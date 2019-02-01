В кроссовере второго поколения немало хорошо известного, и все же это совершенно другой автомобиль
Почему мы любим машины? Наверное, потому, что можем просто сесть за руль и ехать, а не ждать (иногда часами), когда пригласят, скажем, в самолет. Хотя и ожидание чартерного рейса в аэропорту Мюнхена оказалось нескучным: это – форпост Audi. Здесь можно увидеть новинки, пройти тренинги и купить сувениры. В одном из таких мест притяжения поклонников марки – в информационном центре my Audi Sphere – я с интересом изучил самого старшего «брата» Q3 – исполина Q8, который уже в этом году приедет в Россию. Не менее любопытным оказался стенд с небольшим дисплеем и двумя игрушечными автомобильчиками: когда начинаешь их двигать по полю перед экраном, видишь описание систем, использующихся в Audi. Так, не садясь в салон, можно быстро понять, как работают современные электронные ассистенты, которых становится все больше в моделях всех классов.
Но перед тем как оценить электронику нового Q3, я, прилетев на место теста, немного походил вокруг эффектного яркого кроссовера. Пожалуй, экстерьер машины стал еще более интересным и сбалансированным. Благодаря удачному сочетанию всего того, чем дышит современный автодизайн, в облике этого «немца» появился характер. Спереди его, несомненно, выдает новая угловатая решетка радиатора с тонкими вертикальными ламелями, сбоку – линия, связавшая выпуклые передние крылья и выразительные, но не чрезмерно раскачанные «плечи». Сзади Q3 подкупает множеством удачных подштамповок, оживляющих вид пятой двери и зрительно расширяющих SUV. Отдельная история – бамперы, вид которых зависит от комплектации, линии отделки и бог знает чего еще. При этом даже на лимитированной версии Edition one с линией оснащения S-line по традиции выхлопные трубы скрыты бампером.
А что с размерами? Зрительно машина воспринимается примерно такой же, как была, но цифры говорят иное. Длина выросла почти на десяток сантиметров, и, что более важно, на 8 см – база. Задние сиденья в любой комплектации теперь можно двигать вперед-назад на 15 см, а наклон спинки меняется по семи положениям: больше гибкости, больше простора.
Предварительный портрет нового Q3 закончу фарами и задними фонарями: они уже стандартно только светодиодные, с однотипной графикой и «бегущими» поворотниками. А при желании можно заказать еще и с матричной адаптивной головной оптикой, как на «старших» моделях бренда.
Теперь пора заглянуть внутрь и понять, что изменилось там. Открыв дверь, вижу два больших дисплея, вокруг которых построена вся передняя панель. Аналоговых приборов в Audi уже не будет – Рубикон перейден! Правда, в настройках можно выбрать «нарисованные» приборы трех типов, в том числе и вариант, где электронные шкалы трудно отличить от аналоговых.
Но электронные приборы – лишь видимая часть айсберга, который привязывает владельцев машины к цифровому миру с помощью сервисов Audi connect. К примеру, продвинутое голосовое управление при общении с хозяином почтительно замолкает, если его перебиваешь.
С остальной электроникой познакомлюсь позже, а пока осмотрюсь вокруг. Интерьер перекликается с оптимистичным экстерьером – здесь доминируют яркие цвета и качественные материалы. В моем тестовом автомобиле стоят спортивные электрорегулируемые сиденья, которые входят в комплектацию Design selection. Приятные мелочи – алькантара в цвет кузова на передней панели и дверях и подсвечиваемая надпись quattro над бардачком.
Для первого знакомства выбираю версию с новым топовым 2-литровым 230-сильным бензиновым мотором, 7-ступенчатым «роботом» S-tronic, полным приводом и 20-дюймовыми колесами. Кстати, говорить о двигателях определенно пока можно только в отношении европейского рынка, куда модель уже вышла. На старте европейские клиенты будут выбирать из трех бензиновых двигателей и двух дизелей. Обновление агрегатов во многом связано с ужесточением экологических норм – в бензиновых модификациях в «выхлопе» уже стоит сажевый фильтр, работающий примерно так же, как на дизеле.
