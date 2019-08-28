Лучше этого SUV может быть… только такой же, но с пневмоподвеской, массажной системой и дополнительными электронными помощниками – к такому выводу мы пришли после нескольких дней в компании ингольштадтского премиального кроссовера

Среднеразмерный кроссовер Audi Q5 второго поколения привозят в Россию из жаркой Мексики, однако ингольштадтский SUV сумеет противостоять российским морозам и будет органичен как на бездорожье, так и на парковке бутиков. Мужчинам импонируют в этом автомобиле не самые маленькие габариты, немецкий порядок, динамика и технологичность. Для дам важнее, что они могут дать волю капризам – подобрать под себя отделку, заказать комфортные опции из обширнейшего меню, притом что за седоками присматривают бдительные электронные «защитники». Агрегатная связка, правда, на нашем рынке на сегодня безальтернативна: бензиновый 2-литровый турбомотор мощностью 249 л.с. работает в связке с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и системой подключаемого полного привода, но именно такой вариант для женщин оптимален.

Деловой этикет

При достаточно консервативной внешности Q5 знает, чем привлечь модниц. Чего стоят одни лишь приметы силы в виде щита радиаторной решетки, крупных (до 20 дюймов) колес и зеркал! К тому же машина узнает тебя, когда ты приближаешься к ней с ключом в сумочке, подсвечивает все дверные ручки. Потянул за любую – замки разблокировались. Не менее важно то, что вы не испачкаете длинную юбку, если будете пробираться в салон в ненастье – пороги здесь прикрыты дверьми.

Большой диапазон электрорегулировок кресла и руля позволит устроиться, как в коконе, и длинноногим моделям, и миниатюрным «кнопкам». Качество отделки, можно сказать, эталонное. Белые кресла тестового «немца» впечатлили больше всего функцией массажа. А как вам кнопка включения подогрева и охлаждения подстаканников? Я лично голосую за такие приятные излишества! Мультимедиа управляется с помощью тачпада и «шайбы» на центральном тоннеле. Алгоритм, честно говоря, требует привыкания, зато центральный дисплей, вынесенный на переднюю панель, не засаливается отпечатками пальцев.

На заднем ряду не станет тесно даже высоким пассажирам. А если вы не поскупитесь на опцию продольной регулировки дивана, то пространство салона и багажника можно будет варьировать. Еще и спинки сидений здесь регулируются по наклону, жаль только, что не на очень большой угол. В жару и солнце обитатели «галерки» оценят солнцезащитные шторки и индивидуальный блок климат-контроля. Ну и, конечно, мамочки отдадут должное широким дверным проемам и тому, как удобно устанавливать на задний ряд детское кресло.

Инженеры умеют ухаживать

Для Audi Q5 можно заказать один из четырех вариантов подвески: базовую пружинную, адаптивную (с электронно-управляемыми амортизаторами), пневматическую (варьирующую жесткость и дорожный просвет) и спортивную (заниженную, с более плотными настройками). Тестовый кроссовер был оснащен «пневматикой», которая, на мой взгляд, подходит женщинам больше всего. Мало того что характеристики демпфирующих элементов меняются нажатием кнопки на консоли, так ведь кроссовер умеет еще и приседать, когда нужно загрузить багажник. Нажмете клавишу на левой внутренней стенке отсека, и «корма» опустится на 55 мм. И наоборот, вы можете приподнять кузов на 25 или 45 мм, выбирая внедорожные режимы Аllroad и Lift/Offroad. Наконец, в версию с «пневмой» удобнее садиться невысоким женщинам, ведь клиренс по умолчанию здесь 186 мм против 208 мм у версий с пружинной подвеской.

К достоинствам багажника на 550 л отнесу алюминиевые сдвижные «загоны» для пакетов из супермаркета. За доплату предлагается сервопривод пятой двери. А если вы выбрали версию с продольной регулировкой дивана, то сможете выжать из отсека все 610 л. Неплохо и то, что в подполье имеется «докатка». Правда, при проколе ее придется надуть с помощью компрессора. Это не очень удобно, но лучше, нежели возиться с ремкомплектом.

Мягкий спорт

В движении этот «немец» влюбляет в себя комфортными настройками подвески – даже в режиме Auto машина почти не реагирует на дорожные изъяны. В Comfort же Q5 буквально парит над дорожным полотном, перескакивая через «лежачих полицейских», будто это какие-то веточки. Само собой, имеется алгоритм Dynamic для активной езды, когда шасси «зажимается», и настройки для бездорожья (лифт подвески и адаптация бортовой электроники). Отлично и то, что руль крутишь без усилия вне зависимости от выбранного режима. При этом баранка явно становится острее с набором скорости.

Возможностей турбомотора лично для меня даже с избытком. «Робот» с двумя сцеплениями работает настолько деликатно, что кажется, будто это вариатор. Однако стоит нажать на «газ» порезче – и коробка вмиг скинет пару передач, а Q5 проявит спринтерский характер. Уехать от потока, совершить молниеносный обгон – его стихия.

Но спортивные настройки, честно говоря, пробовала только из любопытства: Q5 впечатляет динамикой даже в базовом режиме. Многодисковая муфта оперативно подключает заднюю ось при малейшей пробуксовке – то, что нужно для езды на дачу в межсезонье. А как деликатен адаптивный «круиз»! Его легко и быстро активировать, контроль дистанции и скорости осуществляется четко и плавно. Ценовая же вилка на этого красавца и умника составляет от 3 270 000 до 3 861 661 руб­лей, и, как вы поняли, я рекомендую щедро оснащенный вариант – обязательно с пневмоподвеской и электронными «поводырями».