«Малыши» из премиум-сегмента демонстрируют «взрослые» манеры

Считается, что блондинка за рулем – явление подчас опасное и непредсказуемое. Не каждая блондинка, разумеется, но среди них почему-то чаще, чем среди других, встречаются особы, от поведения которых за рулем кровь стынет в жилах. Впрочем, вероятно, таких автоледи просто замечаешь сразу – броские они, заметные, особенно если еще и вытворяют черт знает что на дороге. Им, думается, и машины нужны яркие, причем не для имиджа, а ради безопасности окружающих, чтобы издалека было видно.

Мы нашли подходящие модели среди компактных кроссоверов премиум-сегмента. Правда, после теста пришлось в корне изменить мнение. Причем и об автомобилях, и о блондинках…

Выбор невелик

Оба участника сравнительного теста смотрятся великолепно. Шведский кроссовер выглядит спокойнее соперника, как бы обещая укутать своего владельца комфортом. Представитель Ингольштадта всем своим агрессивным видом говорит, что с ним не соскучишься и удовольствие от управления вам обеспечено. В любом случае в транспортном потоке ни один из них не затеряется, особенно если выкрашен в яркий цвет.

Новый Audi Q3 пока предлагается в России с двумя силовыми агрегатами. Оба двигателя бензиновые, с турбонаддувом, объемом 1,4 и 2 л, развивают соответственно 150 и 180 л.с. В первом случае привод исключительно передний, во втором – лишь полный. Коробка передач всегда роботизированная, с двумя сцеплениями. Цены на модель стартуют с 2 325 000 (1,4 л) и 2 638 000 (2 л) рублей.

«Скандинав» оснащается только 2-лит­ровыми силовыми агрегатами, но во множестве вариантов мощности. К тому же потребляют они разные типы топлива. Так, версии с турбодизелем развивают 150 и 190 л.с., а бензиновые варианты – 190 и 249 л.с. Практически все модификации полноприводные, за исключением 150-сильной, которая поставляется и с передними ведущими колесами тоже. Коробка передач одна – 8-диапазонная автоматическая. Цены на дизельные варианты стартуют с 2 368 000 рублей, на бензиновые – с 2 645 000.

Да-да, Volvo XC40 получается даже немного дороже «немца». В нашем тесте участвуют 150-сильный переднеприводный Audi Q3 и 190-сильный полноприводный бензиновый «швед». То есть силы изначально неравны. Но в пресс-парке Audi других модификаций пока нет. Заодно посмотрим, так ли важны полный привод и лишние лошадиные силы и стоят ли они доплаты в 320 000 рублей.

Мечта блондинки?

Шведские и немецкие дизайнеры по разному подошли к проектам интерьеров своих автомобилей. Салон Volvo подчеркнуто минималистичен. Можно даже назвать это дорогой скандинавской простотой. Материалы качественные, а такие детали, как прозрачный селектор «автомата» с подсветкой, должны понравиться женскому полу. Ну если не всем женщинам, то многим блондинкам уж наверняка.

Салон Audi создан из граней и углов, что вызывает боевое настроение. Деталей здесь больше, чем у соперника, а качество сборки выше. Вставки из алькантары на передней панели и дверных подлокотниках вызывают ощущение дороговизны. Контурная подсветка, которая опционно может быть многоцветной, ночью создает ощущение уюта.

Большой сенсорный экран шведского кроссовера обладает неплохой графикой, но меню у него слишком заморочено. Особенно неудобно пользоваться подогревом сидений, да и регулировка температуры «климата» заставляет отвлекаться от дороги. На этом фоне интерфейс «немца» – сама логичность, и графика качественнее, хотя и здесь приходится надолго отводить взгляд от дороги. При этом управление «климатом» в Audi нормальное – с помощью физических кнопок. Так что по эргономике немецкий автомобиль выходит в лидеры.

Геометрия посадки в Q3 тоже лучше – за счет большего диапазона регулировок кресел и руля. В Volvo хочется сильнее выдвинуть баранку на себя, но не выходит. Передние сиденья немецкого автомобиля лучше спрофилированы, чем у соперника, и надежнее держат в поворотах, но тесными совсем не кажутся. Не знаем как блондинкам, но нам здесь точно нравится. Имеем в виду Audi, хотя и в Volvo очень даже неплохо.

Размеры у моделей небольшие, тем не менее обе позволяют вполне сносно устроиться на втором ряду. Причем Audi использует для этого компоновочные хитрости. Так, человек ростом 180 см, сидя за отрегулированным под себя передним креслом, в шведском кроссовере довольствуется зазором перед коленями около 8 см, в то время как у «немца» на пару сантиметров меньше. Однако… Прямо напротив коленей в спинках передних сидений Audi сделаны выемки, увеличивающие пространство сразу на 4–5 см.

То же и над головой. В Volvo между макушкой и потолком остаются те же 8 см, а в «немце» – около 5. Но у Q3, в отличие от соперника, регулируется наклон спинок дивана, благодаря чему пространство увеличивается до уровня ХС40. Из других удобств отметим вентиляционные дефлекторы для задних пассажиров, расположенные между передними сиденьями, а также широкие откидные центральные подлокотники с подстаканниками. Все это есть у обоих.

По объему багажника впереди «немец». К тому же его отсек можно еще увеличить, поставив спинку дивана более вертикально. «Швед» компенсирует нехватку объема двойным полом. Трансформация салона лучше в Audi, спинка дивана которого состоит из трех частей и складывается в пропорции 2:1:2. Спинка заднего сиденья Volvo имеет две части (2:3) и лючок для лыж. При складывании спинок у обоих образуется ровный пол. В подполье и у того, и у другого находятся «докатки».

