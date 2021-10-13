Выход на рынок обоих кроссоверов идет в непростых условиях: продолжающаяся пандемия, чип-кризис производства и, как следствие, дилерский дефицит. Чем ответят на рыночные конвульсии наши сегодняшние конкуренты?

Признаться, мы не припомним, чтобы Audi или Range Rover в России когда-либо разлетались словно пирожки. Это всегда было дорого, а сейчас дорого особенно. На тесте Audi Q5 Sport 45 TFSI quattro S tronic за 5 840 000 рублей и Range Rover Velar Edition R-Dynamic SE P250 по цене чуть больше 7 млн. Оба с 2-литровыми 249-сильными бензиновыми четверками под капотом. Рестайлинг Q5 второго поколения случился летом 2020-го. Примерно в то же время до статуса модели 2021 модельного года обновился и Velar.

По традиции внешние обновления Audi особенно заметны, если сравнить две машины до и после. Тем не менее новинку выделяют свежие формы 8-угольного «гриля» и трапеций воздухозаборников. Появилась новая не только передняя, но и задняя оптика. Последняя теперь и вовсе – интеллектуал. Если приблизиться к стоящему автомобилю, органические светодиоды OLED, словно приветствуя, усиливают интенсивность света. Кроме того, можно самому выбрать рисунок подсветки фонарей. Но все равно кроссовер выглядит спокойно, можно сказать, взвешенно, солидно.

Иную реакцию вызывает Velar. Его изысканная внешняя отполированность сродни глянцу ископаемых валунов бухт Корнуолла – это заслуга дизайнеров, еще при выводе модели на рынок сделавших задел на будущее. В свое время не верилось, что этот «британец» из концептов переедет на прилавки. Так что неудивительно, что внешних примет, отличающих машины 2021 модельного года, не много, если не сказать, что нет совсем. Цвет кузова Lantau Bronze с контрастной черной крышей и черными же 20-дюймовыми дисками, кажется, предлагался и раньше. Хотя новой встречи с Velar ждешь с неким придыханием, есть в нем какой-то магнетизм.

В интерьере- хайтек!

От Audi Q5 можно было бы ожидать интерьера Q8 или A6. Но нет, салон свой. Отменная посадка никуда не делась, все удобно, есть куда деть руки и ноги, в воздухе ничего не болтается. В распоряжении особенно утомившихся – массаж (опция). Перед водителем – цифровая приборка (тоже опция). Можно выбирать из двух графических тем панели, но ни на одной из них нет привычной шкалы уровня топлива в баке, только цифра – сколько километров еще можно проехать. Хотя искомую шкалу, если приспичит, легко извлечь из бортового компьютера.

По центру переднюю панель венчает 10,1-дюймовый тачскрин с новой мультимедийной системой MMI. Шайбы управления ею, к которой многие долго привыкали, больше нет. Она уступила место нише, хранить в которой можно… в принципе что угодно, лишь бы поместилось. Управление же «мультимедийкой» теперь вынесено на экран. Причем под ним сохранился отличный олдскульный кнопочный блок настроек – «климат», режимы движения Drive Select (шесть предустановок, включая даже Offroad), парковочный ассистент.

С автомобильными ценностями в Q5 полный порядок: удобство посадки, управления, обзорность и шумоизоляция (спасибо двойным стеклам в базовой версии). Но ощущения оглушающей премиальности все же не хватает, притом что общий уровень качества материалов достаточно высок.

Второй ряд Audi тоже не разочаровал: тут есть обогрев дивана, две USB-розетки для зарядки гаджетов, дефлекторы обдува, собственная климатическая система и полно места для ног и головы. Разве что высоченный центральный тоннель лишает третьего пассажира шансов на комфортную посадку. Но, когда его нет, можно разложить центральный подлокотник, и через открывшийся лючок появится возможность почесать за ухом спящего риджбека, если он, конечно, едет в багажнике вместе с вами.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Оригинально: из-под подлокотника Audi Q5 выдвигается полка беспроводной зарядки. Не накрывай она подстаканники, было бы удобно. Но плац зарядки – единственное место на центральной консоли, где смартфон видно. Так что выбираем между связью и кофе.

