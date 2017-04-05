На тест-драйв кроссовера Audi Q5 нового поколения мы отправились на другой конец света – в Мексику. Потому что именно там, на недавно построенном заводе бренда в городе Сан-Хосе-ЧИАпа, началось производство этого автомобиля

Мексика – страна интриг, загадок и контрастов, история которой уходит корнями в глубокую древность. На ее территории существовала знаменитая цивилизация майя, о чем свидетельствуют пирамиды, являющиеся одним из Семи чудес света, там до сих пор отмечают День мертвых и продают сувениры в виде различных скелетов и черепов. При этом Мексика – родина первого в Северной Америке печатного станка, и именно в этой стране создали технологию производства шоколада. Кстати, самая маленькая собака в мире, чихуахуа, тоже названа в честь одного из мексиканских штатов.

Ныне же в 200 км к востоку от Мехико компания Audi построила свой самый высокогорный завод – специально для выпуска ультрасовременного кроссовера Q5 нового поколения. Отсюда машины будут экспортироваться по всему миру, включая и Россию. В предприятие инвестировано более миллиарда евро, благодаря чему, к примеру, действующий на производстве покрасочный цех стал самым чистым с точки зрения экологии на двух американских континентах. Да и вообще на сегодня это одно из самых передовых производств в мире, мощность которого составляет 150 тыс. автомобилей в год.

Абсолютно новый

Что же касается самой машины, то перечень метаморфоз в сравнении с предшественником впечатляет. Кроссовер прибавил в длину 34 мм, его ширина осталась неизменной, в высоту он вырос на 6 мм, а его колесная база увеличилась на 12 мм. На 10 л вырос объем багажника – до 550 л. А если заказать вариант с регулируемым наклоном спинок задних сидений и их продольной настройкой (боковые кресла могут двигаться вперед-назад на 120 мм), то емкость отсека можно увеличить до 610 л.

Внешне автомобиль похож на модель предыдущего поколения – преемственность налицо. Однако новичок получил больше резких граней, благодаря чему стал выглядеть особенно подтянуто и спортивно. В базовой комплектации кроссовер оснащается биксеноновыми фарами, а за доплату – диодными световыми элементами либо более продвинутыми Matrix LED, в каждой из которых находится 16 светодиодов. Эти фары не только отлично выглядят, но и прекрасно светят, не ослепляя при этом других участников дорожного движения.

Несмотря на увеличение габаритов, новинка сбросила в весе в среднем 90 кг (за счет использования высокопрочных сортов стали и алюминия). При этом новый Audi Q5 обладает лучшим в классе коэффициентом аэродинамического сопротивления, равным всего 0,30, такую обтекаемость с десяток лет назад имели только легковые модели. Как результат, не только улучшилась экономичность, но и значительно вырос акустический комфорт.

Подвеска тоже новая – пятирычажная спереди и сзади. Скорость работы электронно-регулируемых амортизаторов увеличилась на 50% при снизившемся энергопотреблении. Дорожный просвет составляет 208 мм. А в качестве опции теперь предлагаются пневматические элементы вместо пружин. В этом случае в «стандартном» режиме дорожный просвет равен 186 мм, в режиме allroad он увеличивается до 211 мм, а в положении off-road даже до 231 мм. Если же включить позицию dynamic, клиренс уменьшится до 171 мм. До этого же положения кузов опустится, когда скорость превысит 120 км/ч. Также кроссовер оснащен новым электромеханическим усилителем рулевого управления. Как опция есть динамический руль, изменяющий передаточное число в зависимости от скорости движения и угла поворота. Создатели автомобиля обещают, что ходовая часть новинки удачно сочетает спортивный характер и комфорт.

В России будут предлагаться два силовых агрегата – 2-литровый турбодизель мощностью 190 л.с. и бензиновый турбированный мотор того же объема, развивающий 249 л.с. (в Европе 252 л.с.). Двигатели сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач S-tronic с двумя сцеплениями, специально разработанной для нового кроссовера. Система полного привода тоже новая. Она обладает технологией ultra, отключающей задний привод, когда он не требуется. Это решение улучшает экономичность без ухудшения тяговых и динамических характеристик. В Европе также будет предлагаться 3-литровый турбодизель мощностью 286 л.с. в тандеме с 8-диапазонным «автоматом», но к нам этот мотор поставлять пока не планируется.

И, конечно же, нельзя не сказать о всевозможных электронных ассистентах, по количеству которых новый Audi Q5 стал лидером в своем сегменте. Эти системы объединены в три пакета, работающих в зависимости от условий движения: Tour («Путешествие»), City («Город») и Parking («Парковка»). Так, в городе управление автомобилем может взять на себя адаптивный круиз-контроль с помощником движения в пробках. В паре с ним работает система, позволяющая оставаться в пределах занимаемой полосы. Имеются и ассистент контроля поперечного движения при движении задним ходом, система предупреждения при открывании двери, система аварийного маневрирования, а также помощник прохождения левых поворотов, не позволяющий повернуть при наличии встречного транспорта. «Немец» оснащается системой автоматической парковки и ассистентом предотвращения самопроизвольного движения. Добавив ассистент прогноза расхода топлива, помощник движения на спуске, систему предупреждения при перестроении и функцию распознавания дорожных знаков, получим практически робота на колесах.

