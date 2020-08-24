Сменив поколение, кроссовер, который и прежде очень любили женщины, остался дамским любимцем. Декор, оформление, эргономика и драйверское шасси буквально кричат: купи меня!

Если верить корпоративной статистике, примерно 70% покупателей Audi Q3 прошлого поколения составляли представительницы слабого пола. Начнут ли мужчины пристальнее смотреть на ингольштадтский SUV после того, как он перебрался на новую платформу, вырос в размерах и обзавелся новой техникой? Или он так и останется женской штучкой?

В этом я и попыталась разобраться, проведя несколько приятных дней в компании щеголя в модном прикиде S-Line. Сразу оговорюсь, что «немец» был переднеприводным, а 1,4-лит­ровый бензиновый турбомотор со 150 «лошадками» дружил с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. В общем, девчачий вариант. Для мужиков больше подойдет версия 4х4, где 2-литровый бензиновый турбодвигатель на 180 л.с. сосуществует с 7-ступенчатым «роботом» S Tronic и полным приводом.

Женские украшения

Q3 сразу стремится окутать вас гламурным покрывалом. Его апельсиновая мантия с глубокими переливами попросту шикарна. Обвес же здесь скорее для проформы. Посмотрите хотя бы на тонюсенькую черную полоску у боковых порогов. Не щит, а наколенник для фитнеса. Тем не менее он защищает двери от нежелательных контактов на парковке, так что система очень даже работает! Еще один плюс ставлю за то, что створки закрывают пороги, а резиновые уплотнители просто-таки мощнейшие. Точно не испачкаешь юбку или брюки при высадке и посадке. А вот то, что дверки распахиваются на не очень широкий угол – досадный минус. Хотелось бы чуть большей «открытости», когда заносишь на задний ряд, к примеру, детское кресло.

Багажник же хорош. Во-первых, он открывается с ключа или махом ноги под бампером, а закрывается кнопкой на торце двери: электропривод – это вещь! Во-вторых, здесь есть вместительное подполье с запаской и сабвуфером, органайзер, сетки, ниши – в Volkswagen Group на таких приятных компоновочных мелочах, сами знаете, собаку съели.

В салоне поначалу показалось, что я ошиблась дверью и села в спорткар Lamborghini. Шутки шутками, но после перекройки «кокпит» пестрит гранями, скосами, необычными изгибами. А вставки из оранжевой алькантары на передней панели и подлокотниках и вовсе абсолютный эксклюзив, девочки такое любят!

Практичность, как вы понимаете, на очень высоком уровне. Особенно понравилось, что диван можно сдвигать вперед-назад, варьируя пространство перед сиденьями и за ними. Но и здесь не обошлось без ложечки дегтя. Подогрева задних кресел не предусмотрено, детские же замки в дверях блокируются на втором ряду только ключом, а не клавишами в подлокотниках, как мне хотелось бы. Зато точек для подключения гаджетов хватит на большое семейство – имеются и USB-слоты нескольких стандартов, и розетки на 12В, и беспроводная зарядка у центральной консоли.

Ума палата

В целом новый Q3 воспринимается не только возмужавшим, но и сильно поумневшим. Чего стоит одна только виртуальная «приборка», куда выводится в том числе и картинка навигации! Столь же информативен и «взрослый» – на 10 дюймов – центральный дисплей. Последний особенно понравился детальными изображениями с камер кругового обзора. Или, скажем, на шоссе этот кроссовер сам отвернет от сплошной линии разметки, если непроизвольно сместишься с курса, да и затормозит за вас, если вы отвлеклись от управления, всякое ведь бывает! Отдельно отмечу высокую посадку и отличный обзор. Если прежний Q3 напоминал мне, вы уж простите, высокий хэтчбек, то этот – плоть от плоти кроссовер, «младший брат» Q5 и Q7!

Тем не менее сказать, что Q3 очень уважают на дороге, я не могу. Уверена, что виной всему та самая несерьезная, не мужская, а кто-то, быть может, скажет, буржуазная апельсиновая окраска. Вот пример: выезжаю из двора на улицу, и хоть бы кто притормозил! Уверена, была бы я на Q7, все бы пропустили! Но как только в потоке образовалось небольшое окошко, жму на «газ» и 150-сильный кроссовер уносится вперед так резво, что никто и не думает соревноваться. Вот за это я и люблю «ваговские» турбомоторы. Да и коробка не тупит даже в режиме Comfort, а если выбрать позицию Dynamic клавишей Audi Drive Select, и вовсе про­явятся спорткаровские замашки. Управляемость – поклонники Audi меня поймут – замечательная, руль отзывчивый и при этом легкий, приятно крутить на парковке.

Справляться с колдобинами и дорожными стыками «апельсин» тоже умеет, хотя адаптивных амортизаторов тут нет. Притормаживать приходится разве что перед «лежачими полицейскими» – их кроссовер отрабатывает все же жестковато. Наконец, на этом SUV можно смело съезжать с асфальта. Во-первых, позволяет клиренс в 190 мм, во-вторых, хоть 150-сильный автомобиль и переднеприводный, имеется режим Offroad. В нем электроника адаптирует шасси к езде по проселку, так что сложные участки (здесь я подразумеваю какую-нибудь скользкую грунтовку на даче) преодолеваются без проблем.

Увы, за удовольствие за рулем нужно платить. Если самый доступный 150-сильный Q3 оценивают в 2 375 000 рублей, то тестовый автомобиль, с фирменным стайлингом S-Line и основательно нашпигованный электронными помощниками, тянет уже на 3 772 000. Чувствую, девочки, разорюсь. Уж больно хорош «немец»!