Технологии против мастерства

Визуально снаружи Velar больше конкурента, однако внутри это ощущение проходит. Тут царство дизайна и киберначинки: планшеты, сенсоры, цветная кожа отделки, вставки под алюминий. Кнопка в обычном понимании только одна – «аварийка». В любом случае Range Rover выглядит согласно ценнику – дорого. При этом кожа Windsor и глянец экранов не застят обновленные руль и селектор коробки передач. На руле изменились органы управления различными функциями, но нынешние сенсоры особо дружелюбными не назовешь. А передачи теперь переключаются джойстиком вместо круглой шайбы-селектора. Джойстик нежный, хотя и выглядит массивно. Боясь его сломать, действуешь осторожно, отчего передачи включаются не с первого раза.

Зато мультимедиа Velar, похоже, действительно подлечили. Cистемы Pivi и Pivi Pro (последняя для комплектаций подороже) получили новую платформу. Устройство теперь шустрее откликается на пальчики, да и графика стала четче. Глюков не заметили, разве что простительное «подмораживание» в ходе многозадачности. Но в целом работает четко, а смартфон и не думает «отваливаться». Тестовая машина оснащена персональным 4G, так что обновления прилетают «по воздуху». Без проводов актуализируются карты «навигации» и некоторые управляющие модули кроссовера, для перепрошивки которых раньше требовался визит на сервис. К машине можно подцепить сразу два смартфона. Конкурент, кстати, тоже на это способен. Но вот чего у Q5 нет, так это системы фильтрации и ионизации воздуха салона (новинка), а также появившейся впервые на Velar системы активного шумоподавления. Впрочем, Audi она и не нужна – в его салоне почти волшебно тихо.

Посадка в Range Rover прежняя: передние кресла пихаются массажными валиками и поясничными электроподпорами, однако домашнего уюта им создать не удается, даже несмотря на подкачиваемую боковую поддержку, подколенный валик и подголовник на электроприводе. Задние кресла получили одну электрорегулировку – спинки дивана, но принципиального преимущества по посадке это не дало. Да, к слову, почесать за нос риджбека или впихнуть лыжи можно и здесь, откинув в салон центральную секцию спинки.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Range Rover Velar cамостоятельно умеет не только двигаться с заданной скоростью, но и тормозить-ускоряться, контролировать разметку и деликатно подруливать. Камера заднего вида с омывателем отныне числится в списке базовых опций каждой из его комплектаций.

Гибрид или дизель?

Как примерно ездит Audi, многие себе представляют. Разумеется, мощности 249 «лошадей» бензинового турбомотора вполне хватает, чтобы сохранить запас тяги при любом режиме движения. Бесшовно тасует передачи «двухсцепленчатый» робот S tronic. А предлагается и 3-литровый дизель той же мощности с 8-диапазонным автоматом, у которого еще лучше тяга и сопоставимая экономичность, но заплатить за него дилеру придется больше. Так что наш вариант – самый ходовой.

А чего еще желать? При нажатии на газ кроссовер, словно привстав на цыпочки, без кренов, раскачки и прочей шелухи бесшумно бросается вперед. Любой маневр – удовольствие. «Немец» слушается руля идеально. Огромных 20-дюймовых колес будто не существует. Ездовой комфорт – на уровне лучших седанов. А если вы, не будучи скрягой, вдобавок закажете опционную пневмоподвеску, то просто устанете нахваливать автомобиль друзьям. Такая опция хоть и потребует дополнительных примерно 120 тыс. руб­лей, зато сделает езду по любому покрытию образцовой. Впрочем, и обычная пружинная подвеска с электронной регулировкой жесткости амортизаторов не промах. Главное – привыкнуть к мягкой и сверхинформативной педали тормоза.

