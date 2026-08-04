Audi обещает сделать A2 самой экономичной моделью марки

Audi готовит возвращение модели A2, однако обновленная модель будет заметно отличаться от своего предшественника. Вместо компактного хэтчбека с ДВС компания представит заднеприводный электрокар. Audi уже называет A2 E-Tron самой экономичной моделью за всю историю бренда

Оригинальный Audi A2 появился благодаря инициативе бывшего руководителя Volkswagen Group Фердинанда Пиеха. Компактный хэтчбек получил легкий алюминиевый кузов и экономичные дизельные двигатели. Однако высокая себестоимость стала серьезной проблемой для проекта.

По имеющимся данным, Audi теряла тысячи евро на каждом проданном автомобиле. Спрос оказался значительно ниже ожидаемого, поэтому производство завершилось всего через 5 лет. За это время было реализовано 176 377 машин.

Новый A2 E-Tron создавался по совершенно иному принципу. Вместо разработки отдельной платформы Audi использовала в качестве основы недавно представленный Volkswagen ID.3 Neo. Такое решение позволило снизить затраты и сократить сроки подготовки модели к выходу на рынок.

Стандартная версия A2 E-Tron получит батарею емкостью 61 кВт*ч и электромотор мощностью 188 л.с. Компания пока не раскрывает информацию о других модификациях, однако Volkswagen ID.3 Neo также предлагается с двигателями мощностью 168 и 228 л.с.

Сообщается, что энергопотребление составляет всего 12,8 кВт*ч на 100 км. Такого показателя удалось достичь, как утверждают представители бренда, благодаря улучшению коэффициента аэродинамического сопротивления, который составляет 0,24. Однако это касается версии с опциональным пакетом, который включает закрытое днище, иные бампера и спойлер.

Серийную версию электромобиля представят осенью. Продажи Audi A2 E-Tron в Европе должны начаться до конца года или в начале 2027 года.