для Motorpage.ru был проведен совсем недавно, осенью 2020-го. Так вот, эта машина, что называется, «обучалась» на ходу. Вот и Q3, преодолев далеко за пять сотен километров, вдруг словно спохватилась и начала отслеживать линии разметки, напоминать мне о том, что пересекать их следует только при включении «поворотника». В какой момент кроссовер «вспомнил» об этом? Точно сказать не могу, но как-то однажды на «приборке» вдруг высветилась надпись «Верните руки на руль». Странно: они вроде как и не отнимались от него. Разметка была плохо читаемой? Если и так, то читалась она одинаково плохо во время всего теста.

«Автосвет» в целом больше понравился, чем нет. Заинтересовала такая функция фар, как расширение светового пучка при замедлении автомобиля. Словно кроссовер предвидел ваше намерение остановиться и ярче освещал окрестности. Хорошо, полезно! Показ на экране мультимедиа красочных фотографий местности, по которой вы движетесь, это тоже плюс, но актуальные дорожные знаки и камеры контроля скорости на этих картинках не отражаются. При этом Q3 мастерски различает… модели автомобилей. Ничем другим не объяснишь нерегулярность предупреждений о потенциальных столкновениях. Так, если впереди появлялась Subaru, система «молчала», а стоило мне догнать «Мерседес» или такси «Киа» — включала на «приборке» тревожный красный значок.

В любом случае, в дальней ли дороге или при городских передвижениях Audi Q3 есть воплощение комфорта и уюта, а не спорта и азарта. По сути — идеальная модель для женщины. На это намекают, в частности, своеобразные внутренние ручки дверей, которые надо подхватывать двумя пальчиками снизу вверх. Необычно и я бы не сказал, что очень удобно. Но — оригинально.

Примечательно, что ощущение комфорта не оставляет вас и на таких дорогах, где тому же «спортбэку» А5 появляться вообще противопоказано. Это разбитый асфальт и разъезженные грунтовки — стандартные тесты Motorpage.ru обязательно включают их. Неровности твердого покрытия кроссовер нивелирует играючи, надо только не стесняться с «газом». Подвеска демпфирует удары идеально. Правда, в гололед надо быть осторожными, если бугры скользкие, момент, переброшенный на заднюю ось, может заставить ее «сыграть» в сторону. В общем, реализовать весь пыл 180-сильного мотора в таких ситуациях не стоит.

Это же касается и грунтовок. Знакомые мне песчаные дорожки обычно сохраняют проходимость в любую погоду, но в этом сезоне тяжелые грузовики разбили их до состояния бездорожья. Отрицательную роль сыграли и дожди, и мокрый снег.

Здесь оказалось полезным отключить систему стабилизации. Легкая пробуксовка и даже «злонамеренное» подруливание заднего моста — меньшие неприятности, чем потеря тяги на раскисшем песке и в колеях. Примечательно, что при выборе режима Offroad система контроля тяги отключается автоматически.

Фирменная система полного привода Audi Quattro была разработана в 70-х годах прошлого века и впервые увидела свет на купе 80. Сегодня на автомобили фирмы устанавливается система седьмого поколения, с межосевым дифференциалом в корпусе раздаточной коробки и главной передачей в корпусе заднего дифференциала. Передний и задний дифференциалы свободные, с электронными блокировками. При движении специальные устройства считывают показания датчиков ABS и контролируют угловые скорости каждого из колес. Если одно из колес начинает вращаться быстрее (то есть, пробуксовывает), оно мгновенно притормаживается. При этом дифференциал соответствующей оси блокируется, и момент передается на колесо, имеющее лучшее сцепление с покрытием. Это позволяет автомобилю легко трогаться с места практически при любой скользкости поверхности под колесами, а также двигаться практически без сносов.

