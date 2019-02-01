В кроссовере второго поколения немало хорошо известного, и все же это совершенно другой автомобиль

Почему мы любим машины? Наверное, потому, что можем просто сесть за руль и ехать, а не ждать (иногда часами), когда пригласят, скажем, в самолет. Хотя и ожидание чартерного рейса в аэропорту Мюнхена оказалось нескучным: это – форпост Audi. Здесь можно увидеть новинки, пройти тренинги и купить сувениры. В одном из таких мест притяжения поклонников марки – в информационном центре my Audi Sphere – я с интересом изучил самого старшего «брата» Q3 – исполина Q8, который уже в этом году приедет в Россию. Не менее любопытным оказался стенд с небольшим дисплеем и двумя игрушечными автомобильчиками: когда начинаешь их двигать по полю перед экраном, видишь описание систем, использующихся в Audi. Так, не садясь в салон, можно быстро понять, как работают современные электронные ассистенты, которых становится все больше в моделях всех классов.

«Цифра» побеждает?

Но перед тем как оценить электронику нового Q3, я, прилетев на место теста, немного походил вокруг эффектного яркого кроссовера. Пожалуй, экстерьер машины стал еще более интересным и сбалансированным. Благодаря удачному сочетанию всего того, чем дышит современный автодизайн, в облике этого «немца» появился характер. Спереди его, несомненно, выдает новая угловатая решетка радиатора с тонкими вертикальными ламелями, сбоку – линия, связавшая выпуклые передние крылья и выразительные, но не чрезмерно раскачанные «плечи». Сзади Q3 подкупает множеством удачных подштамповок, оживляющих вид пятой двери и зрительно расширяющих SUV. Отдельная история – бамперы, вид которых зависит от комплектации, линии отделки и бог знает чего еще. При этом даже на лимитированной версии Edition one с линией оснащения S-line по традиции выхлопные трубы скрыты бампером.

А что с размерами? Зрительно машина воспринимается примерно такой же, как была, но цифры говорят иное. Длина выросла почти на десяток сантиметров, и, что более важно, на 8 см – база. Задние сиденья в любой комплектации теперь можно двигать вперед-назад на 15 см, а наклон спинки меняется по семи положениям: больше гибкости, больше простора.

Предварительный портрет нового Q3 закончу фарами и задними фонарями: они уже стандартно только светодиодные, с однотипной графикой и «бегущими» поворотниками. А при желании можно заказать еще и с матричной адаптивной головной оптикой, как на «старших» моделях бренда.

Теперь пора заглянуть внутрь и понять, что изменилось там. Открыв дверь, вижу два больших дисплея, вокруг которых построена вся передняя панель. Аналоговых приборов в Audi уже не будет – Рубикон перейден! Правда, в настройках можно выбрать «нарисованные» приборы трех типов, в том числе и вариант, где электронные шкалы трудно отличить от аналоговых.

Но электронные приборы – лишь видимая часть айсберга, который привязывает владельцев машины к цифровому миру с помощью сервисов Audi connect. К примеру, продвинутое голосовое управление при общении с хозяином почтительно замолкает, если его перебиваешь.

С остальной электроникой познакомлюсь позже, а пока осмотрюсь вокруг. Интерьер перекликается с оптимистичным экстерьером – здесь доминируют яркие цвета и качественные материалы. В моем тестовом автомобиле стоят спортивные электрорегулируемые сиденья, которые входят в комплектацию Design selection. Приятные мелочи – алькантара в цвет кузова на передней панели и дверях и подсвечиваемая надпись quattro над бардачком.

Последнее десятилетие?

Для первого знакомства выбираю версию с новым топовым 2-литровым 230-сильным бензиновым мотором, 7-ступенчатым «роботом» S-tronic, полным приводом и 20-дюймовыми колесами. Кстати, говорить о двигателях определенно пока можно только в отношении европейского рынка, куда модель уже вышла. На старте европейские клиенты будут выбирать из трех бензиновых двигателей и двух дизелей. Обновление агрегатов во многом связано с ужесточением экологических норм – в бензиновых модификациях в «выхлопе» уже стоит сажевый фильтр, работающий примерно так же, как на дизеле.

