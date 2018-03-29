Полтора года назад представители Audi пообещали расширить линейку «заряженных» модификаций своих моделей. И вот, обещание выполнено: в Нью-Йорке показана пятидверная RS5 Sportback, которой раньше в гамме не было.

Купе и кабриолет все же слишком нишевые продукты, а мощные версии Audi всегда славились практичностью: ведь лучше всего известны RS-версии универсалов этой марки. Потому появление в гамме RS5 версии Sportback выглядит вполне логичным.

Внешне машину легко отличить по очень агрессивному аэродинамическому обвесу, пониженному дорожному просвету, овальным патрубкам выхлопной системы и большим колесам (19-дюймовые в базовой комплектации).

Под капотом тот же силовой агрегат, что и у купе RS5: 2,9-литровый битурбо двигатель V6 от Porsche Panamera. Здесь он выдает 450 л.с. (максимальный крутящий момент — 600 Нм). До «сотни» RS5 разгоняется на две десятых медленнее купе (4 секунды). Максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч.