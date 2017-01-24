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Audi Q3 2015 вид спередиAudi Q3 2015 вид сбокуAudi Q3 2015 вид сзади
Audi Q3 2015 салон
Тонкие передние стойки и крупные внешние зеркала способствуют хорошему обзору
Audi Q3 2015 рульAudi Q3 2015 дисплейAudi Q3 2015 АКПП
Audi Q3 2015 передние кресла
Удобные кресла имеют мощную боковую поддержку, удлинители подушек и множество регулировок
Audi Q3 2015 багажное отделение
Штатная сетка в багажнике надежно зафиксирует сумки из супермаркета
Audi Q3 2015 «докатка»
В подполье отсека находятся «докатка» и инструменты

«Горячая» версия самого компактного кроссовера Audi вызвала у нашей тест-пилотессы чувство защищенности, приобщила к ценностям немецкой марки и разнообразила ее жизнь. По мнению Евы Моторной, Q3 – классический дамский угодник

Создавая Audi Q3 на платформе массовых кроссоверов Volkswagen Tiguan и Skoda Yeti, разработчики из Ингольштадта применили решения из своего люксового набора. В результате «немец» демонстрирует атрибутику автомобиля высокого класса, имеет на борту самую передовую электронику, а его ездовые таланты оформлены в соответствии с нормами, принятыми в премиум-сегменте.

Мы намеренно привезли нашему тест-пилоту в юбке «заряженный» вариант кроссовера, чтобы Ева Моторная целиком прониклась премиальным духом. Полноприводный кроссовер прибыл на встречу в ярко-синем наряде, с шикарно отделанным салоном, 7-ступенчатым секвентальным «роботом» S-tronic и 2-литровым 220-сильным бензиновым мотором, а ее электронные «помощники» были готовы удовлетворить прихоти даже самых требовательных дам.

Поехали кататься!

Ева Моторная сразу разглядела в Q3 имиджевую силу: «Такие машины – отличнейшее средство борьбы с рутиной. Когда я увидела эту ультрамариновую бестию, мне сразу захотелось отправиться на ней в какой-нибудь ночной клуб. Так, чтобы весело провести время, а потом развозить подружек по домам по ночной Москве. И именно так я и поступила. Позвонила подругам, которых давно не видела, и мы вышли, а точнее, выехали в свет».

Интересуюсь, чувствует ли Ева в Q3 магию премиума. Оказывается, уже сам «размерчик» (соответствующий гольф-классу) работает на люксовую концепцию. «Вовсе не обязательно демонстрировать свой статус бриллиантами размером со сливу. Главное, что в Q3 есть стиль, она компактная, но вместительная (подружки на заднем ряду не жаловались), и ты ощущаешь, что о тебе заботятся, – рассказывает Моторная.  – Например, двери здесь можно разблокировать, не доставая ключ из сумочки, на грузовой дверце есть кнопка открывания/закрывания. Ну а в салоне обнаруживаешь типичную для Audi атмосферу обволакивающего комфорта. Меня особенно впечатлили кресла с отделкой из кожи и замши, с удлинителями подушек и массой регулировок, солидные металлизированные вставки  и мультимедийная система со множеством электронных «фишек». Тут тебе и навигация, и автопарковщик, и громкая связь, и классная музыка Bose».

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А еще, замечает Моторная, очень важны нюансы. «Так, в отличие от многих других моделей салонный фильтр тут работает «на все сто» – вентиляция полностью блокирует выхлоп с улицы. Шумоизоляция – отличная, машина не пропускает в салон никакие звуковые раздражители. Или возьмем багажную дверь, она во всю ширину кузова, поэтому грузить громоздкие вещи в багажник очень удобно. Скажете – мелочи? Но именно такими черточками Q3 и отличается от продуктов массового сегмента», – поясняет наша тест-пилотесса.

Элитарный спорт

Для человека, севшего за руль 220-сильной Audi Q3 впервые, может стать сюрпризом ее спокойный характер. Хотя характеристики не могут не впечатлять. К примеру, на разгон до «сотни» отмерено 6,4 с. Но педаль «газа» чуть задемпфирована, система стабилизации излишне опекает водителя, а рулевое управление не слишком острое.

Такие настройки учитывают запросы целевой аудитории, которая ждет от самого компактного кроссовера Audi прежде всего максимального комфорта. Для Евы Моторной такое положение вещей – благо: «Редко можно встретить машину, где спортивность, шик и комфорт были бы поданы в такой взвешенной пропорции. Жму на «газ», и кроссовер мощно устремляется вперед под приятный аккомпанемент мотора. Ни тебе резких рывков, ни тряски, ни нервозных реакций на поворот руля. Перестраиваться в потоке или вписываться в поворот – одно удовольствие. Чувствуешь, что мощный автомобиль находится под твоим полным контролем». При этом если понадобится, то «трешку» можно и взбодрить. Для этого нужно задать «спортивный» режим коробке и системе ADS (меняет производительность электроусилителя руля и отклик педали акселератора).

Спрашиваю Моторную, что она может сказать о полном приводе, ведь наверняка уже выезжала на Q3 за город. Ева подтверждает, что действительно сгоняла на дачу к друзьям в Подмосковье и полна впечатлений. «Практически через пару дней общения с Q3 в Москве похолодало, выпал снег, дороги обледенели, – рассказывает Ева. – Оказалось, кроссовер прекрасно справляется со сложными условиями. Доехала до дачи без всяких проблем. Машина уверенно стоит даже на скользком асфальте. Вот только расход топлива в таких условиях вырос на пару литров, хотя до снегопадов редко превышал 10 л/100 км. А еще за городом мне несколько не хватало дорожного просвета: все-таки снега выпало немало, и он быстро превратился в ледышки, пришлось осторожничать.

Подводя итог тесту, Моторная делает вывод: «На мой взгляд, хоть эта машина и имеет «умный» полный привод, она все-таки стопроцентная горожанка. Впрочем, готовая ко всем вызовам мегаполиса». Пожалуй, с этим трудно не согласиться.  

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