А чемпионом по новым технологиям, видимо, станет новый 1,5-литровый 150-сильный бензиновый мотор с очень легким алюминиевым блоком и системой отключения цилиндров. При небольшой нагрузке цилиндры отключаются полностью – в них не работают впускные и выпускные клапаны и не подается искра.

Но если отключение цилиндров становится уже делом привычным, то гибридный впрыск, используемый на 2-литровых бензиновых агрегатах, относительно свежее решение. В дополнение к прямому впрыску здесь для уменьшения вредных выбросов работает многоточечный – с подачей топлива во впускные каналы. Кстати, оценив динамику роста парниковых газов, европейцы недавно заявили, что машинам с ДВС в Европе осталось жить всего 10 лет, а дальше традиционные двигатели смогут быть только приложением к другим моторам, преимущественно электрическим. Поживем – увидим! В России же, где Audi Q3 ожидается в начале 2019 года, а экологический пресс пока не столь суров, новый кроссовер, скорее всего, будет предлагаться с двумя старыми 2-литровыми агрегатами – бензиновым и дизельным.

Привыкнув к кокпиту с двумя «телевизорами», выбираю настройку dynamic, до предела оживляющую и без того задорный кроссовер, ведь топовый бензиновый мотор обошел дизель такого же объема по тяге и готов разгонять Q3 45 TFSI до «сотни» за 6,3 с! Жаль, что знаки на итальянских автобанах не позволяют в полной мере оценить возможности автомобиля, да и загружены они плотно. Впрочем, вскоре дорога ушла в горы, где о новинке удалось узнать многое. На этом этапе мне приходилось буквально раздваиваться – узкая трасса с бесконечными шпильками, автотуристами, велосипедистами и полчищами мотоциклистов требовала неотрывного внимания. А глаза невольно скользили по зефирно-розовым Доломитам, отвлекаясь от дороги и машины. Тем не менее времени на осмотр некоторых достопримечательностей все-таки хватило – горные озера и красивейшие перевалы в долинах Валь ди Фасса и Валь Гардена незабываемы.

На серпантинах Q3 показал себя с лучшей стороны. На «тещиных языках» пригодился весь арсенал продвинутых систем, от адаптивного руля, полного привода и «робота» до опциональной адаптивной подвески. На таких дорогах я предпочитаю переключаться подрулевыми «лепестками», чтобы перед очередным виражем было легче оттормаживаться и на выходе «выстреливать» вперед. Автомобиль ведет себя очень собранно и без сюрпризов, если только пилот не ошибется сам.

На втором этапе я взял Q3 c дизелем и 6-ступенчатой механикой. Приятно позабавила система «Старт-стоп», она понимает, что при ошибке водителя двигатель глохнет случайно, и запускает его. Трогательная забота.

Краткие итоги

Новый Audi Q3 откровенно порадовал. В нем есть все, чего ждешь от компактного городского (при клиренсе 14 см) кроссовера: свежий, сбалансированный облик, разумные сочетания агрегатов и (последнее по счету, но не по важности) большой полезный объем. Тем, кто «любит погорячее», со временем предложат версию RS, а вот гибридов не предвидится.

Кажется, ничего не забыл. Ах да, я же обещал поведать, что можно загрузить в этот небольшой автомобиль. На заднее сиденье становятся два детских кресла, в то время как в багажник одновременно вмещаются еще и две полноразмерные коляски для малышей! Родителям двойняшек есть о чем задуматься.

Технические характеристики AUDI Q3 45 TFSI Габариты, мм 4485х1856х1585 Колесная база, мм 2680 Дорожный просвет, мм 140 Объем багажника, л 530/1525 Тип двигателя L4 бензиновый турбированный Рабочий объем, см³ 1984 Макс. мощность, л.с./об/мин 230/5000–6700 Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 350/1500–4400 Привод полный Трансмиссия 7-ступенчатый «робот» Макс. скорость, км/ч 233 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,3 Расход топлива (средний), л/100 км нет данных Объем бака, л нет данных