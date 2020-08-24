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Почему красавцем Audi Q3 восхищаются, но не пропускают на дороге
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О Audi Q3

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Audi Q3 2019 вид сбокуAudi Q3 2019 салонAudi Q3 2019 приборная панельAudi Q3 2019 управление климатом
Audi Q3 2019 панорамная крыша
Панорамный люк снабжен солнцезащитной шторкой
Audi Q3 2019 беспроводная зарядка
Беспроводная зарядка находится на расстоянии вытянутой руки
Audi Q3 2019 передние кресла
Audi Q3 2019 задний диван
Задние кресла смещаются продольно в пределах 150 мм
Audi Q3 2019 передняя фара
Модули «противотуманок», поворотников, ДХО, ближнего и дальнего света идут в едином корпусе
Audi Q3 2019 задний фонарьAudi Q3 2019 вид сзади

Сменив поколение, кроссовер, который и прежде очень любили женщины, остался дамским любимцем. Декор, оформление, эргономика и драйверское шасси буквально кричат: купи меня!

Если верить корпоративной статистике, примерно 70% покупателей Audi Q3 прошлого поколения составляли представительницы слабого пола. Начнут ли мужчины пристальнее смотреть на ингольштадтский SUV после того, как он перебрался на новую платформу, вырос в размерах и обзавелся новой техникой? Или он так и останется женской штучкой?

В этом я и попыталась разобраться, проведя несколько приятных дней в компании щеголя в модном прикиде S-Line. Сразу оговорюсь, что «немец» был переднеприводным, а 1,4-лит­ровый бензиновый турбомотор со 150 «лошадками» дружил с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. В общем, девчачий вариант. Для мужиков больше подойдет версия 4х4, где 2-литровый бензиновый турбодвигатель на 180 л.с. сосуществует с 7-ступенчатым «роботом» S Tronic и полным приводом.

Женские украшения

Q3 сразу стремится окутать вас гламурным покрывалом. Его апельсиновая мантия с глубокими переливами попросту шикарна. Обвес же здесь скорее для проформы. Посмотрите хотя бы на тонюсенькую черную полоску у боковых порогов. Не щит, а наколенник для фитнеса. Тем не менее он защищает двери от нежелательных контактов на парковке, так что система очень даже работает! Еще один плюс ставлю за то, что створки закрывают пороги, а резиновые уплотнители просто-таки мощнейшие. Точно не испачкаешь юбку или брюки при высадке и посадке. А вот то, что дверки распахиваются на не очень широкий угол – досадный минус. Хотелось бы чуть большей «открытости», когда заносишь на задний ряд, к примеру, детское кресло.

Багажник же хорош. Во-первых, он открывается с ключа или махом ноги под бампером, а закрывается кнопкой на торце двери: электропривод – это вещь! Во-вторых, здесь есть вместительное подполье с запаской и сабвуфером, органайзер, сетки, ниши – в Volkswagen Group на таких приятных компоновочных мелочах, сами знаете, собаку съели.

В салоне поначалу показалось, что я ошиблась дверью и села в спорткар Lamborghini. Шутки шутками, но после перекройки «кокпит» пестрит гранями, скосами, необычными изгибами. А вставки из оранжевой алькантары на передней панели и подлокотниках и вовсе абсолютный эксклюзив, девочки такое любят!

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Практичность, как вы понимаете, на очень высоком уровне. Особенно понравилось, что диван можно сдвигать вперед-назад, варьируя пространство перед сиденьями и за ними. Но и здесь не обошлось без ложечки дегтя. Подогрева задних кресел не предусмотрено, детские же замки в дверях блокируются на втором ряду только ключом, а не клавишами в подлокотниках, как мне хотелось бы. Зато точек для подключения гаджетов хватит на большое семейство – имеются и USB-слоты нескольких стандартов, и розетки на 12В, и беспроводная зарядка у центральной консоли.

Ума палата

В целом новый Q3 воспринимается не только возмужавшим, но и сильно поумневшим. Чего стоит одна только виртуальная «приборка», куда выводится в том числе и картинка навигации! Столь же информативен и «взрослый» – на 10 дюймов – центральный дисплей. Последний особенно понравился детальными изображениями с камер кругового обзора. Или, скажем, на шоссе этот кроссовер сам отвернет от сплошной линии разметки, если непроизвольно сместишься с курса, да и затормозит за вас, если вы отвлеклись от управления, всякое ведь бывает! Отдельно отмечу высокую посадку и отличный обзор. Если прежний Q3 напоминал мне, вы уж простите, высокий хэтчбек, то этот – плоть от плоти кроссовер, «младший брат» Q5 и Q7!

Тем не менее сказать, что Q3 очень уважают на дороге, я не могу. Уверена, что виной всему та самая несерьезная, не мужская, а кто-то, быть может, скажет, буржуазная апельсиновая окраска. Вот пример: выезжаю из двора на улицу, и хоть бы кто притормозил! Уверена, была бы я на Q7, все бы пропустили! Но как только в потоке образовалось небольшое окошко, жму на «газ» и 150-сильный кроссовер уносится вперед так резво, что никто и не думает соревноваться. Вот за это я и люблю «ваговские» турбомоторы. Да и коробка не тупит даже в режиме Comfort, а если выбрать позицию Dynamic клавишей Audi Drive Select, и вовсе про­явятся спорткаровские замашки. Управляемость – поклонники Audi меня поймут – замечательная, руль отзывчивый и при этом легкий, приятно крутить на парковке.

Справляться с колдобинами и дорожными стыками «апельсин» тоже умеет, хотя адаптивных амортизаторов тут нет. Притормаживать приходится разве что перед «лежачими полицейскими» – их кроссовер отрабатывает все же жестковато. Наконец, на этом SUV можно смело съезжать с асфальта. Во-первых, позволяет клиренс в 190 мм, во-вторых, хоть 150-сильный автомобиль и переднеприводный, имеется режим Offroad. В нем электроника адаптирует шасси к езде по проселку, так что сложные участки (здесь я подразумеваю какую-нибудь скользкую грунтовку на даче) преодолеваются без проблем.

Увы, за удовольствие за рулем нужно платить. Если самый доступный 150-сильный Q3 оценивают в 2 375 000 рублей, то тестовый автомобиль, с фирменным стайлингом S-Line и основательно нашпигованный электронными помощниками, тянет уже на 3 772 000. Чувствую, девочки, разорюсь. Уж больно хорош «немец»!

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