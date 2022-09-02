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2 сен 2022

Audi представила свой новый внедорожник для гонок в Дакаре

Audi представила свой новый внедорожник для гонок в Дакаре
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi показала новую версию внедорожника RS Q e-tron, разработанного для ралли-рейдов

Если поставить новинку рядом со своим предшественником, убедишься, что между ними нет ничего общего – новинка получила собственный уникальный кузов. Сообщается, что изменения в дизайне и компоновке (к примеру, в Audi отказались от части подкрылков и расширили зону кокпита) позволили сэкономить несколько килограммов, снизить центр тяжести и улучшить аэродинамику.

Впрочем, с технической точки зрения изменений мало – платформу менять не стали, как и двигатели. Силовая установка, по-прежнему, развивает 670 лошадиных сил. Зато была полностью откалибрована электроника, что положительно сказалось на энергосбережении.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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