Пробую свернуть с дороги в осеннее поле. Первое «упражнение» — подъем по пропитанной влагой травянистой почве. Непростое испытание даже для внедорожников с «фиксированным» полным приводом! Но кроссовер справляется, причем, без труда. Остается лишь следить, чтобы не зацепил грунт «губой» переднего бампера. Вообще, дорожный просвет у новой модели всего 170 мм (причем, он одинаков у передне- и полноприводных версий). Но посмотрите на фотографии — этого клиренса везде хватило.

Ходы подвесок у Q3 короткие, и, оказавшись между двух бугров полевой дороги, кроссовер с легкостью вывешивается диагонально. Я отчетливо это чувствую. Выхожу из машины, чтобы сфотографировать ситуацию, и вижу — левое заднее колесо высоко в воздухе, а правое переднее хоть и касается грунта, но скользит по нему. Тем временем, метрах в тридцати от нас остановился УАЗик, его водитель явно предвкушает мою просьбу «дернуть». Не дождетесь, уважаемый. Вот сейчас только сфотографирую, и мы покажем класс. Высокий класс.

Естественно, увидев, с какой легкостью красавица Audi преодолевает «диагоналку», водитель УАЗа ретируется. А ведь кроссоверу это действительно далось легко. Всё, что требуется в этот момент от водителя, это держать «газ», остальное с делает умная система Quattro. Так что с подобной ситуацией справится и неопытная водительница, достаточно хоть раз последовать несложной правильной рекомендации — и всё у нее получится.

Еще несколько сотен метров по полю — и мы с Q3 добрались бы до прекрасного места для пикника, с панорамным видом на реку. Проходимости кроссовера вполне хватило бы для этого, а в багажник, объем которого при обновлении модели вырос с 420 до 530 литров, удалось бы поместить все необходимое для отдыха на природе. Спинка заднего дивана в этом автомобиле складывается в пропорции 1:2, но можно оставить два крайних места для сидения и открыть только один лыжный лючок. Плюс к тому, спинки регулируются по наклону, а части дивана способны сдвигаться вперед, до упора в передние кресла. И в любом положении фиксация оборудования салона очень плотная и надежная, при движении ничто не вибрирует и не «звучит».

Правда, в такую погоду вряд ли кому-то придет в голову выезжать на пикник. Слишком холодно, влажно, снежно и ветрено. Но новый тест Motorpage.ru со всей очевидностью доказал: Audi Q3 — это премиальный кроссовер, далеко не маленький, хотя и компактный внешне, очень уютный и комфортный внутри, благородно отделанный, практичный в плане багажника и трансформации задней части салона, хорошо приспособленный для покорения плохих дорог, но немного пасующий в плане поведения на трассе. Одним словом, это именно прекрасный кроссовер, подтверждающий правило: настоящее удовольствие от управления на шоссе дарят все-таки седаны и хэтчбеки/лифтбеки, независимо от общих спортивных «корней» бренда. Наши тесты не раз доказывали, что именно так обстоят дела в модельных рядах других премиальных марок: Porsche, Volvo, «Ягуаров». Audi — не исключение, выбор целиком зависит от ваших предпочтений.

«Механики» в наличии больше нет. Audi Q3 второго поколения теперь комплектуется только роботизированными трансмиссиями: щестиступенчатой в паре с 1,4-литровым 150-сильным турбомотором и семиступенчатой — с двухлитровым, мощностью 180 л. с. Тип привода: в первом случае передний, во втором — полный. Комплектаций с 1,4-литровым мотором — пять, стоимость — от 2 415 000 до 2 725 000 рублей. Двухлитровых версий — четыре, они оцениваются в 2 735 000 — 3 045 000 рублей.

Технические характеристики Audi Q3 2.0 7AMT ГАБАРИТЫ, ММ 4484 х 1849 х 1616 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2680 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 170 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 530 / 675 / 1525 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1695 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1984 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. 180 / 4200 – 6700 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 320 / 1500 – 4200 ТРАНСМИССИЯ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 220 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 7,4 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,5 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 60