Audi готовится выпустить бюджетный электрокар

Сейчас самой компактной и доступной батарейной моделью Audi считается кроссовер Q4 e-tron, однако, совсем скоро в модельном ряду появится еще один электрокар, который в табели о рангах станет альтернативой Audi A3

Основой для нового электрокара станет платформа SSP, которую сейчас разрабатывают для большинства электрических новинок брендов, входящих в концерн Volkswagen. Отличительная особенность «тележки» - использование емких аккумуляторов, что обеспечит солидный запас хода – автопроизводитель заявляет, что машины, построенные на архитектуре SSP, смогут проезжать до 700 километров на полном заряде.

Новинку выпустят в форм-факторе седана и хэтчбека. Будут в линейке и полноприводные модификации, где в силовую установку войдут сразу два двигателя.