Инь и ян

Напомним, наш Volvo XC40 оснащен более мощным силовым агрегатом: 190 л.с. против 150 у Audi. Мотор «шведа» реагирует на подачу топлива подчеркнуто спокойно, хотя и без пауз. Набор скорости довольно интенсивный, но процесс происходит практически незаметно для водителя и пассажиров. На плавность работают незаметный «автомат» и спокойные реакции на нажатие педали тормоза.

Немецкий кроссовер совсем другой. Из-за меньшего объема двигателя здесь чувствуется турбопауза. Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями хоть в пробках и не дергает (типичная проблема данного типа трансмиссии), по плавности работы вольвовскому «автомату» уступает. Зато в «спортивном» режиме, о котором в Volvo даже и не думаешь (хотя он тоже есть), турбопауза чудесным образом исчезает, реакции на «газ» становятся почти резкими, и автомобиль превращается в маленького провокатора. Он ощущается даже более быстрым, чем соперник. И тормоза «хватают» резче.

Рулевое управление в Audi острее. Баранка «немца» совершает 2,5 оборота от упора до упора против 2,7 у «шведа». В сочетании с плотной подвеской это обеспечивает быстрые и точные реакции на управляющие действия без намека на запаздывание. Кроссовер юрко движется в транспортном потоке и кажется компактнее соперника. Вообще, за рулем Q3 возникает ощущение, что едешь в легковом автомобиле.

XC40 на фоне конкурента воспринимается почти как внедорожник – спокойный и вальяжный, выполняющий команды водителя без спешки. Шведский SUV отлично держит прямую и достаточно надежен в поворотах. Но, если поехать в самом деле быстро, появится некоторая рассогласованность в откликах, словно шасси не успевает за движениями рулевого колеса. Правда, быстро ехать на Volvo и не хочется.

То ли дело Audi, буквально заставляющий водителя быстрее проходить очередной крутой вираж. Автомобиль, в отличие от конкурента, практически не кренится и не упирается на входе в поворот, четко прописывая заданную траекторию. К тому же Q3 еще лучше, чем Volvo, держит скоростную прямую.

Подвеска «немца» жестковата на дорожной мелочи, но крупные неровности представитель Ингольштадта преодолевает собранно и упруго, не доставляя дискомфорта ни водителю, ни пассажирам. Впрочем, опционные 19-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной для столь компактного автомобиля мы считаем великоватыми – именно они передают на кузов мелкие неровности. Глядишь, с более скромным размером Q3 смог бы поспорить и с отличным с точки зрения плавности хода «шведом».

Volvo на 18-дюймовых колесах едет мягко, совершенно игнорируя небольшие ямки и кочки, хотя на резких неровностях подчас все же вздрагивает. Однако в целом ход шведского автомобиля очень комфортен. Ему бы еще шумоизоляцию получше, а то слишком назойлив гул от шин. В Audi резину тоже слышно, но ее шум не выделяется на фоне других источников звука и потому не напрягает.

На грунтовке оба соперника обеспечивают неплохую энергоемкость, хотя «немец» потряхивает седоков сильнее. И в плане геометрической проходимости Volvo с клиренсом 211 мм не оставляет сопернику шансов с его легковым 170-миллиметровым дорожным просветом. К тому же «швед» полноприводный – в отличие от переднеприводного конкурента. Но это вопрос модификации. Как мы уже отметили, полноприводный 180-сильный Q3 выходит дешевле XC40 (правда, дорожный просвет от этого не увеличивается). Что же касается типично городской езды, то за время теста различий между полным и передним приводом мы не обнаружили.

Так что ж в итоге? Volvo XC40 спокойный и комфортный, Audi Q3 заводной и… тоже вполне комфортабельный (особенно если не гнаться за размером колес). В немецком автомобиле лучше эргономика и геометрия посадки за рулем, а также просторнее багажник. Так что если подходить к вопросу чисто математически, то побеждает Audi Q3. Вот только назвать Volvo XC40 проигравшим у нас язык не поворачивается.

Какой из этих кроссоверов больше подойдет блондинкам? Понятия не имеем. Главное, что и Audi Q3, и Volvo XC40 очень даже нравятся нам! А блондинки, кстати, не так уж и страшны на фоне таксистов-гастарбайтеров из бывших союзных республик. Мы хоть и абсолютно толерантны ко всем гостям страны, но рядом с этими «товарищами» реально ездить страшно!

Технические характеристики Audi Q3 35 TFSI Габариты, мм 4484х1849х1616 Колесная база, мм 2680 Диаметр разворота, м 11,8 Дорожный просвет, мм 170 Объем багажника, л 530 Снаряженная масса, кг 1495 Тип двигателя L4, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 1392 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5000–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 250/1500–3500 Привод передний Трансмиссия 6-ступенчатая роботизированная Шины спереди/сзади 235/50 R19 Макс. скорость, км/ч 207 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,2 Расход топлива (средний), л/100 км 5,9 Объем бака, л 58

Технические характеристики Volvo XC40 2.0 T4 AWD Габариты, мм 4425х1863х1652 Колесная база, мм 2702 Диаметр разворота, м 11,4 Дорожный просвет, мм 211 Объем багажника, л 460 Снаряженная масса, кг 1646 Тип двигателя L4, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 1969 Макс. мощность, л.с./об/мин 190/4700 Макс. момент, Нм/об/мин 300/1400–4000 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 235/55 R18 Макс. скорость, км/ч 210 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,5 Расход топлива (средний), л/100 км 7,4 Объем бака, л 54

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.