Audi представила свой новый внедорожник для гонок в Дакаре

Компания Audi показала новую версию внедорожника RS Q e-tron, разработанного для ралли-рейдов

Если поставить новинку рядом со своим предшественником, убедишься, что между ними нет ничего общего – новинка получила собственный уникальный кузов. Сообщается, что изменения в дизайне и компоновке (к примеру, в Audi отказались от части подкрылков и расширили зону кокпита) позволили сэкономить несколько килограммов, снизить центр тяжести и улучшить аэродинамику.

Впрочем, с технической точки зрения изменений мало – платформу менять не стали, как и двигатели. Силовая установка, по-прежнему, развивает 670 лошадиных сил. Зато была полностью откалибрована электроника, что положительно сказалось на энергосбережении.