А чемпионом по новым технологиям, видимо, станет новый 1,5-литровый 150-сильный бензиновый мотор с очень легким алюминиевым блоком и системой отключения цилиндров. При небольшой нагрузке цилиндры отключаются полностью – в них не работают впускные и выпускные клапаны и не подается искра.
Но если отключение цилиндров становится уже делом привычным, то гибридный впрыск, используемый на 2-литровых бензиновых агрегатах, относительно свежее решение. В дополнение к прямому впрыску здесь для уменьшения вредных выбросов работает многоточечный – с подачей топлива во впускные каналы. Кстати, оценив динамику роста парниковых газов, европейцы недавно заявили, что машинам с ДВС в Европе осталось жить всего 10 лет, а дальше традиционные двигатели смогут быть только приложением к другим моторам, преимущественно электрическим. Поживем – увидим! В России же, где Audi Q3 ожидается в начале 2019 года, а экологический пресс пока не столь суров, новый кроссовер, скорее всего, будет предлагаться с двумя старыми 2-литровыми агрегатами – бензиновым и дизельным.
Привыкнув к кокпиту с двумя «телевизорами», выбираю настройку dynamic, до предела оживляющую и без того задорный кроссовер, ведь топовый бензиновый мотор обошел дизель такого же объема по тяге и готов разгонять Q3 45 TFSI до «сотни» за 6,3 с! Жаль, что знаки на итальянских автобанах не позволяют в полной мере оценить возможности автомобиля, да и загружены они плотно. Впрочем, вскоре дорога ушла в горы, где о новинке удалось узнать многое. На этом этапе мне приходилось буквально раздваиваться – узкая трасса с бесконечными шпильками, автотуристами, велосипедистами и полчищами мотоциклистов требовала неотрывного внимания. А глаза невольно скользили по зефирно-розовым Доломитам, отвлекаясь от дороги и машины. Тем не менее времени на осмотр некоторых достопримечательностей все-таки хватило – горные озера и красивейшие перевалы в долинах Валь ди Фасса и Валь Гардена незабываемы.
На серпантинах Q3 показал себя с лучшей стороны. На «тещиных языках» пригодился весь арсенал продвинутых систем, от адаптивного руля, полного привода и «робота» до опциональной адаптивной подвески. На таких дорогах я предпочитаю переключаться подрулевыми «лепестками», чтобы перед очередным виражем было легче оттормаживаться и на выходе «выстреливать» вперед. Автомобиль ведет себя очень собранно и без сюрпризов, если только пилот не ошибется сам.
На втором этапе я взял Q3 c дизелем и 6-ступенчатой механикой. Приятно позабавила система «Старт-стоп», она понимает, что при ошибке водителя двигатель глохнет случайно, и запускает его. Трогательная забота.
Новый Audi Q3 откровенно порадовал. В нем есть все, чего ждешь от компактного городского (при клиренсе 14 см) кроссовера: свежий, сбалансированный облик, разумные сочетания агрегатов и (последнее по счету, но не по важности) большой полезный объем. Тем, кто «любит погорячее», со временем предложат версию RS, а вот гибридов не предвидится.
Кажется, ничего не забыл. Ах да, я же обещал поведать, что можно загрузить в этот небольшой автомобиль. На заднее сиденье становятся два детских кресла, в то время как в багажник одновременно вмещаются еще и две полноразмерные коляски для малышей! Родителям двойняшек есть о чем задуматься.
|
Технические характеристики AUDI Q3 45 TFSI
|
Габариты, мм
|
4485х1856х1585
|
Колесная база, мм
|
2680
|
Дорожный просвет, мм
|
140
|
Объем багажника, л
|
530/1525
|
Тип двигателя
|
L4 бензиновый турбированный
|
Рабочий объем, см³
|
1984
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
230/5000–6700
|
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин
|
350/1500–4400
|
Привод
|
полный
|
Трансмиссия
|
7-ступенчатый «робот»
|
Макс. скорость, км/ч
|
233
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
6,3
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
нет данных
|
Объем бака, л
|
нет данных
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