Audi «захватит» топ-менеджмент BMW

В апреле 2020 года компанию Audi возглавит Маркус Дюсманн, который до недавнего времени входил в состав совета директоров BMW

Дюсманн заменит на посту руководителя Audi Брэма Схота, который временно исполняет обязанности главы совета директоров компании из Ингольштадта. Последний, в свою очередь, заступил на должность Руперта Штадлера, который был арестован немецкими властями в июне 2018 г. по подозрению в участии в дизельном скандале вокруг концерна Volkswagen.

Любопытно, но еще в 2018 году различные немецкие СМИ уже публиковали данные о том, что концерн Volkswagen хочет заполучить в свой штат Дюсманна. При этом его переход затянулся в связи с контрактом с BMW, рассчитанным до 30 сентября 2019 года. Собственно, контракт не был продлен, так что переходу топ-менеджера ничего не мешает. К слову, сам Дюсманн пришел работать в BMW в 2007 г., когда он покинул Mercedes-Benz. В Штутгарте он отвечал за создание моторов для заводской команды Формулы-1.