Качество в деталях

Салон нового Audi Q5 претендует на лидерство в классе по качеству сборки и отделочных материалов. Большинство салонных панелей изготовлено из благородного по фактуре пластика, и подогнаны они практически без зазоров. По дизайну это стопроцентно узнаваемый Audi, но и здесь есть новшества – по всей передней панели тянется декоративная «граненая» накладка, оживляющая интерьер. По иному выглядит и рулевое колесо, точнее, колеса (предлагается три варианта), также выполненные в «граненом» стиле. В салоне доминируют горизонтальные линии, вызывающие ощущение простора. Впрочем, просторнее стало не только визуально, но и реально. Увеличена ширина салона в плечевой зоне спереди и сзади, вырос запас пространства по высоте, прибавилось места для ног задних седоков.

В качестве опции устанавливается виртуальная приборная панель, знакомая по моделям Audi A4, A5 и Q7. Хотя, как мне кажется, стандартная «приборка» с настоящими стрелками выглядит более стильно, к тому же не так перегружена информацией. Имеется проекционный дисплей, выводящий показания на лобовое стекло. У климатической системы новый интерфейс с сенсорными клавишами. Предлагается подогрев рулевого колеса и массаж для передних сидений. Можно заказать и подогрев лобового стекла, причем нитей, как в других машинах с такой функцией, не видно, поскольку нагрев осуществляется тонким слоем серебра, расположенного между двумя стеклами. Кстати, это стекло обладает и теплоизолирующими функциями, полезными в жаркую погоду.

Сиденья новые, облегченной конструкции. Профиль у них идеален, набивка плотная, боковая поддержка достаточно развитая. Посадка высокая, подобрать удобное положение не составляет труда. И эргономика отличная. Но другого и не следовало ожидать. Обновленный интерфейс MMI умеет распознавать рукописные символы, а также жесты, знакомые всем владельцам смартфонов. Есть здесь и модуль Audi Сonnect с технологией LTE и точкой доступа Wi-Fi, позволяющий подключить до восьми устройств.

На втором ряду просторно. По ощущениям, места по всем направлениям стало на пару-тройку сантиметров больше, чем прежде. Диван отлично спрофилирован, хотя, на мой взгляд, мог бы быть и мягче. В качестве опции предлагается отдельная климатическая зона для задней части салона.

К багажному отсеку тоже не придерешься. Спланирован он рационально, а погрузка и выгрузка облегчается благодаря системе бесконтактного управления пятой дверью и гибкому прорезиненному коврику, который можно уложить так, чтобы он закрывал бампер, заднюю поверхность спинки сиденья или боковые стенки. А в версии с пневмоподвеской заднюю часть кузова можно опустить на 55 мм.

Как по рельсам

На тест предоставили обе модификации, которые будут предлагать в России. Сначала занимаю место за рулем 190-сильной турбодизельной версии. Собственно, понять, что под капотом работает агрегат на солярке, можно только по характерному стрекоту снаружи. В салоне же тишь да гладь – ни звуков двигателя, ни вибраций. В движении никакой турбоямы не наблюдается – реакции на акселератор линейные, словно у атмосферного мотора. Тяги более чем достаточно. И «робот» с двумя сцеплениями работает прекрасно, быстро и незаметно переключаясь в любых режимах. Тормоза хваткие и информативные. Словом, управление разгоном и торможением можно назвать эталонным.

Бензиновая версия на фоне турбодизельной уже не впечатляет. Хотя и здесь все отлично: двигатель тих и плавен, на «газ» реагирует своевременно, и коробка передач с ним сочетается идеально. Но со средних скоростей кроссовер ускоряется не столь резво, хотя и в этом случае на дефицит динамики жаловаться не приходится.

А едет «немец» независимо от мотора так, как должен ехать автомобиль Audi. Это значит, что держит дорогу со стабильностью скоростного поезда, а в крутых виражах обладает небольшой недостаточной поворачиваемостью. Невесомый на парковке руль с ростом темпа наливается сочной тяжестью, реакции на его поворот быстры и точны. И крены совсем невелики. Не скажешь, что это модель с высоким центром тяжести.

Оба моих тестовых экземпляра оказались оснащены пневматической подвеской, но плавность хода пуховой я бы не назвал – чувствовались трещинки щербатого мексиканского асфальта. Впрочем, этого следовало ожидать, имея в виду огромные опционные 20-дюймовые колеса с низкопрофильной резиной. Несмотря на это, с энергоемкостью порядок. Крупные выбоины кроссовер преодолевает упруго и собранно. Думаю, на базовой 17-дюймовой резине плавность хода улучшится кардинально.

По итогам первого тест-драйва нового Audi Q5 скажу, что этот автомобиль практически лишен недостатков. Если же сравнивать с моделью предыдущего поколения, то новинка превзошла ее по всем статьям. Хотя надо еще испытать автомобиль в России, чтобы проверить в менее тепличных условиях. Тем более что во время теста в Мексике было и в самом деле жарко…

Технические характеристики Audi Q5 2.0 TFSI Габариты, мм 4663х1893х1659 Колесная база, мм 2819 Диаметр разворота, м 11,7 Дорожный просвет, мм 171–231 Объем багажника, л 550/610–1550 Снаряженная масса, кг 1795 Тип двигателя L4 бензиновый, турбо Рабочий объем, куб. см 1984 Макс. мощность, л.с./об/мин 249/5000–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 370/1600–4500 Привод полный Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Шины спереди/сзади 235/60R18 Макс. скорость, км/ч 237 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,3 Расход топлива (средний), л/100 км 6,8 Объем бака, л 65