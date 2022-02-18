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Цены
от 2 526 000
до 2 935 000
Audi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) вид спереди
В профиль очень похоже на пятидверную версию Audi TT
Audi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) вид сбокуAudi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) передняя фараAudi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) вид спередиAudi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) вид сзадиAudi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) вид сбокуAudi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) вид сзадиAudi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) вид сбокуAudi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) вид спередиAudi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) вид спереди
Audi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) вид сбоку
Диски без модного чернения несколько теряются на фоне контрастного кузова с тёмными акцентами
Audi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) вид спередиAudi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) рульAudi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) рульAudi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) мониторAudi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) кнопки на руле
Audi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) задний диван
Второй ряд сидений абсолютно полноценный, без каких-либо скидок на экзотический тип кузова
Audi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) задний диван
Пассажирам второго ряда есть, куда подключить гаджеты
Audi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) салон
Опционная отделка оранжевыми вставками из замши выглядит ярко, но очень старательно собирает следы любых прикосновений
Audi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) водительское местоAudi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) салон
Audi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) 7АМКП
Пульт климатической установки пока еще отдельный, аналоговый
Audi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) 7АМКПAudi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) подстаканникиAudi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) шильдик
Audi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) переднее кресло
В комплектации S-line у сидений есть выдвижной подпор коленной зоны
Audi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) передние креслаAudi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) мониторAudi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) монитор
Audi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) приборная панель
Классическое оформление приборов
Audi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) приборная панель
… и спортивное
Audi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) багажное отделениеAudi Q3 Sportback S tronic quattro Sport (2021) багажное отделение

«Купеобразные кроссоверы». От этой словесной конструкции у меня глаз дёргается. Если дверей пять, причем тут купе? Это же получается фастбэк, лифтбек, нотчбэк, но никак не купе, у которого должно быть две двери, и точка. Так я думал до момента знакомства с Audi Q3 Sportback, автомобиля, который изменил мое мировоззрение

Немного истории

У Audi есть замечательное купе ТТ – его знают практически все, кто разбирается в машинах. Но последние три года в России официально купить ТТ невозможно. С точки зрения борца за богатство ассортимента это возмутительно, конечно. Но с точки зрения человека, разменявшего пятый десяток и знакомого с актуальным модельным рядом Audi – даже закономерно.

Вернёмся к ТТ: в далёком уже 2014 году на парижском автосалоне (неужели тогда люди не боялись собираться компаниями в закрытых помещениях и без масок?!) показали концептуальную версию ТТ с увеличенным клиренсом и дополнительными дверями. Назвали её по-немецки лаконично: Audi TT Offroad. Тогда многие коллеги (да и я, что уж душой кривить) воскликнули «Продайте это немедленно!» и были уверены, что народ скупит весь тираж, стоит ему появиться в продаже.

Шли годы, а кросс-версии ТТ не появлялось. Мало кто заметил, но это безобразие продолжалось вплоть до 2021 года, когда миру был представлен Q3 Sportback. Посмотрите на фото: это же он – «приподнятый ТТ с лишними дверями»!

Разумеется, мелкие детали кузова оформлены уже в последних тенденциях фирменного стиля «четырёх колец». Но одного взгляда на заднюю часть машины достаточно, чтобы понять, откуда корни растут. И почему я раньше этого не видел? Audi вернули нам купе ТТ, только в гораздо более практичном воплощении. При этом автомобиль не растерял и доли характера.

Правда, интерьеру минимализм славной двухдверки несвойственен. Тут и кожа, и замша под цвет кузова, и виртуальная панель приборов с шикарной графикой в тёмных тонах. В ТТ все управление мультимедийным комплексом осуществляется через приборную панель. В Q3 Sportback это сделано проще и элегантнее – имеется привычный центральный экран с фирменным интерфейсом MMI, и для управления им не нужен старомодный джойстик: можно смело тыкать пальцем в экран. Только потом надо не забыть протереть бархатистой тряпочкой: на тонированном блестящем мониторе отпечатки пальцев видны слишком сильно.

В Q3 Sportback есть второй ряд сидений, и он полноценный. То есть, я бы не постеснялся пригласить туда тёщу: и диван мягкий и правильно спрофилирован, и спинка по углу наклона регулируется, и для головы место есть, даже вопреки эффектно ниспадающей линии крыши. Да, и багажник имеется, и тоже на 100% удобный и объёмный. Неужели у кого-то язык повернётся сказать, что 530 литров – это мало?

