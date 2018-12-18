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18 дек 2018

Audi готовит электрический кроссовер

Audi готовит электрический кроссовер

Любой уважающий себя автопроизводитель не захочет отставать от своих коллег по цеху, особенно в области строения электромобилей. Собственно, Audi тоже не отстают и помимо обычного электромобиля выпустят и кроссовер

Сообщается, что новинке суждено стать самым популярным электромобилем марки. Кроссовер будет построен на платформе MEB, как и электрический хэтчбек Volkswagen I.D., о котором мы говорили совсем недавно. С точки зрения позиционирования новинка будет располагаться между Audi Q2 и Q3, а внешне автомобиль будет чем-то напоминать  электрическое спортткупе e-tron GT. Дело в том, что оба автомобиля выйдут в одно время, и кроссовер заимствует множество стилистических решений.

Что касается даты выхода, то в компании называют 2021 год. Кстати, на  двух автомобилях концерн останавливаться не собирается. К 2025 году, Audi планируют подготовить целый модельный ряд из 12 электромобилей, пять из которых будут кроссоверами. Кстати, ориентировочная цена на первый электрический кроссовер от Audi будет составлять около 30 тысяч фунтов стерлингов (согласно британскому изданию Autocar), что по текущему курсу равняется 2,5 миллионам рублей.

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При написании новости использовалась информация:
motor, Autocar

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