Автомобильный портал Motorpage
Audi Q5: комфортная экспресс-доставка от бездорожья к бутику
Логотип Audi

О Audi Q5

По-русски

Ауди Ку5

Тест-драйвов
9 (все тесты)
Двигателей
1 (открыть)
Комлектаций
3 (открыть)
Последнее поколение
II (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Цены
от 2 980 000
до 3 115 000
Audi Q5 2017 вид спередиAudi Q5 2017 вид сбокуAudi Q5 2017 вид сзадиAudi Q5 2017 салонAudi Q5 2017 приборная панель
Audi Q5 2017 дисплей
На центральный дисплей выводятся динамические траекторные подсказки
Audi Q5 2017 АКПП
Audi Q5 2017 кресло водителя
Массажер водительского кресла включается клавишей в торце подушки
Audi Q5 2017 задний диван
Audi Q5 2017 багажное отделение
Фирменные заборчики-ограничители сдвигаются продольно

Лучше этого SUV может быть… только такой же, но с пневмоподвеской, массажной системой и дополнительными электронными помощниками – к такому выводу мы пришли после нескольких дней в компании ингольштадтского премиального кроссовера

Среднеразмерный кроссовер Audi Q5 второго поколения привозят в Россию из жаркой Мексики, однако ингольштадтский SUV сумеет противостоять российским морозам и будет органичен как на бездорожье, так и на парковке бутиков. Мужчинам импонируют в этом автомобиле не самые маленькие габариты, немецкий порядок, динамика и технологичность. Для дам важнее, что они могут дать волю капризам – подобрать под себя отделку, заказать комфортные опции из обширнейшего меню, притом что за седоками присматривают бдительные электронные «защитники». Агрегатная связка, правда, на нашем рынке на сегодня безальтернативна: бензиновый 2-литровый турбомотор мощностью 249 л.с. работает в связке с 7-ступенчатым преселективным «роботом» и системой подключаемого полного привода, но именно такой вариант для женщин оптимален.

Деловой этикет

При достаточно консервативной внешности Q5 знает, чем привлечь модниц. Чего стоят одни лишь приметы силы в виде щита радиаторной решетки, крупных (до 20 дюймов) колес и зеркал! К тому же машина узнает тебя, когда ты приближаешься к ней с ключом в сумочке, подсвечивает все дверные ручки. Потянул за любую – замки разблокировались. Не менее важно то, что вы не испачкаете длинную юбку, если будете пробираться в салон в ненастье – пороги здесь прикрыты дверьми.

Большой диапазон электрорегулировок кресла и руля позволит устроиться, как в коконе, и длинноногим моделям, и миниатюрным «кнопкам». Качество отделки, можно сказать, эталонное. Белые кресла тестового «немца» впечатлили больше всего функцией массажа. А как вам кнопка включения подогрева и охлаждения подстаканников? Я лично голосую за такие приятные излишества! Мультимедиа управляется с помощью тачпада и «шайбы» на центральном тоннеле. Алгоритм, честно говоря, требует привыкания, зато центральный дисплей, вынесенный на переднюю панель, не засаливается отпечатками пальцев.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Porsche Cayenne Diesel
(универсал)

Porsche Cayenne Diesel (универсал)
Поколение
II
Тест-драйвов
0

Nissan Patrol
(универсал 5-дв.)

Nissan Patrol (универсал 5-дв.)
Поколение
Y62 рест.
Тест-драйвов
6

Chevrolet Tahoe
(универсал 5-дв.)

Chevrolet Tahoe (универсал 5-дв.)
Поколение
IV рестайлинг
Тест-драйвов
9

На заднем ряду не станет тесно даже высоким пассажирам. А если вы не поскупитесь на опцию продольной регулировки дивана, то пространство салона и багажника можно будет варьировать. Еще и спинки сидений здесь регулируются по наклону, жаль только, что не на очень большой угол. В жару и солнце обитатели «галерки» оценят солнцезащитные шторки и индивидуальный блок климат-контроля. Ну и, конечно, мамочки отдадут должное широким дверным проемам и тому, как удобно устанавливать на задний ряд детское кресло.

