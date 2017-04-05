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Audi Q5 2017 вид спереди
Audi Q5 2017 вид сбоку
Рельефная «плечевая» линия придает облику кроссовера спортивный характер
Audi Q5 2017 вид сзади
Новая модель превосходит прежнюю по ходовым качествам и оснащенности
Audi Q5 2017 салон
Audi Q5 2017 приборная панель
Опционная электронная приборная панель имеет несколько режимов отображения информации
Audi Q5 2017 монитор
Благодаря системе Audi Drive Select водитель может кардинально менять настройки автомобиля
Audi Q5 2017 7АМКП
Audi Q5 2017 задний диван
Задний диван у нового Audi Q5 один из самых просторных в классе
Audi Q5 2017 багажное отделение
Багажный отсек может быть оборудован различными приспособлениями для фиксации поклажи
Audi Q5 2017 вид спередиAudi Q5 2017 вид сзади

На тест-драйв кроссовера Audi Q5 нового поколения мы отправились на другой конец света – в Мексику. Потому что именно там, на недавно построенном заводе бренда в городе Сан-Хосе-ЧИАпа, началось производство этого автомобиля

Мексика – страна интриг, загадок и контрастов, история которой уходит корнями в глубокую древность. На ее территории существовала знаменитая цивилизация майя, о чем свидетельствуют пирамиды, являющиеся одним из Семи чудес света, там до сих пор отмечают День мертвых и продают сувениры в виде различных скелетов и черепов. При этом Мексика – родина первого в Северной Америке печатного станка, и именно в этой стране создали технологию производства шоколада. Кстати, самая маленькая собака в мире, чихуахуа, тоже названа в честь одного из мексиканских штатов.

Ныне же в 200 км к востоку от Мехико компания Audi построила свой самый высокогорный завод – специально для выпуска ультрасовременного кроссовера Q5 нового поколения. Отсюда машины будут экспортироваться по всему миру, включая и Россию. В предприятие инвестировано более миллиарда евро, благодаря чему, к примеру, действующий на производстве покрасочный цех стал самым чистым с точки зрения экологии на двух американских континентах. Да и вообще на сегодня это одно из самых передовых производств в мире, мощность которого составляет 150 тыс. автомобилей в год.

Абсолютно новый

Что же касается самой машины, то перечень метаморфоз в сравнении с предшественником впечатляет. Кроссовер прибавил в длину 34 мм, его ширина осталась неизменной, в высоту он вырос на 6 мм, а его колесная база увеличилась на 12 мм. На 10 л вырос объем багажника – до 550 л. А если заказать вариант с регулируемым наклоном спинок задних сидений и их продольной настройкой (боковые кресла могут двигаться вперед-назад на 120 мм), то емкость отсека можно увеличить до 610 л.

Внешне автомобиль похож на модель предыдущего поколения – преемственность налицо. Однако новичок получил больше резких граней, благодаря чему стал выглядеть особенно подтянуто и спортивно. В базовой комплектации кроссовер оснащается биксеноновыми фарами, а за доплату – диодными световыми элементами либо более продвинутыми Matrix LED, в каждой из которых находится 16 светодиодов. Эти фары не только отлично выглядят, но и прекрасно светят, не ослепляя при этом других участников дорожного движения.

Несмотря на увеличение габаритов, новинка сбросила в весе в среднем 90 кг (за счет использования высокопрочных сортов стали и алюминия). При этом новый Audi Q5 обладает лучшим в классе коэффициентом аэродинамического сопротивления, равным всего 0,30, такую обтекаемость с десяток лет назад имели только легковые модели. Как результат, не только улучшилась экономичность, но и значительно вырос акустический комфорт.