Отдельное спасибо немцам за хоть и опционную, но изумительную акустику Bang&Olufsen. Я предпочитаю ритмичную электронную музыку с большим количеством низких чистот. Более того, я даже иногда балуюсь сведением треков, поэтому что-то в хорошем звуке понимаю. 15 динамиков и 16-канальный усилитель на 680 Вт могут «прокачать» даже куда более вместительный салон, но для компактного кросс-купе, воистину, лучше не придумаешь.

Те самые два литра

Под капотом тестовой машины – двухлитровый бензиновый мотор мощностью 180 л.с.. В России это максимально возможная мощность. Хотя, если разобраться, этот мотор – тот самый EA888, что ставят на VW Golf R и Audi S3 и RS3, только немного «задушенный». На этом месте у всех, кто знает, что такое чип-тюнинг, сердце замерло: да, этот мотор уже научились «раздувать» до 400 и более л.с. практически без ущерба ресурсу! Запас прочности позволяет, проверено тысячами любителей тюнинга. А значит, Audi Q3 Sportback будет отличной заменой любому хот-хэтчу.

Впрочем, как показала неделя с этим оранжевым зверьком, и 180 сил ему более, чем достаточно. Эта зима балует нас обильными снегопадами – для полноприводного кросс-купе лучше условий не придумать! Одно обидно: комплектация S-Line подразумевает спортивный руль, усеченный снизу – на такие рули немцы почему-то до сих пор не ставят обогрев. Слышал, что скоро этот досадный недостаток исправят. Но, тем не менее, я был удивлён.

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Пожалуй, отсутствие этой функции – единственный недостаток эргономики Q3 Sportback. Сама форма руля, тактильные свойства кожаного обода – выше всяких похвал. Не хочется выпускать его из рук. И, собственно, можно этого не делать: передаточное отношение позволяет. Оно здесь изменяемое, от 14,8:1 в «нуле» и до 11,4:1 при вывернутых колесах. На деле это означает лишь то, что крутить сильно и долго не придется, любые маневры осуществляются легким движением рук и без перехвата.

Коробка передач с двойным сцеплением S-tronic на 7 ступеней (DQ500) – это правильный агрегат для 180-сильной версии. Она перебирает передачи настолько шустро и эффективно, поддерживая обороты в рабочей зоне без сброса, что кажется, будто здесь не 180, а все 220 сил, как в европейских модификациях.

Постоянный полный привод Quattro – для поклонников Audi звучит как мантра. От себя добавлю: несмотря на имеющиеся в гамме модификации с передним приводом, настоящий Audi должен быть только полноприводным. И снегообильный январь это подтвердил: за рулем Q3 Sportback я чувствовал каждый нюанс сцепления машины с дорогой. Малейший снос – чуть добавляем газ и выезжаем. Глубокий снег, сброшенный дворниками с тротуара? Держим руль чуть крепче и не сбрасывает обороты, и машина гребет с завидным энтузиазмом. При штурме снежной целины стоит помнить лишь одно: дорожный просвет здесь – всего 170 мм, что в России для кроссовера, считай, «прожиточный минимум». Так что с бездорожьем я не рисковал. Не для того сделан этот автомобиль.

По тому, что наши дорожники по привычке называют асфальтом, Q3 Sportback едет упруго, с запасом прочности и энергоёмкости – и в этой дисциплине «кладёт на лопатки» любой хот-хэтч. Получается, что таким, как я, кому лень нагибаться или вылезать из низко посаженных кузовов, Q3 Sportback сможет стать отличной заменой любой динамичной легковушки.

Для ежедневных поездок по городу – прекрасный вариант. И эстетичный, и удобный, и модный. Да, мальчикам оранжевый цвет едва ли приглянется, но можно же заказать любой другой. Я бы, наверное, выбрал молочно-серый, как у некоторых моделей RS-линейки. 

    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Audi Q3 Sportback 2.0 40 TFSI

ГАБАРИТЫ, ММ

4500 x 1843 x 1567

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2680

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

170

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

530

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1695

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1984

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С.

180 / 4200 – 6700

МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН

320 / 1500 – 4200

ТРАНСМИССИЯ

роботизированная, 7-ст.

ПРИВОД

полный

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

220

РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С

7,4

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,5

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

60

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