Автомобильный портал Motorpage
май 2018

Новое поколение Audi RS5 - Спортподготовка

Новый Audi RS5 - Audi RS5 Sportback 2019 Спортподготовка
Крупные воздухозаборники, раздутые колесные арки и углепластиковые элементы отделки выдают в Audi RS5 Sportback дорожного агрессора

Пятидверная модель оснащается 2,9-литровой 450-сильной бензиновой «турбошестеркой», заимствованной у Porsche Panamera, 8-диапазонным «автоматом», полным приводом quattro и активным задним дифференциалом. В базовую комплектацию включена спортивная подвеска с уменьшенным на 7 мм дорожным просветом. В салоне на спортивный характер намекают кожаные сиденья с развитой боковой поддержкой и пухлый трехспицевый руль с подрезанным нижним сектором. В базовое оснащение входят трехзонный климат-контроль, электропривод пятой двери, 7-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. На ускорение до 100 км/ч у спортседана уходит 3,9 с. Максимальная скорость – 280 км/ч. Европейские продажи «заряженной» модели начнутся во второй половине года, а к 2019-му «немка» доберется до России.

Фото Audi RS5

  • Audi RS5 2018 умеет сочетать несочетаемое
  • Audi RS5 2018 вид спереди
  • Audi RS5 2018 вид сбоку
  • Audi RS5 2018 вид сверху
Больше фотографий в нашей галерее

Посмотреть в каталоге:

Audi RS5

Audi RS5
Тест-драйвов
3
Двигателей
1
Комлектаций
1
Поколение
II
Цены
от 5 540 000
до 5 540 000
Подробнее про Audi RS5

Последние новости

...
Audi RS5 Sportback

Audi RS5: теперь и Sportback

29 марта 2018
Audi RS5 2017

Audi привезла в Россию купе RS5

31 мая 2017

Audi RS 5 Coupe вышел на российский авторынок

27 марта 2012

 Новости Audi RS5

Другие сообщения про эту новинку

Новый Audi RS5 - Audi RS - Минус 1

Новинка на авторынке:

Audi RS5

Audi RS - Минус 1 0

Вас заинтересует:

Интересная новинка?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Комментарии к новинке

Оставить комментарий

Хотите поделиться своим мнением?

Чтобы мы могли показать ваше имя и аватарку, пожалуйста зайдите на сайт через одну из соц.сетей

Написано новостей:

2 1 2 9 9