Подвеска тоже новая – пятирычажная спереди и сзади. Скорость работы электронно-регулируемых амортизаторов увеличилась на 50% при снизившемся энергопотреблении. Дорожный просвет составляет 208 мм. А в качестве опции теперь предлагаются пневматические элементы вместо пружин. В этом случае в «стандартном» режиме дорожный просвет равен 186 мм, в режиме allroad он увеличивается до 211 мм, а в положении off-road даже до 231 мм. Если же включить позицию dynamic, клиренс уменьшится до 171 мм. До этого же положения кузов опустится, когда скорость превысит 120 км/ч. Также кроссовер оснащен новым электромеханическим усилителем рулевого управления. Как опция есть динамический руль, изменяющий передаточное число в зависимости от скорости движения и угла поворота. Создатели автомобиля обещают, что ходовая часть новинки удачно сочетает спортивный характер и комфорт.

В России будут предлагаться два силовых агрегата – 2-литровый турбодизель мощностью 190 л.с. и бензиновый турбированный мотор того же объема, развивающий 249 л.с. (в Европе 252 л.с.). Двигатели сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач S-tronic с двумя сцеплениями, специально разработанной для нового кроссовера. Система полного привода тоже новая. Она обладает технологией ultra, отключающей задний привод, когда он не требуется. Это решение улучшает экономичность без ухудшения тяговых и динамических характеристик. В Европе также будет предлагаться 3-литровый турбодизель мощностью 286 л.с. в тандеме с 8-диапазонным «автоматом», но к нам этот мотор поставлять пока не планируется.

И, конечно же, нельзя не сказать о всевозможных электронных ассистентах, по количеству которых новый Audi Q5 стал лидером в своем сегменте. Эти системы объединены в три пакета, работающих в зависимости от условий движения: Tour («Путешествие»), City («Город») и Parking («Парковка»). Так, в городе управление автомобилем может взять на себя адаптивный круиз-контроль с помощником движения в пробках. В паре с ним работает система, позволяющая оставаться в пределах занимаемой полосы. Имеются и ассистент контроля поперечного движения при движении задним ходом, система предупреждения при открывании двери, система аварийного маневрирования, а также помощник прохождения левых поворотов, не позволяющий повернуть при наличии встречного транспорта. «Немец» оснащается системой автоматической парковки и ассистентом предотвращения самопроизвольного движения. Добавив ассистент прогноза расхода топлива, помощник движения на спуске, систему предупреждения при перестроении и функцию распознавания дорожных знаков, получим практически робота на колесах.

Качество в деталях

Салон нового Audi Q5 претендует на лидерство в классе по качеству сборки и отделочных материалов. Большинство салонных панелей изготовлено из благородного по фактуре пластика, и подогнаны они практически без зазоров. По дизайну это стопроцентно узнаваемый Audi, но и здесь есть новшества – по всей передней панели тянется декоративная «граненая» накладка, оживляющая интерьер. По иному выглядит и рулевое колесо, точнее, колеса (предлагается три варианта), также выполненные в «граненом» стиле. В салоне доминируют горизонтальные линии, вызывающие ощущение простора. Впрочем, просторнее стало не только визуально, но и реально. Увеличена ширина салона в плечевой зоне спереди и сзади, вырос запас пространства по высоте, прибавилось места для ног задних седоков.

В качестве опции устанавливается виртуальная приборная панель, знакомая по моделям Audi A4, A5 и Q7. Хотя, как мне кажется, стандартная «приборка» с настоящими стрелками выглядит более стильно, к тому же не так перегружена информацией. Имеется проекционный дисплей, выводящий показания на лобовое стекло. У климатической системы новый интерфейс с сенсорными клавишами. Предлагается подогрев рулевого колеса и массаж для передних сидений. Можно заказать и подогрев лобового стекла, причем нитей, как в других машинах с такой функцией, не видно, поскольку  нагрев осуществляется тонким слоем серебра, расположенного между двумя стеклами. Кстати, это стекло обладает и теплоизолирующими функциями, полезными в жаркую погоду.

