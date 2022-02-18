«Купеобразные кроссоверы». От этой словесной конструкции у меня глаз дёргается. Если дверей пять, причем тут купе? Это же получается фастбэк, лифтбек, нотчбэк, но никак не купе, у которого должно быть две двери, и точка. Так я думал до момента знакомства с Audi Q3 Sportback, автомобиля, который изменил мое мировоззрение

Немного истории

У Audi есть замечательное купе ТТ – его знают практически все, кто разбирается в машинах. Но последние три года в России официально купить ТТ невозможно. С точки зрения борца за богатство ассортимента это возмутительно, конечно. Но с точки зрения человека, разменявшего пятый десяток и знакомого с актуальным модельным рядом Audi – даже закономерно.

Вернёмся к ТТ: в далёком уже 2014 году на парижском автосалоне (неужели тогда люди не боялись собираться компаниями в закрытых помещениях и без масок?!) показали концептуальную версию ТТ с увеличенным клиренсом и дополнительными дверями. Назвали её по-немецки лаконично: Audi TT Offroad. Тогда многие коллеги (да и я, что уж душой кривить) воскликнули «Продайте это немедленно!» и были уверены, что народ скупит весь тираж, стоит ему появиться в продаже.

Шли годы, а кросс-версии ТТ не появлялось. Мало кто заметил, но это безобразие продолжалось вплоть до 2021 года, когда миру был представлен Q3 Sportback. Посмотрите на фото: это же он – «приподнятый ТТ с лишними дверями»!

Разумеется, мелкие детали кузова оформлены уже в последних тенденциях фирменного стиля «четырёх колец». Но одного взгляда на заднюю часть машины достаточно, чтобы понять, откуда корни растут. И почему я раньше этого не видел? Audi вернули нам купе ТТ, только в гораздо более практичном воплощении. При этом автомобиль не растерял и доли характера.

Правда, интерьеру минимализм славной двухдверки несвойственен. Тут и кожа, и замша под цвет кузова, и виртуальная панель приборов с шикарной графикой в тёмных тонах. В ТТ все управление мультимедийным комплексом осуществляется через приборную панель. В Q3 Sportback это сделано проще и элегантнее – имеется привычный центральный экран с фирменным интерфейсом MMI, и для управления им не нужен старомодный джойстик: можно смело тыкать пальцем в экран. Только потом надо не забыть протереть бархатистой тряпочкой: на тонированном блестящем мониторе отпечатки пальцев видны слишком сильно.

В Q3 Sportback есть второй ряд сидений, и он полноценный. То есть, я бы не постеснялся пригласить туда тёщу: и диван мягкий и правильно спрофилирован, и спинка по углу наклона регулируется, и для головы место есть, даже вопреки эффектно ниспадающей линии крыши. Да, и багажник имеется, и тоже на 100% удобный и объёмный. Неужели у кого-то язык повернётся сказать, что 530 литров – это мало?

Отдельное спасибо немцам за хоть и опционную, но изумительную акустику Bang&Olufsen. Я предпочитаю ритмичную электронную музыку с большим количеством низких чистот. Более того, я даже иногда балуюсь сведением треков, поэтому что-то в хорошем звуке понимаю. 15 динамиков и 16-канальный усилитель на 680 Вт могут «прокачать» даже куда более вместительный салон, но для компактного кросс-купе, воистину, лучше не придумаешь.

Те самые два литра

Под капотом тестовой машины – двухлитровый бензиновый мотор мощностью 180 л.с.. В России это максимально возможная мощность. Хотя, если разобраться, этот мотор – тот самый EA888, что ставят на VW Golf R и Audi S3 и RS3, только немного «задушенный». На этом месте у всех, кто знает, что такое чип-тюнинг, сердце замерло: да, этот мотор уже научились «раздувать» до 400 и более л.с. практически без ущерба ресурсу! Запас прочности позволяет, проверено тысячами любителей тюнинга. А значит, Audi Q3 Sportback будет отличной заменой любому хот-хэтчу.

Впрочем, как показала неделя с этим оранжевым зверьком, и 180 сил ему более, чем достаточно. Эта зима балует нас обильными снегопадами – для полноприводного кросс-купе лучше условий не придумать! Одно обидно: комплектация S-Line подразумевает спортивный руль, усеченный снизу – на такие рули немцы почему-то до сих пор не ставят обогрев. Слышал, что скоро этот досадный недостаток исправят. Но, тем не менее, я был удивлён.

Пожалуй, отсутствие этой функции – единственный недостаток эргономики Q3 Sportback. Сама форма руля, тактильные свойства кожаного обода – выше всяких похвал. Не хочется выпускать его из рук. И, собственно, можно этого не делать: передаточное отношение позволяет. Оно здесь изменяемое, от 14,8:1 в «нуле» и до 11,4:1 при вывернутых колесах. На деле это означает лишь то, что крутить сильно и долго не придется, любые маневры осуществляются легким движением рук и без перехвата.

Коробка передач с двойным сцеплением S-tronic на 7 ступеней (DQ500) – это правильный агрегат для 180-сильной версии. Она перебирает передачи настолько шустро и эффективно, поддерживая обороты в рабочей зоне без сброса, что кажется, будто здесь не 180, а все 220 сил, как в европейских модификациях.

Постоянный полный привод Quattro – для поклонников Audi звучит как мантра. От себя добавлю: несмотря на имеющиеся в гамме модификации с передним приводом, настоящий Audi должен быть только полноприводным. И снегообильный январь это подтвердил: за рулем Q3 Sportback я чувствовал каждый нюанс сцепления машины с дорогой. Малейший снос – чуть добавляем газ и выезжаем. Глубокий снег, сброшенный дворниками с тротуара? Держим руль чуть крепче и не сбрасывает обороты, и машина гребет с завидным энтузиазмом. При штурме снежной целины стоит помнить лишь одно: дорожный просвет здесь – всего 170 мм, что в России для кроссовера, считай, «прожиточный минимум». Так что с бездорожьем я не рисковал. Не для того сделан этот автомобиль.

По тому, что наши дорожники по привычке называют асфальтом, Q3 Sportback едет упруго, с запасом прочности и энергоёмкости – и в этой дисциплине «кладёт на лопатки» любой хот-хэтч. Получается, что таким, как я, кому лень нагибаться или вылезать из низко посаженных кузовов, Q3 Sportback сможет стать отличной заменой любой динамичной легковушки.

Для ежедневных поездок по городу – прекрасный вариант. И эстетичный, и удобный, и модный. Да, мальчикам оранжевый цвет едва ли приглянется, но можно же заказать любой другой. Я бы, наверное, выбрал молочно-серый, как у некоторых моделей RS-линейки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Audi Q3 Sportback 2.0 40 TFSI ГАБАРИТЫ, ММ 4500 x 1843 x 1567 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2680 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 170 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 530 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1695 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1984 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. 180 / 4200 – 6700 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 320 / 1500 – 4200 ТРАНСМИССИЯ роботизированная, 7-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 220 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 7,4 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,5 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 60