Дизельгейт теперь разгорается с новой силой по эту сторону океана. Суд по представлению прокуратуры отправил в следственный изолятор нынешнего главу Audi.

В представлении прокуратуры говорилось о том, что Руперт Штадлер, находясь на свободе, может попытаться сокрыть улики. Суд с доводами прокуратуры согласился и арестовал топ-менеджера.

Руперт Штадлер руководит компанией Audi уже 11 лет и прокуратура считает, что он мог быть замешан в разработке специального программного обеспечения, искусственно занижавшего вредные выборы на стендовых и сертификационных испытаниях. К тому же у Audi «дизельгейтом» затронуты сразу два дизельных двигателя. Их устанавливали не только на автомобили с кольцами на радиаторной решетке, но и поставляли Porsche.

Прокуратура Мюнхена возбудила против Руперта Штадлера дело по подозрению «в мошенничестве и опосредованном подлоге». На данный момент он стал самым высокопоставленным менеджером, который задержан в связи с «дизельгейтом».