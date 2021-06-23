Audi назвала дату полного отказа от ДВС

Последний автомобиль, который работает на бензине или дизеле, сойдет с конвейера в Ингольштадте в 2033 году. Причем это событие может произойти даже раньше

Уже через пять лет Audi откажется от разработки моделей с ДВС. Более того, уже сейчас компания прекратила разработку нового поколения бензиновых и дизельных движков. Теперь только модернизация старых моторов и приоритет в развитии электрических силовых установок.

«Наши новаторские разработки позволяют нам выводить на рынок автомобили с нулевым уровнем вредных выбросов. Я не верю в успех запретов. Я верю в силу технологий и прогресса», — цитирует портал Autonews председателя совета директоров и главного инженера Audi Маркус Дюсмана. Стоит отметить, что в свое время именно Дюсман в свое время выступил с жесткой критикой внедрения нового экологического стандарта Евро-7.