Audi анонсировала премьеру беспилотного электрокара

Прототип под названием AI:me даст представление о развитии электрокаров немецкого бренда в ближайшие десять лет. Официальная премьера автомобиля состоится на автосалоне в Шанхае в середине апреля

Характеристики автомобиля являются строжайшим секретом. На данный момент известно лишь то, что автомобиль будет электрическим. Правда, зарубежные издания уже успели сделать несколько предположений относительно технической части и опций. Так, есть версия, что новинка будет оснащаться беспилотной системой четвертого уровня. Это означает, что автомобиль может двигаться автономно, однако при желании человек может взять управление на себя. Ожидается, что прототип даже получит убирающийся руль.

В самой компании новинку охарактеризовали как «компактный автомобиль с системой автономного управления для мегаполисов будущего». В планах Audi запустить флот собственных беспилотных автомобилей к 2021 году. Это событие будет приурочено к 50-летнему юбилею знаменитого рекламного лозунга Vorsprung durch Technik («Продвижение через технологии»), который появился в 1971 году.