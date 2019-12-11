Audi RS5 обновилась

Компания Audi представила обновленную версию заряженного купе RS5 и лифтбека RS5 Sportback. Автомобили получили измененную внешность, однако в техническом отношении революции не произошло

Компания Audi представила обновленную версию заряженного купе RS5 и лифтбека RS5 Sportback. Автомобили получили измененную внешность в стиле представленных ранее обычных рестайлинговых A5 и S5, а также обзавелись новым мультимедийным комплексом.

Купе и лифтбек можно отличить от предшественников благодаря более широкой радиаторной решетке, над которой появились дополнительные тонкие воздухозаборники, призванные напомнить о знаменитой Audi Sport quattro середины 1980-х. Кроме того, поменялась форма боковых «юбок». Наконец, о принадлежности к RS-семейству говорят затемненные светодиодные головные фары. Силовой агрегат изменениям не подвергся. Обновленные Audi RS5 и RS5 Sportback оснащены 2,9-литровой твин-турбо «шестеркой», развивающей 450 л. с. и 600 Н•м крутящего момента. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.