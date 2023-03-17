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17 мар 2023

Audi готовится выпустить бюджетный электрокар

Audi готовится выпустить бюджетный электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Сейчас самой компактной и доступной батарейной моделью Audi считается кроссовер Q4 e-tron, однако, совсем скоро в модельном ряду появится еще один электрокар, который в табели о рангах станет альтернативой Audi A3

Основой для нового электрокара станет платформа SSP, которую сейчас разрабатывают для большинства электрических новинок брендов, входящих в концерн Volkswagen. Отличительная особенность «тележки» - использование емких аккумуляторов, что обеспечит солидный запас хода – автопроизводитель заявляет, что машины, построенные на архитектуре SSP, смогут проезжать до 700 километров на полном заряде.

Новинку выпустят в форм-факторе седана и хэтчбека. Будут в линейке и полноприводные модификации, где в силовую установку войдут сразу два двигателя.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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