Рестайлинг популярного кроссовера наглядно показал, в каком направлении шагает ингольштадтский бренд и чего ждать от его моделей в будущем

Коллега, любящий задавать каверзные вопросы, не изменил себе и в этот раз. Участники тест-драйва еще не успели распределить между собой машины, как он уже тут как тут: «А что, на месте «противотуманок» заглушки во всех версиях? Даже в базовой?» Крошечная пауза (скорее оттого, что натиск журналиста оказался неожиданным), и нам подтверждают: да, именно так. Ведь противотуманные фары «немцу» действительно больше не нужны – светодиодная головная оптика способна решать задачи и без них. Впрочем, для модернизированного кроссовера приготовили и еще более замысловатое опциональное решение.

При скромных аппетитах

В конфигураторе модели оно звучит достаточно тяжеловесно: «Светодиод­ные фары Audi Matrix с омывателями, передними и задними динамическими указателями поворота; задние фонари OLED с особым росчерком задних габаритных огней». Зато работает все это очень продуктивно (в том числе автоматическое переключение дальнего света) и смотрится шикарно. Отдельно стоит отметить впервые использованную на серийном автомобиле заднюю оптику с так называемыми органическими светодиодами. Они сверхэффективные, выделяют абсолютно однородный свет. Кормовые фонари разделены на три зоны, каждая из них состоит из шести сегментов, рисунок которых меняется. Например, в штатном режиме свет выделяется лишь частью элементов, но, если к стоящему на месте Audi Q5 сзади ближе чем на пару метров приблизится другой автомобиль или человек, сработает специальный датчик и ярким светом полыхнут остальные секции. Дескать, смотри куда прешь, здесь уже занято!

Есть, конечно, в экстерьере и другие новшества. Частично очевидные (к примеру, два дополнительных основных цвета кузова – зеленый District green и синий Ultra blue, добавленные к десяти уже имевшимся), отчасти менее заметные. Так, чуть крупнее стали боковые воздухозаборники и шире решетка радиатора, на порогах (полностью прикрытых от дорожной грязи) появились новые накладки (в стиле «старшей» модели Q7), освежена стилистика колесных дисков.

Показательно, что трапециевидные насадки выхлопных труб тоже ненастоящие, декоративные. Разумеется, трубы тоже есть, просто их спрятали за бампер. Тем самым Audi прозрачно намекает, что скоро система выхлопа на ее моделях канет в Лету, ведь электрическим моторам она не требуется. Пока же предложен вариант промежуточный – традиционный ДВС дополнен технологией «умеренного гибрида».

Такой 249-сильный 2-литровый турбированный TFSI на тесте показал себя во всей красе. Кроссовер с легкостью «выстреливает» как с места (6,3 с до 100 км/ч), так и при обгоне практически с любой скорости, но вместе с тем он на удивление экономичен. Когда видишь, что после пары часов довольно интенсивных «гонок» запас бензина еще почти на 600 км, а средний расход топлива достигает лишь 8 л на сотню, душа радуется. Попутно отмечаю для себя отличные настройки 7-ступенчатого робота S-tronic с двумя мокрыми сцеплениями – действует плавно, быстро, четко. Впрочем, так было и до модернизации модели, поэтому тут немцы ничего менять не стали.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Конфигуратор на интернет-страничке Audi Q5 предоставляет просто колоссальные возможности. Так, кроме стандартных передних кресел доступно еще три вида спортивных с различными настройками. Есть также два варианта задних сидений, четыре руля, пара пакетов освещения – просто дополнительного и контурного, имеющего 30 цветов.

И не надо нервничать!

Следующая порция новаций – в интерьере. Их тоже не так много, зато все продуманные и приятные. Вот элегантные декоративные накладки из натурального ясеня и березы в оттенках серого. Вот прикрытая сдвижной крышкой небольшая ниша для различной мелочевки на консоли, появившаяся на месте шайбы-контроллера мультимедийной системы MMI (да-да, шайбы, которую многие считали устаревшей, теперь тоже нет). И, наконец, более крупный (на 10,1 дюйма) новый сенсорный монитор этой же системы – слегка развернутый к водителю, с интуитивным алгоритмом меню и чутко реагирующий на все прикосновения. А главное, входящий уже в базовую комплектацию модели.

Хотите еще большей цифровизации? Тогда в качестве опции доступна приборная панель Audi virtual cockpit plus. Это дисплей высокого разрешения с диагональю 12,3 дюйма и тремя вариантами графики – жмешь кнопку на руле и выбираешь, что тебе нравится: маленькие или большие виртуальные приборы, то или иное их сочетание, крупная или поменьше картинка навигатора. Хотя по большому счету баловство все это, развлекалочка. В отличие, например, от действительно полезных функций, коими рестайлинговый Q5 тоже богат. Имею в виду полный привод quattro ultra, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, климат-контроль, электропривод двери багажника, систему Start-stop с функцией рекуперации, включенные уже в стандартное оснащение кроссовера.

В «базу» вошла и фирменная система Audi drive select, позволяющая варьировать режимы езды. Немного поиграв ими в ходе теста (попеременно включая «динамический», «комфортный», «индивидуальный», где можно на­строить руль, подвеску, коробку передач под себя), я все-таки вернул машину в «авто», доверив весь процесс оптимизации настроек электронике. Хотя у обновленного кроссовера немецкой марки есть еще столько любопытных опций и возможностей индивидуализации, что при их изучении даже начинаешь нервничать – и того хочется, и этого… Впрочем, подобные «муки выбора» обычно в радость.