Сиденья новые, облегченной конструкции. Профиль у них идеален, набивка плотная, боковая поддержка достаточно развитая. Посадка высокая, подобрать удобное положение не составляет труда. И эргономика отличная. Но другого и не следовало ожидать. Обновленный интерфейс MMI умеет распознавать рукописные символы, а также жесты, знакомые всем владельцам смартфонов. Есть здесь и модуль Audi Сonnect с технологией LTE и точкой доступа Wi-Fi, позволяющий подключить до восьми устройств.

На втором ряду просторно. По ощущениям, места по всем направлениям стало на пару-тройку сантиметров больше, чем прежде. Диван отлично спрофилирован, хотя, на мой взгляд, мог бы быть и мягче. В качестве опции предлагается отдельная климатическая зона для задней части салона.

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К багажному отсеку тоже не придерешься. Спланирован он рационально, а погрузка и выгрузка облегчается благодаря системе бесконтактного управления пятой дверью и гибкому прорезиненному коврику, который можно уложить так, чтобы он закрывал бампер, заднюю поверхность спинки сиденья или боковые стенки. А в версии с пневмоподвеской заднюю часть кузова можно опустить на 55 мм.

Как по рельсам

На тест предоставили обе модификации, которые будут предлагать в России. Сначала занимаю место за рулем 190-сильной турбодизельной версии. Собственно, понять, что под капотом работает агрегат на солярке, можно только по характерному стрекоту снаружи. В салоне же тишь да гладь – ни звуков двигателя, ни вибраций. В движении никакой турбоямы не наблюдается – реакции на акселератор линейные, словно у атмосферного мотора. Тяги более чем достаточно. И «робот» с двумя сцеплениями работает прекрасно, быстро и незаметно переключаясь в любых режимах. Тормоза хваткие и информативные. Словом, управление разгоном и торможением можно назвать эталонным.

Бензиновая версия на фоне турбодизельной уже не впечатляет. Хотя и здесь все отлично: двигатель тих и плавен, на «газ» реагирует своевременно, и коробка передач с ним сочетается идеально. Но со средних скоростей кроссовер ускоряется не столь резво, хотя и в этом случае на дефицит динамики жаловаться не приходится.

А едет «немец» независимо от мотора так, как должен ехать автомобиль Audi. Это значит, что держит дорогу со стабильностью скоростного поезда, а в крутых виражах обладает небольшой недостаточной поворачиваемостью. Невесомый на парковке руль с ростом темпа наливается сочной тяжестью, реакции на его поворот быстры и точны. И крены совсем невелики. Не скажешь, что это модель с высоким центром тяжести.

Оба моих тестовых экземпляра оказались оснащены пневматической подвеской, но плавность хода пуховой я бы не назвал – чувствовались трещинки щербатого мексиканского асфальта. Впрочем, этого следовало ожидать, имея в виду огромные опционные 20-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной. Несмотря на это, с энергоемкостью порядок. Крупные выбоины кроссовер преодолевает упруго и собранно. Думаю, на базовой 17-дюймовой резине плавность хода улучшится кардинально.

По итогам первого тест-драйва нового Audi Q5 скажу, что этот автомобиль практически лишен недостатков. Если же сравнивать с моделью предыдущего поколения, то новинка превзошла ее по всем статьям. Хотя надо еще испытать автомобиль в России, чтобы проверить в менее тепличных условиях. Тем более что во время теста в Мексике было и  в самом деле жарко…  

Технические характеристики Audi Q5 2.0 TFSI

Габариты, мм

4663х1893х1659

Колесная база, мм

2819

Диаметр разворота, м

11,7

Дорожный просвет, мм

171–231

Объем багажника, л

550/610–1550

Снаряженная масса, кг

1795

Тип двигателя

L4 бензиновый, турбо

Рабочий объем, куб. см

1984

Макс. мощность, л.с./об/мин

249/5000–6000

Макс. момент, Нм/об/мин

370/1600–4500

Привод

полный

Трансмиссия

7-ступенчатая роботизированная

Шины спереди/сзади

235/60R18

Макс. скорость, км/ч

237

Время разгона 0–100 км/ч, с

6,3

Расход топлива (средний), л/100 км

6,8

Объем бака, л

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