Под капотом Q5 незаметно трудится система мягкого гибрида. Она не только экономит топливо, но и запасает энергию, расходуя ее при случае для обеспечения деликатной, без каких либо рывков, работы системы «Старт стоп». При заявленном среднем расходе 8 л/100 км нам с преобладанием городской езды удавалось держать расход на уровне 10 л (конкурент-«британец» примерно в том же режиме расходовал на литр больше). Собрать нужное из систем безопасности и помощи водителю в Audi можно самому. В нашей машине, например, имелся адаптивный круиз-контроль – отлично работал в пробках. Промелькнули на приборке и линейки Line Assist. Бдительно «дремали» системы предупреждения столкновений. А система контроля безопасного пространства сзади несколько раз осторожно пискнула, почуяв поблизости помеху.

ПОЛОСА РАЗГОНА

Для среднеразмерного кроссовера с 2-литровой четверкой разгон до сотни за 6,3 с, которые демонстрирует Audi Q5, – весьма неплохо. Его сегодняшний соперник Range Rover Velar тот же норматив выполняет за 7,5 с. Если вам требуется еще быстрее, то вам – в мир двигателей V6.

Пневмоподвеска залог проходимости?

Range Rover тоже сложно удержать в узде, чтобы не насобирать штрафов, и, если бы не функция speed limit, этот тест меня бы разорил. Английскую бензиновую четверку слышно в кабине. Как и дорожные шумы. Не зря одной из новинок стала система шумоподавления, компенсирующая до четырех децибел лишнего звука. Но это пока вы колесите по асфальту. На грейдере или на плохой дороге глушить бесполезно: вы в полной мере услышите и почувствуете, как подвеска с помощью неуклюжих 20-дюймовых колес борется с дефектами покрытия.

Стихия же Range Rover – бездорожье. Пользуясь предустановками системы Terrain Response, он выползет из таких дебрей, куда заберется не всякий рейдовый внедорожник. С помощью той же пневмоподвески кузов задирается над землей на высоту до 251 мм, а если компьютер решит, что вы штурмуете брод, «пневма» добавит клиренсу еще два сантиметра. И даже учитывая, что полный привод тут лишен дифференциала, а момент на передние колеса отбирает многодисковая муфта, Velar может считаться настоящим проходимцем. Так что, если вы планируете его приобрести, подумайте основательно. А для начала пройдите тест-драйв, чтобы понять, устраивает ли вас гиперострый руль, заставляющий при скоростных маневрах то и дело поправлять траекторию. И насколько ваша пятая точка в состоянии мириться с необразцовой плавностью хода.

Итог этой дуэли на поверхности, его и подводить необязательно. Если ваша цель – идеальная и выверенная езда, чистые ощущения от управления премиальным автомобилем, то вам – в шоу-рум Audi. Навестить же дилера Land Rover имеет смысл, если вы любитель остромодных штучек, вам важны вау- и форм-факторы, а современный дизайн и гаджеты – то, без чего вы просто жить не можете. Оба автомобиля друг друга стоят, и неспроста их стартовые цены приблизительно равны – около 4,5 млн рублей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИAUDI Q5 Габариты, мм 4682×1893×1662 Колесная база, мм 2819 Дорожный просвет, мм 171–231 Объем багажника, л 550–1550 Снаряженная масса, кг 1825 Тип двигателя бензиновый L4, турбо Рабочий объем, см³ 1984 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/5000–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 370/1600–4500 Привод полный Трансмиссия роботизированная 7-cтупенчатая Макс. скорость, км/ч 240 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,3 Расход топлива (средний), л/100 км 8,0 Объем бака, л 70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RANGE ROVER VELAR Габариты, мм 4797×2041×1683 Колесная база, мм 2874 Дорожный просвет, мм 213–251 Объем багажника, л 568–1374 Снаряженная масса, кг 1950 Тип двигателя бензиновый L4, турбо Рабочий объем, см³ 1950 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/5000 Макс. момент, Нм/об/мин 365/1300–4500 Привод полный Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Макс. скорость, км/ч 217 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,5 Расход топлива (средний), л/100 км 7,8 Объем бака, л 82

Автомобили тестируются по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.