Инженеры умеют ухаживать

Для Audi Q5 можно заказать один из четырех вариантов подвески: базовую пружинную, адаптивную (с электронно-управляемыми амортизаторами), пневматическую (варьирующую жесткость и дорожный просвет) и спортивную (заниженную, с более плотными настройками). Тестовый кроссовер был оснащен «пневматикой», которая, на мой взгляд, подходит женщинам больше всего. Мало того что характеристики демпфирующих элементов меняются нажатием кнопки на консоли, так ведь кроссовер умеет еще и приседать, когда нужно загрузить багажник. Нажмете клавишу на левой внутренней стенке отсека, и «корма» опустится на 55 мм. И наоборот, вы можете приподнять кузов на 25 или 45 мм, выбирая внедорожные режимы Аllroad и Lift/Offroad. Наконец, в версию с «пневмой» удобнее садиться невысоким женщинам, ведь клиренс по умолчанию здесь 186 мм против 208 мм у версий с пружинной подвеской.

К достоинствам багажника на 550 л отнесу алюминиевые сдвижные «загоны» для пакетов из супермаркета. За доплату предлагается сервопривод пятой двери. А если вы выбрали версию с продольной регулировкой дивана, то сможете выжать из отсека все 610 л. Неплохо и то, что в подполье имеется «докатка». Правда, при проколе ее придется надуть с помощью компрессора. Это не очень удобно, но лучше, нежели возиться с ремкомплектом.

Мягкий спорт

В движении этот «немец» влюбляет в себя комфортными настройками подвески – даже в режиме Auto машина почти не реагирует на дорожные изъяны. В Comfort же Q5 буквально парит над дорожным полотном, перескакивая через «лежачих полицейских», будто это какие-то веточки. Само собой, имеется алгоритм Dynamic для активной езды, когда шасси «зажимается», и настройки для бездорожья (лифт подвески и адаптация бортовой электроники). Отлично и то, что руль крутишь без усилия вне зависимости от выбранного режима. При этом баранка явно становится острее с набором скорости.

Возможностей турбомотора лично для меня даже с избытком. «Робот» с двумя сцеплениями работает настолько деликатно, что кажется, будто это вариатор. Однако стоит нажать на «газ» порезче – и коробка вмиг скинет пару передач, а Q5 проявит спринтерский характер. Уехать от потока, совершить молниеносный обгон – его стихия.

Но спортивные настройки, честно говоря, пробовала только из любопытства: Q5 впечатляет динамикой даже в базовом режиме. Многодисковая муфта оперативно подключает заднюю ось при малейшей пробуксовке – то, что нужно для езды на дачу в межсезонье. А как деликатен адаптивный «круиз»! Его легко и быстро активировать, контроль дистанции и скорости осуществляется четко и плавно. Ценовая же вилка на этого красавца и умника составляет от 3 270 000 до 3 861 661 руб­лей, и, как вы поняли, я рекомендую щедро оснащенный вариант – обязательно с пневмоподвеской и электронными «поводырями». 

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Audi Q5:

Audi Q5 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Audi Q5
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"
Audi Q5 - audi q5 2017 второго поколения делает ставку на комфорт
Тест драйв
21 февраля 2018

Audi Q5
"Audi Q5 второго поколения делает ставку на комфорт"
Все тест-драйвы Audi Q5

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Audi Q5:

Porsche Cayenne Diesel
(универсал)

Porsche Cayenne Diesel (универсал)
Тест-драйвов
0
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
II
Цены
от 3 184 000
до 3 184 000

Nissan Patrol
(универсал 5-дв.)

Nissan Patrol (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
6
Двигателей
1
Комлектаций
3
Поколение
Y62 рест.
Цены
от 3 223 500
до 3 543 750

Chevrolet Tahoe
(универсал 5-дв.)

Chevrolet Tahoe (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
9
Двигателей
1
Комлектаций
3
Поколение
IV рестайлинг
Цены
от 2 990 000
до 4 185 000

Infiniti QX56
(универсал)

Infiniti QX56 (универсал)
Тест-драйвов
5
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
III
Цены
от 3 795 000
до 3 795 000
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 5 0 1