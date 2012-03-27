Новое поколение Audi RS5 - Спортподготовка

Крупные воздухозаборники, раздутые колесные арки и углепластиковые элементы отделки выдают в Audi RS5 Sportback дорожного агрессора

Пятидверная модель оснащается 2,9-литровой 450-сильной бензиновой «турбошестеркой», заимствованной у Porsche Panamera, 8-диапазонным «автоматом», полным приводом quattro и активным задним дифференциалом. В базовую комплектацию включена спортивная подвеска с уменьшенным на 7 мм дорожным просветом. В салоне на спортивный характер намекают кожаные сиденья с развитой боковой поддержкой и пухлый трехспицевый руль с подрезанным нижним сектором. В базовое оснащение входят трехзонный климат-контроль, электропривод пятой двери, 7-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. На ускорение до 100 км/ч у спортседана уходит 3,9 с. Максимальная скорость – 280 км/ч. Европейские продажи «заряженной» модели начнутся во второй половине года, а к 2019-му «немка» доберется до России.